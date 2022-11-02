Эксперты попросили поддержать игровую индустрию в России

Эксперты попросили государство поддержать игровую индустрию в России

Необходимые шаги для развития отечественной игровой индустрии и популяризации геймдева, а также текущие кейсы и проекты, которые уже активно реализуются на рынке, назвали участники круглого стола «Российский геймдев: перспективы развития отрасли», который прошел в Общественной палате России.

Одной из ключевых тем круглого стола стала поддержка индустрии и минимизация негативных последствий ухода иностранных игроков и санкций против России. Эксперты рассмотрели проблему в нескольких аспектах: начиная с поддержки самих отечественных разработчиков и заканчивая формированием высококвалифицированных кадров для отрасли.

Как отметил сооснователь и генеральный продюсер Geeky House Вячеслав Уточкин, система грантов в России активно реализуется, однако компаниям, оставшимся на российском рынке, все еще необходима помощь и поддержка как с финансовыми вопросами, так и с юридическим регулированием, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

С ним отчасти согласился руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты РФ Вадим Виноградов. «Вопрос [поддержки], наверное, может действительно решаться по-разному, в том числе у нас есть так называемые регуляторные песочницы. Можно пробовать в тех или иных формах пытаться это реализовать», – предложил эксперт.

Сооснователь и исполнительный директор Geeky House Никита Проскурин также высказался о своем видении необходимой государственной поддержки. По мнению эксперта, большим плюсом для индустрии могла бы стать помощь государства в выходе российских компаний на международные конференции, а также создание подобных профильных мероприятий в России.

«Весь геймдев последние 15 лет активно развивается за счет конференций, которые проходили в том числе у нас. Сейчас все площадки от нас ушли. К нам ближайшая это Израиль, Кипр, Турция. И туда надо выехать. И только там зарождаются необходимые бизнес-связи, которые помогают индустрию толкать вперед», – уверен Проскурин.

С ним согласился генеральный директор WATT STUDIO Егор Томский. «Очень сильно не хватает конференций и, видимо, в наших реалиях нужно, чтобы государство занялось какой-то большой конференцией, которая будет проходить 2–3 раза в год, потому что это единственная возможность полноценно общаться игровым разработчикам», – добавил он.

При этом некоторые участники видят потенциал российских продуктов и на иностранных рынках. Как подчеркнул основатель и генеральный директор ООО «Сиридар» Виталий Терлюк, если решение качественное, то его будут активно покупать: «Я вот сколько общаюсь с американцами и европейцами. Мои друзья, знакомые говорят, политика политикой, если игра хорошая и сделана в России и можно в нее поиграть, я буду в нее играть». И хотя сегодня санкции против нашей страны усложнили этот процесс, желание кооперации все равно остается, уверен эксперт.

Заместитель руководителя Организации развития видеоигровой индустрии Александр Бодров подчеркнул важность кооперации отрасли и государства в развитии игровой индустрии в России. Эксперт привел в пример успешные кейсы кооперации с Министерством высшего образования и науки и Министерством культуры. Сегодня в российском обществе, по его мнению, сложилось спорное представление об индустрии гейминга, и с этим необходимо бороться, развивать позитивный образ.

О новом видении индустрии игр рассказал и генеральный директор ООО «CYBERIA NOVA» Алексей Копцев. На примере разрабатываемой при поддержке АНО «Институт развития интернета» видеоигры «Смута» эксперт отметил важность образовательного аспекта игр.

Помимо создания игр, эксперты подняли тему киберспорта в России. Так, директор по стратегическим коммуникациям ESforce Holding Ярослав Мешалкин подчеркнул, что индустрия киберспорта может стать отличной площадкой для популяризации российских игр, если по ним будут проводиться регулярные соревнования. Тем не менее здесь, как и в геймдеве в целом, все еще остро стоит вопрос с кадрами.

«У киберспорта, безусловно, есть потребность в специалистах, <...> Поэтому нам очень важно, чтобы нас обогащали своим опытом, своими компетенциями специалисты из других уже сложившихся отраслей: из спорта, из медиа, из игр», – отметил Мешалкин.

Еще одной темой дискуссии стал вопрос создания в России собственных метавселенных. «Западные индустриальные гиганты делают сейчас свои метавселенные, вкладывая туда миллиарды долларов. В нашей стране, на наш взгляд, опять-таки было бы правильно посмотреть в это направление и уже сейчас, чтобы к 2030 году мы сами могли влиять на умы мирового сообщества, уже сейчас делать первые шаги к созданию своих метавселенных», – отметил Вячеслав Уточкин.