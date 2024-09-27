  • Новость часаФСБ задержала двух агентов Украины за передачу данных о защите Крымского моста
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Армению нельзя игнорировать
    27 сентября 2024, 09:02 Мнение

    Армению нельзя игнорировать

    Для великих держав не существует вариантов не замечать проблему или ждать, когда она сама собой рассосется. Тем более если речь идет о соседних странах. Перефразируя бородатую шутку – если мы не выстроим отношения с ближним зарубежьем, то это сделают солдаты НАТО. Уже проверено.

    Никита Коваленко Никита Коваленко

    политический обозреватель

    Почему F-16 не оправдывают ожиданий ВСУ
    Столтенберг отверг обещание не расширять НАТО
    The Economist: Зеленский решил провести выборы
    Глава бундесвера отреагировал на изменения ядерной доктрины России

    Коллега Андрей Перла в колонке об отношениях России и Армении отмечает, что поведение Никола Пашиняна оставляет Москве два пути: «не обращать внимания на то, что говорит Пашинян, и действовать так, как будто все нормально», или же «с уважением отнестись к словам избранного большинством председателя правительства, пожать плечами и предоставить Армению ее судьбе». Сам автор склоняется к тому, чтобы временно забыть об Армении.

    Эти тезисы кажутся привлекательными своей простотой – ведь многие давно устали от проблем с некоторыми соседями. Но нечто подобное мы уже видели в Грузии и на Украине. Начиная с 90-х и заканчивая «Минскими соглашениями» вся политика в отношении Тбилиси и Киева колебалась между «забыть» и «делать вид, что все нормально». Проблемы от этого сами собой не решились.

    Для великих держав не существует вариантов не замечать проблему или ждать, когда она сама собой рассосется. Тем более если речь идет о соседних странах (впрочем, про далекие тоже стоит помнить). Перефразируя бородатую шутку – если мы не выстроим отношения с ближним зарубежьем, то это сделают солдаты НАТО. Уже проверяли.

    Это не значит, что нам нужно развернуть бурную деятельность на армянском треке – скорее, наоборот: нам необходимо кропотливым трудом нарастить позитивное воспринятие России в глазах местного населения, так как сложившиеся проблемы в диалоге с Ереваном – это результат многолетней работы противников России по ее дискредитации внутри соседних с ней стран.

    В Армении есть множество людей в разных кругах (от простых работяг до бизнесменов и политиков), которые положительно относятся к России и рассчитывают на нее. И этих людей нельзя бросать, им нужно оказывать поддержку всеми возможными способами. Для этого у Москвы есть широкий набор сил и средств – спецслужбы, дипломаты, журналисты, бизнесмены, деятели культуры, различные экономические и политические инструменты.

    Коллега в своей колонке ссылается на то, что сочувствующие России граждане в Армении не слишком активны. К слову, недостаточная активность и организованность пророссийских сил были проблемой и во время Евромайдана. Но эта проблема решается плотным взаимодействием с ними представителей РФ и вовлечением их в долгосрочные совместные проекты. Здесь стоит многому поучиться у американцев, которые выстраивают отношения с разными группами населения в интересующей их стране, создавая прочные позиции для своего влияния.

    Не менее важна работа на перспективу. Связи следует выстраивать не только с действующими активистами, политиками и бизнесменами, но и с молодежью – студентами, перспективными молодыми специалистами, активистами и другими гражданами. В том числе необходимо помогать их дальнейшему росту и развитию. И поскольку негатив в отношении России в ближнем зарубежье вскармливали несколько десятков лет, то и обратный процесс должен быть выстроен стратегически.

    Действующее руководство, как бы оно ни было неприятно Москве, игнорировать тоже не стоит. И здесь нужен очень тонкий, сбалансированный подход: в меру реагировать на недружественные выпады и сотрудничать там, где это соответствует национальным интересам России. Любопытный пример не так давно демонстрировал Китай в отношениях с Аргентиной. Президент Хавьер Милей в своей предвыборной кампании очень активно критиковал КНР, на что та реагировала нотами протеста. Однако позднее Буэнос-Айресу потребовалось продление срока выплаты и увеличение суммы валютного свопа, предоставленного Пекином. Китайцы не отказали в продлении срока, однако сумму увеличивать не стали. При этом Милею пришлось сильно утихомирить свою риторику, написать письмо Си Цзиньпину и провести многомесячные переговоры. То есть КНР продолжила строить диалог с теми властями, какие есть, но на своих условиях и исходя из собственных интересов.

