Ереван не присоединился к антироссийской декларации Совета Европы

Дуров объявил об отключении двух функций в Telegram

Дуров убрал функцию «Люди поблизости» из Telegram

Tекст: Алексей Дегтярев

Функции «Люди поблизости» больше нет, так как ее использовали менее 0,1% пользователей, вместе с тем из-за нее возникали проблемы с ботами и мошенниками, сообщил Дуров, передает ТАСС.

Также отключена загрузка новых медиафайлов в Telegraph, поскольку им «злоупотребляли анонимные лица». Большая часть пользователей не имеют отношения к криминальному миру, но 0,001% вовлеченных в незаконную деятельность создают плохой образ для мессенджера, добавил Дуров. По его мнению, это создает риски для миллиарда других пользователей.

В конце августа Дурова задержали во Франции, но позже освободили под судебный надзор. СМИ сообщали, что он якобы отказался помощи России и ОАЭ.