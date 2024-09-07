Стратегия демократов кажется уже вполне ясной: продолжать заливать в уши американцам амфетаминовый сироп «энергии радости», не давая прийти в сознание, и в атмосфере «шоу должно продолжаться» рисовать Камале «полный успех» до тех пор, пока выборы не окажутся в кармане.4 комментария
Ереван не присоединился к антироссийской декларации Совета Европы
Ереван отказался подписывать совместную декларацию стран Совета Европы, касающуюся поддержки расследования МУС «агрессии» России против Украины, сообщает Арменпресс.
Документ подписали 42 государства, среди которых находятся страны Прибалтики, Грузия и Молдавия. В СМИ, по информации Sputnik Армения, появлялась информация о том, что сначала Ереван присоединился к декларации, а затем отозвал свою подпись, передает РИА «Новости».
Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает более половины населения мира. К их числу относятся Россия, Азербайджан, Беларусь, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США и Турция.