    Еще один важный момент – это наличие в Армении относительно большой российской диаспоры. Это традиционно сложное, но очень нужное направление работы. Диаспора, даже включая релокантов – не равно противники Москвы, наоборот, если тщательно выстроить с ней взаимодействие, она может приносить колоссальную пользу (а если ее игнорировать – то может быть и вред) как в плане улучшения образа России и россиян в глазах местного населения, так и в оказании различной помощи российским представителям.

    Посмотрите на то, как работает в этом плане Израиль – там взаимодействие со своими гражданами, проживающими в других государствах, ведется на постоянной основе. Благодаря такому подходу после начала конфликта в Газе еврейские диаспоры, вне зависимости от политических взглядов их представителей, оказали колоссальное влияние на восприятие и освещение этого конфликта в странах пребывания. К слову, российские эмигранты по всему миру тоже продемонстрировали значительный уровень консолидации после ареста Павла Дурова в Париже. Не менее яркой была ситуация с президентскими выборами, когда проголосовать пришли и сторонники, и противники власти – в российских посольствах по всему миру были огромные очереди.

    И это далеко не весь инструментарий для работы с политическим климатом в Армении. Главное – избавиться от мышления времен коронавируса: вот сейчас мы самоизолируемся – и все проблемы решатся. Все страны мира тесно взаимосвязаны, закрыться в своем домике не получится, а для России изолироваться от своих многочисленных соседей – и вовсе ошибка.

    Поэтому нам стоит настраиваться на долгую работу по продвижению своего мнения и своих интересов. Да, это требует долгих лет и больших усилий, но и русофобия в ближнем зарубежье возникла не за один день.

    Другие материалы автора

    Главное
    ФСБ задержала двух агентов Украины за передачу данных о защите Крымского моста
    Украинского чемпиона по ММА ликвидировали в Курской области
    Трамп назначил встречу с Зеленским в Нью-Йорке
    NYT: Разведка США предупредила о рисках разрешения ударов ВСУ по России
    Банки заморозили 30 тыс. счетов за день по новому закону о возврате средств
    ЕК дала Турции и Германии полгода для решения спора о кебабе
    Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения мигранта на бригаду медиков в Москве

    Кто спасет газовый экспорт России

    Ровно два года назад, 26 сентября 2022 года, были взорваны обе нитки газопровода «Северный поток – 1» и одна из двух ниток «Северного потока – 2». Это стало кульминацией борьбы США против Газпрома и в целом против энергетического сотрудничества России и Европы. Каковы сегодня перспективы экспорта трубопроводного российского газа на ближайшие десятилетия? Подробности

    Перейти в раздел

    Путин гарантировал Западу возмездие за агрессию Украины

    Основы государственной политики в области ядерного сдерживания претерпели изменения. Согласно обновленному документу, «ядерный зонтик» теперь распространяется и на Белоруссию, а нападение неядерной страны на Россию при поддержке ядерного государства будет рассматриваться как совместная агрессия. Чем обусловлены нововведения и что они будут означать на практике? Подробности

    Перейти в раздел

    Почему F-16 не оправдывают ожиданий ВСУ

    Неофициальные источники сообщают об уничтожении нескольких украинских F-16 на аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области. По одной из версий, российские ВКС нанесли удар гиперзвуковым комплексом «Кинжал», который пробил железобетонные укрытия. Как отмечают эксперты, объект был оборудован по высшему разряду, поэтому для успешного выполнения задачи летчики могли совершить обманный маневр. Подробности

    Перейти в раздел

    Власти США вернули Зеленского к актерской профессии

    У Владимира Зеленского остался последний шанс спасти свой визит в США от полного провала: встреча с президентом Джо Байденом. Однако у Байдена уже дали понять, что «план победы над Россией» утвержден не будет. Вместо этого Зеленского заставили отрабатывать потраченные на Украину средства. Причем в основном как актера. Подробности

    Перейти в раздел

    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

    Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Новая ядерная доктрина России

      Президент Владимир Путин объявил о важных изменениях в ядерной доктрине России. Как подчеркнули в Кремле, это сигнал Западу, где сейчас обсуждают предложения Владимира Зеленского о ракетных ударах по РФ. Чего теперь ждать?

    • Гастроли Зеленского в Америке: главное

      Вояж Владимира Зеленского в США обещал стать значительным политическим событием. Прежде всего из-за «плана победы над Россией», который он обещал презентовать американцам. Но поездка явно не задалась. Проблема в «плане» – он никого не вдохновляет.

    • Макрон хочет нового миропорядка

      Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе придется пересмотреть свои отношения с Россией, а современный мировой порядок «неполноценен и несправедлив». Что это? В Париже опять готовятся поднять белый флаг?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............