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    19 июля 2024, 18:55 • В мире

    За Арменией будет присматривать военный надсмотрщик США

    За Арменией будет присматривать военный надсмотрщик США
    @ mil.am

    Tекст: Евгений Крутиков

    «Исторический факт перехода к новому этапу стратегического партнерства в армяно-американских отношениях». Такими словами замглавы Госдепа описала то, что фактически является шагом на установление колониального контроля Вашингтона над Ереваном: размещение представителя Пентагона в Минобороны Армении. Что это значит с точки зрения интересов России?

    Представитель американской армии будет работать в министерстве обороны Армении, заявила заместитель госсекретаря США по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Узра Зея. «Мы приветствуем углубление сотрудничества между США и Арменией в оборонно-гражданской сфере и в области безопасности. Это также указывает на исторический факт перехода к новому этапу стратегического партнерства в армяно-американских отношениях», – сказала она. Ранее прибытие американских представителей в Минобороны Армении анонсировала посол США в Ереване Кристина Квин.

    Узра Зея (она индийского происхождения) находилась с визитом в Ереване с 13 по 17 июля. Целью поездки называлось «укрепление сотрудничества с правительством и гражданским обществом для продвижения демократического верховенства закона, борьбы с коррупцией и судебных реформ».

    В плане «гражданского общества» Зея встречалась с представителями различных армянских НКО с иностранным финансированием, с которыми рассуждала о «свободе прессы». Также она озвучила сумму в 16 млн долл., которые США с 2021 года вложили в формирование патрульной полиции Армении.

    Но основным в плане поездки Зеи в Армении был ряд встреч с армянскими силовиками. Замгоссекретаря постоянно подчеркивала, что в Вашингтоне привержены сотрудничеству с Арменией в продвижении реформ правоохранительных органов. Акцент на «правоохранительных органах» Узра Зея делала потому, что она по должности отвечает за «гражданскую безопасность», но по факту выяснилось, что она была компетентна и в вопросах, касавшихся министерства обороны.

    Это специфика деятельности данного американского дипломата. В прошлом году Узра Зея точно так же «курировала» Молдову и привезла тогда в Кишинев 22 млн долл. якобы на спецсвязь для молдавских силовиков. В такого рода траншах не всегда строго исполняется то, что конкретно написано в графе «назначение платежа».

    Часто чисто техническими траншами (на спецсвязь, на запчасти для патрульных машин полиции) камуфлируется прямое финансирование силовых структур третьих стран в интересах США.

    Примечательно, что Узра Зея пришла на работу в Госдеп с подачи Барака Обамы, а при Трампе была оттуда уволена и призвана на должность замгоссекретаря снова уже Байденом. Трампу ее специфические умения находить подход к силовикам в странах, подобных Молдове и Армении, были не нужны.

    Но особое внимание вызывает именно анонс присутствия в Минобороны Армении американских прикомандированных. Узра Зея очень обтекаемо ответила на вопрос, как такое присутствие будет коррелировать со все еще пребыванием Армении в ОДКБ.

    «Я бы отметила, что наше сотрудничество в области обороны и гражданской безопасности продолжает усугубляться, пока Армения остается членом ОДКБ. Но я хочу сделать третье и последнее замечание. Соединенные Штаты не видят ничего, что указывало бы на то, что военное присутствие России способствует обеспечению регионального мира и спокойствия на Южном Кавказе», – сказала Узра Зея. Косвенно это высказывание можно переводить с дипломатического на обычный язык как прямое указание на то, что США будут продолжать вытеснять РФ из Закавказья.

    И 15 июля во время присутствия Зеи в Ереване Армения начала совместные учения с США. В них приняли участие военнослужащие миротворческой бригады МО Армении вместе с частями сухопутных войск США в Европе и Африке и Национальной гвардией штата Канзас.

    Надо понимать, что точка зрения Узры Зеи на роль России в Закавказье – это уходящая натура администрации Байдена, а ранее Обамы. Другое дело, что присутствие американских командированных в МО Армении ограничит до минимума не только участие Армении в ОДКБ, но и двустороннее сотрудничество по линии министерств обороны Москвы и Еревана.

    Ранее подобное произошло с сотрудничеством США и Армении по линии разведывательного сообщества, поскольку стало понятно, что в Ереване могут поделиться информацией, поступающей из Москвы, с кем угодно.

    Наличие миссии представителя Пентагона в Ереване поставит под сомнение саму возможность активного сотрудничества России с Арменией по военной линии. Так что подобный шаг для Еревана на пути к выходу из ОДКБ в практическом плане куда существеннее, чем дипломатические попытки усидеть на нескольких стульях сразу, то игнорируя, то саботируя совместные мероприятия (теперь придуман повод в лице Лукашенко), но оттягивая момент подачи формальной ноты о выходе из союза.

    Для США вторжение в силовые структуры третьих стран под видом «сотрудничества» – привычная практика. Она имела бы под собой сколько-нибудь законные основания, если бы Армения входила бы в НАТО или состояла в другом военном союзе с США. А сейчас перед нами по сути неформальное решение с непонятной юридической основой.

    Американские прикомандированные военные миссии заточены не столько на сотрудничество со страной пребывания, сколько на организации контроля за «подопечными» и установку «клиентских отношений», то есть различных форм зависимости – от финансовой и технической до моральной. Та же спецсвязь, которую в прошлом году Узра Зея привезла в Молдавию (TETRA), легко позволяет мониторить все разговоры и перемещения молдавских силовиков, хотя подается это как большой успех в деле реформирования гражданской безопасности.

    Как правило, Вашингтон требует даже не дипломатического статуса для военных прикомандированных, а их полной экстерриториальности и недоступности для местного законодательства.

    Иными словами, по Армении будут разгуливать американские офицеры, которые будут пользоваться там большими правами, чем даже в самих США. Что и как они будут делать – неконтролируемо никем.

    В советское время представители МО СССР работали в военных ведомствах стран Варшавского договора, а также в военных структурах стран, с которыми были соответствующие договоры (Куба, Ангола, Эфиопия, Сирия, НДРЙ). Сейчас такой практики нет даже на уровне ОДКБ. Все вопросы военного и военно-технического сотрудничества проходят по линии военных атташатов в посольствах. Тому много причин, основная из которых – отсутствие желания и необходимости кого-то контролировать.

    Невозможно представить себе какие-то военные миссии России в странах НАТО.

    Мы сейчас не сравниваем степени внутренней военной интеграции стран НАТО и стран ОДКБ, речь идет о некой зеркальности ситуации. Нет даже соответствующей миссии в Сербии. Это невозможно дипломатически и, если хотите, морально-этически.

    Но и у США, и у Пашиняна своя, своеобразная этика. Правительство Пашиняна продолжает не только двигаться в сторону Запада и отказываться от истории армянского народа, но и соглашается на американские миссии чисто колонизаторского характера. На вопрос о том, зачем Пашинян делает свою страну колонией США вместо равноправного партнерства с Россией, ему придется ответить перед историей.

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