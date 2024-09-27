Армению нельзя игнорировать

Коллега Андрей Перла в колонке об отношениях России и Армении отмечает, что поведение Никола Пашиняна оставляет Москве два пути: «не обращать внимания на то, что говорит Пашинян, и действовать так, как будто все нормально», или же «с уважением отнестись к словам избранного большинством председателя правительства, пожать плечами и предоставить Армению ее судьбе». Сам автор склоняется к тому, чтобы временно забыть об Армении.

Эти тезисы кажутся привлекательными своей простотой – ведь многие давно устали от проблем с некоторыми соседями. Но нечто подобное мы уже видели в Грузии и на Украине. Начиная с 90-х и заканчивая «Минскими соглашениями» вся политика в отношении Тбилиси и Киева колебалась между «забыть» и «делать вид, что все нормально». Проблемы от этого сами собой не решились.

Для великих держав не существует вариантов не замечать проблему или ждать, когда она сама собой рассосется. Тем более если речь идет о соседних странах (впрочем, про далекие тоже стоит помнить). Перефразируя бородатую шутку – если мы не выстроим отношения с ближним зарубежьем, то это сделают солдаты НАТО. Уже проверяли.

Это не значит, что нам нужно развернуть бурную деятельность на армянском треке – скорее, наоборот: нам необходимо кропотливым трудом нарастить позитивное воспринятие России в глазах местного населения, так как сложившиеся проблемы в диалоге с Ереваном – это результат многолетней работы противников России по ее дискредитации внутри соседних с ней стран.

В Армении есть множество людей в разных кругах (от простых работяг до бизнесменов и политиков), которые положительно относятся к России и рассчитывают на нее. И этих людей нельзя бросать, им нужно оказывать поддержку всеми возможными способами. Для этого у Москвы есть широкий набор сил и средств – спецслужбы, дипломаты, журналисты, бизнесмены, деятели культуры, различные экономические и политические инструменты.

Коллега в своей колонке ссылается на то, что сочувствующие России граждане в Армении не слишком активны. К слову, недостаточная активность и организованность пророссийских сил были проблемой и во время Евромайдана. Но эта проблема решается плотным взаимодействием с ними представителей РФ и вовлечением их в долгосрочные совместные проекты. Здесь стоит многому поучиться у американцев, которые выстраивают отношения с разными группами населения в интересующей их стране, создавая прочные позиции для своего влияния.

Не менее важна работа на перспективу. Связи следует выстраивать не только с действующими активистами, политиками и бизнесменами, но и с молодежью – студентами, перспективными молодыми специалистами, активистами и другими гражданами. В том числе необходимо помогать их дальнейшему росту и развитию. И поскольку негатив в отношении России в ближнем зарубежье вскармливали несколько десятков лет, то и обратный процесс должен быть выстроен стратегически.

Действующее руководство, как бы оно ни было неприятно Москве, игнорировать тоже не стоит. И здесь нужен очень тонкий, сбалансированный подход: в меру реагировать на недружественные выпады и сотрудничать там, где это соответствует национальным интересам России. Любопытный пример не так давно демонстрировал Китай в отношениях с Аргентиной. Президент Хавьер Милей в своей предвыборной кампании очень активно критиковал КНР, на что та реагировала нотами протеста. Однако позднее Буэнос-Айресу потребовалось продление срока выплаты и увеличение суммы валютного свопа, предоставленного Пекином. Китайцы не отказали в продлении срока, однако сумму увеличивать не стали. При этом Милею пришлось сильно утихомирить свою риторику, написать письмо Си Цзиньпину и провести многомесячные переговоры. То есть КНР продолжила строить диалог с теми властями, какие есть, но на своих условиях и исходя из собственных интересов.

Еще один важный момент – это наличие в Армении относительно большой российской диаспоры. Это традиционно сложное, но очень нужное направление работы. Диаспора, даже включая релокантов – не равно противники Москвы, наоборот, если тщательно выстроить с ней взаимодействие, она может приносить колоссальную пользу (а если ее игнорировать – то может быть и вред) как в плане улучшения образа России и россиян в глазах местного населения, так и в оказании различной помощи российским представителям.

Посмотрите на то, как работает в этом плане Израиль – там взаимодействие со своими гражданами, проживающими в других государствах, ведется на постоянной основе. Благодаря такому подходу после начала конфликта в Газе еврейские диаспоры, вне зависимости от политических взглядов их представителей, оказали колоссальное влияние на восприятие и освещение этого конфликта в странах пребывания. К слову, российские эмигранты по всему миру тоже продемонстрировали значительный уровень консолидации после ареста Павла Дурова в Париже. Не менее яркой была ситуация с президентскими выборами, когда проголосовать пришли и сторонники, и противники власти – в российских посольствах по всему миру были огромные очереди.

И это далеко не весь инструментарий для работы с политическим климатом в Армении. Главное – избавиться от мышления времен коронавируса: вот сейчас мы самоизолируемся – и все проблемы решатся. Все страны мира тесно взаимосвязаны, закрыться в своем домике не получится, а для России изолироваться от своих многочисленных соседей – и вовсе ошибка.

Поэтому нам стоит настраиваться на долгую работу по продвижению своего мнения и своих интересов. Да, это требует долгих лет и больших усилий, но и русофобия в ближнем зарубежье возникла не за один день.