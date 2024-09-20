Про Армению надо временно забыть

Этим летом в Армении ваш покорный слуга, по привычке политолога, разговаривал о политике со множеством людей – бизнесменами, учеными, гидами и просто с прохожими. В Ереване и в Джермуке, на Севане и в Тотеве. Сторонников Пашиняна среди моих собеседников почти не было. Но и активных противников, готовых выйти на акции протеста и потребовать смены правительства и курса, которым идет страна, не было тоже.

Зато в самых разных слоях армянского общества во множестве встречались люди, которые говорили примерно так: «Мы тут все ждем, когда Путин вспомнит про Армению. Найдет какого-то армянина в Москве, пришлет его к нам в правительство». Один из этих людей высказывался более решительно: «Я не хочу даже думать, что будет, если Россия отвернется от Армении. Просто не хочу себе такого представлять. Потому что это будет антиутопия. Если нам есть на что надеяться, то только на Россию».

Читая последние новости из Армении, понимаешь, что ее правитель, Никол Воваевич Пашинян, тоже все время ждет, что Россия вспомнит про Армению – только, в отличие от граждан своей страны, он очень этого боится. Пока Россия занята более важными делами на западной границе, Пашинян спешит разорвать как можно больше связей с нашей страной. И заместить их связями с Западом.

Если смотреть на происходящее с такой точки зрения, придется признать, что Пашинян, заявивший: «Мы заморозили наше членство в ОДКБ не только потому, что ОДКБ не исполняет свои обязательства по обеспечению безопасности Армении, но и потому, что ОДКБ создает угрозы безопасности Армении, ее дальнейшему существованию, суверенитету и государственности» – совершенно никого не удивил. Заявление лежит абсолютно в русле его уже привычной политики. Так что интересно не то, что он говорит, и не то, как на эти речи отреагируют армяне – мы уже знаем, что по-настоящему массового протеста не будет. Интересно, что Россия теперь будет с Арменией делать.

Вариантов разумного поведения, как кажется, два.

Первый – не обращать внимания на то, что говорит Пашинян, и действовать так, как будто все нормально, Армения остается в сфере русского влияния. Продолжать сотрудничество и в рамках ОДКБ (слова словами, но обязательства по международным договорам никто не отменял), и в рамках ЕАЭС (экономические обязательства тем более никто не отменял и даже заявлений по этому поводу не делал). Это может сработать, потому что слова Пашиняна и реальная внешняя политика Армении могут находиться в непрямой связи друг с другом. Во всяком случае, появление в Армении французской, американской и натовской военной базы в нынешних условиях представить себе даже труднее, чем добровольный уход русских со своей военной базы.

Второй вариант – с уважением отнестись к словам избранного большинством председателя правительства, пожать плечами и предоставить Армению ее судьбе. Не хотите тесного союза, рассчитываете, что Запад защитит от Турции? Пожалуйста, на все ваша воля. За такой позицией, если она будет принята за основу, окажется вполне трезвый расчет: через несколько лет Армения сама собой (если уцелеет) снова потянется к России. Несмотря на все усилия Запада. Точно так же, как это уже произошло с Грузией. Без нашего участия там, гляди-ка, закон об иноагентах, восстановление авиасообщения с Москвой и борьба с разгулом ЛГБТ. И никакого европейского выбора. Потому что с Россией выгоднее, как ни крути.

Правда, сейчас Пашинян не только заявления делает. Он симулирует «борьбу с русским влиянием». 18 сентября власти Армении сообщили о задержании группы людей за «попытку узурпации власти путем вооруженного переворота». Этих людей якобы тренировали в России. Провокация налицо – но стоит ли на эту провокацию поддаваться?

Вернемся к началу. В Армении в самом деле очень много людей, которые хотели бы, чтобы Россия спасла их страну и их самих. Обеспечила бы им хорошую жизнь за счет сохранения и преумножения экономических связей. Мотивы этих людей вполне понятны и рациональны – Армении некуда, кроме России, экспортировать знаменитый коньяк, и неоткуда взять поток туристов, кроме как из России. И серьезной силы, которая стала бы защищать Армению от ее врагов, кроме русских, тоже не просматривается.

Среди этих людей есть те, кто просто ждет помощи, и те, кто прямо обвиняет Россию в том, что этой долгожданной помощи до сих пор нет. Среди армян, немало и тех, кто хотел бы, чтобы русские испытывали чувство вины за Нагорный Карабах, и на этом основании помогали бы Армении самозабвенно, вопреки собственным интересам.

Но как бы ни была Армения нам симпатична, ситуация отнюдь не располагает к тому, чтобы сломя голову бежать на помощь. У нас нет лишних ресурсов – ни экономических, ни военных, ни политических. А с другой стороны, нет причин портить отношения с Азербайджаном и Турцией. Турция, к слову, именно сейчас отходит все дальше от НАТО и ЕС и приближается к БРИКС. Руководство Армении, в свою очередь, пытается идти в противоположном направлении – так стоит ли вмешиваться?

Логично в этой ситуации предоставить Армению ее собственной судьбе. По крайней мере, на некоторое время. После победоносного завершения СВО можно будет снова в ту сторону посмотреть. А пока пусть сами.