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    16 августа 2024, 20:00 • В мире

    Армения решила переписать историю по-украински

    Власти Армении начали переписывать историю взаимоотношений с Россией

    Армения решила переписать историю по-украински
    @ Vladimir Moshkov

    Tекст: Андрей Резчиков

    В ответ на критику МИД России в Армении отредактируют новейший учебник по истории для восьмого класса. В одной из глав пособия ставится под сомнение особая роль Российской империи, а Туркманчайский мирный договор по итогам войны с Ираном назван «аннексией» Восточной Армении. В экспертной среде отмечают, что армянские власти действуют по отработанным на Украине и Грузии схемам переписывания истории.

    В Армении отредактируют одну из глав нового учебника истории для восьмого класса о том, что в 1828 году Российская империя якобы «аннексировала» Восточную Армению. «Что касается данной формулировки в учебнике, то авторами было внесено предложение на редактирование, и, соответственно, в ближайшее время будет внесено изменение», – сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении.

    Об искажении роли России в учебном пособии говорилось в заявлении российского МИД. Новые формулировки общеизвестных факторов содержатся в главе «Насильственное присоединение Восточной Армении к России» о событиях на Южном Кавказе конца XVIII – начала XIX веков.

    В частности, под «аннексией» Восточной Армении авторы учебника подразумевают заключение Туркманчайского мирного договора, который предусматривал передачу Ираном Эриванского и Нахичеванского ханств (оба находились на территориях исторической Восточной Армении) Российской империи. Договор появился в итоге Русско-персидской войны 1826–1828 годов, а в его разработке участвовал писатель и дипломат Александр Грибоедов.

    Ранее в армянских учебниках этот договор оценивался как имеющий «колоссальное значение для будущего восстановления армянской государственности». Теперь же, по мнению российских дипломатов, «внедрение подобных формулировок прямо противоречит обязательствам в сфере сохранения исторической памяти, взятым на себя армянским руководством».

    МИД напомнил также о совместном заявлении президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна о «единых подходах к общему прошлому» и «намерении продолжить борьбу с пересмотром итогов Второй мировой войны и фальсификацией истории».

    «Ставить под сомнение особую роль Российской империи, а впоследствии СССР и России в деле становления нынешней Армении означает идти против общеизвестных фактов. Речь об очередной беззастенчивой попытке переписать нашу общую историю», – подчеркнули в российском МИД.

    Летом в Армении название школьного предмета «История армянского народа» было заменено на «Историю Армении». Как заявлял по этому поводу Пашинян, сначала он был ошарашен этим предложением, поскольку ранее сам не замечал содержательную разницу между двумя понятиями. По его словам, «История армянского народа» – история периодов отсутствия государственности с некоторыми эпизодами государственности, а «История Армении» предполагает историю государственности с некоторыми эпизодами ее отсутствия.

    Однако позже премьер изменил свое отношение к этой инициативе. Злоупотребление тезисом о тысячелетнем армянском народе, подчеркивал Пашинян, мешает осознавать, что «мы многое не знаем, многое забыли, не знаем многих нюансов, связанных с существованием, сохранением и развитием государства».

    «Искажение истории происходит в рамках антироссийской политики, которую проводят власти Армении. Это заказ, который нынешние власти страны получают из-за океана», – сказал газете ВЗГЛЯД армянский политолог Андраник Теванян.

    Решение изменить учебник истории после критики из Москвы эксперт объяснил желанием властей избежать конфликтной ситуации. «По большому счету ничего от этого не меняется. Внешнеполитический вектор нынешней власти Армении прозападный и протурецкий, поэтому мы наблюдаем такие вещи», – подчеркнул эксперт.

    По мнению же российских политологов, Армения взяла курс на отдаление от России, поэтому власти начали переоценку исторических событий.

    «То, что в учебнике была поставлена под сомнение роль России в деле становления нынешней Армении, – это тренд, дрейф в сторону от Москвы, подрыв исторического сознания и самоопределения армян, которые всегда осторожно относились к истории, говорили о вкладе России в становление армянского государства», – считает Станислав Тарасов, эксперт по проблемам Кавказа.

    Политолог напомнил, что после длительного исторического периода страна получила свою государственность в определенных границах благодаря России, и то, что в итоге спорная глава в учебнике будет отредактирована, заслуга российского МИД: «В Ереване прозондировали ситуацию и решили сделать шаг назад. Армения – член ОДБК, Евразийского экономического союза, стратегический партнер России, и лишаться такого статуса страна пока не готова».

    Тарасов подчеркивает, что на постсоветском пространстве армяне оказались последними, кто взялся за переписывание своей истории. «В данном случае МИД России выступил по той причине, что между двумя государствами есть обострение отношений, в результате стороны болезненно реагируют на любые заявления и выпады», – считает собеседник.

    «Тем не менее в Ереване действуют по отработанным схемам. Все это мы видели в Грузии и на Украине. Эта схема предполагает выход из разных организаций, выдвижение разного рода обвинений в адрес России. Теперь начался пересмотр исторической роли, которую играла Россия за все эти годы отношений. Сейчас в Армении немного отступят, а потом сделают по-своему», – добавляет политолог Юрий Светов.

    Эксперт полагает, что руководство Армении в лице Пашиняна сделало выбор в пользу отдаления от России. «Премьер ранее называл условия выхода Армении из ОДКБ. Рано или поздно Армения выйдет из организации. А пока из Российской империи и СССР пытаются сделать «душителя» армянского народа», – добавил политолог.

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