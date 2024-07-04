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    Каким будет новый «контрнаступ» ВСУ
    Родственники украинских чиновников сбежали из страны с помощью детей-сирот
    Михалков указал на нерукопожатных деятелей культуры в России
    Названо значение тактического успеха ВС России в Часовом Яре
    «Искандер» уничтожил украинский МиГ-29 на аэродроме ВСУ
    Белоруссия стала полноправным членом ШОС
    Власти Грузии выразили надежду на перезагрузку отношений с США
    Израиль присоединил 1270 гектаров на Западном берегу реки Иордан
    Мнения
    Евгений Крутиков Евгений Крутиков Зачем Европа пугает людей Россией

    Западная пропаганда только кажется нелепой. На деле же градус нервозности повышается не самими чрезвычайными происшествиями, а механизмом управляемой истерии, в который давно превратились ранее уважаемые западные СМИ.

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    Андрей Рудалёв Андрей Рудалёв Как заваривался котел ненависти

    У нас слишком долго внушали обществу, что патриотизм – последнее прибежище негодяев. По сути, это было отправной точкой, с которой начинался любой разговор. Следующая догма состояла в том, что счастье – получить доступ в цивилизованный мир.

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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как Красная армия стремительно освободила Белоруссию

    80 лет назад, 3 июля 1944 года, Красная армия освободила Минск. Это было не просто взятие очередного крупного города. В этот момент обваливался фронт у целой группы немецких армий. И это оказалось настоящим спасением для и без того настрадавшейся от нацистов Белоруссии.

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    4 июля 2024, 11:03 • Новости дня

    Пашинян попросил Байдена о стратегическом партнерстве Армении и США

    Пашинян попросил Байдена о стратегическом партнерстве Армении и США
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Армянский премьер Никол Пашинян в своем поздравлении американского президента Джо Байдена с Днем независимости США отметил, что сотрудничество двух стран перешло на уровень стратегического партнерства.

    Расширение сотрудничества в области «демократических реформ, укрепления экономической и энергетической устойчивости, правосудия, борьбы с коррупцией» нашло отражение в концепции повышения отношений США и Армении до уровня стратегического партнерства, говорится в послании Пашиняна.

    Оно опубликовано на официальном сайте армянского премьера.

    Пашинян поздравил Байдена и народ США с Днем независимости. По его словам, в основе создания американского государства лежат «всеобщие ценности свободы, справедливости и демократии», они продолжают оставаться «источником вдохновения и воодушевления во всем мире».

    В июне США и Армения объявили, что планируют повысить уровень отношений до стратегического партнерства.

    3 июля 2024, 12:58 • Новости дня
    В Совфеде ответили на угрозы США об увеличении дальности ударов по России

    Сенатор Долгов: Вашингтон поднимает градус конфликта на Украине перед выборами в США

    В Совфеде ответили на угрозы США об увеличении дальности ударов по России
    @ U.S. federal government

    Tекст: Анастасия Куликова

    Вашингтон терпит фиаско на украинском треке. И в преддверии американских выборов Штатам надо вновь поднять градус, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее в Госдепе пригрозили разрешить Украине увеличить дальность ударов по России.

    «Вашингтон продолжает свою линию на разжигание и эскалацию конфликта вокруг Украины. Заявления о расширении зоны применения американского оружия ВСУ – не что иное как провокация, направленная на затягивание противостояния», – считает сенатор Константин Долгов.

    Парламентарий указывает – противник намерен нанести России как можно более заметный ущерб. «И в первую очередь они нацелились на гражданское население. Это реакция на наши успехи на поле боя», – говорит он.

    Кроме того, свою роль в американской риторике играют и грядущие выборы президента США, добавляет собеседник. «Вашингтон терпит фиаско на украинском треке, поэтому Штатам надо любыми силами поднять градус», – акцентирует Долгов.

    Он при этом напоминает: вне зависимости от официальных заявлений, Белый дом давно разрешил Украине наносить удары по российским территориям. «Владимир Путин уже обращал внимание на то, что корректировка ударов, развединформация – все это дело рук Запада», – напомнил сенатор. В заключении Долгов указал, что в России принимаются необходимые меры по нейтрализации угроз.

    Ранее стало известно, что США могут разрешить Украине увеличить дальность ударов по России. Как заявил помощник госсекретаря США по вопросам Европы Джеймс О’Брайен, это возможно при расширении фронта.

    Он пояснил, что ранее это была территория, где Россия проводила наступление под Харьковом, но теперь, как сказал на прошлой неделе советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, если Россия расширит этот фронт, Украине разрешат достигать целей на большем расстоянии

    Между тем, конгрессмен-республиканец Джо Уилсон в рамках слушаний в комитете Палаты представителей по международным отношениям заявил: «Россия рассчитала все так, чтобы Украина не смогла нанести ответный удар. Хотя некоторые ограничения на украинские контратаки уже сняты, этого явно недостаточно».

    В свою очередь республиканец Томас Кин напомнил, что дальность ракет ATACMS составляет 300 км. Он также поднял вопрос о том, какие российские военные объекты могут попасть под удары в случае разрешения от США увеличить глубину ударов ВСУ.

    На этом фоне пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил: власти США считают допустимым нанесение ударов по Крыму американским вооружением. По его словам, «дальнобойные вооружения должны применяться в пределах суверенной территории» Украины, а Крым, по мнению США, «это часть Украины».

    Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет высказал уверенность в том, что таким разрешением власти США стремятся развязать на Украине полномасштабную войну.

    Напомним, в мае ряд западных стран во главе с США разрешили Украине использовать иностранное оружие для нанесения ударов по российской территории. При этом позиция Вашингтона относительно «запрета на применение» оперативно-тактических ракет ATACMS и других «средств дальнего поражения» оставалась прежней, когда речь идет об ударах по территории, которую США не считают украинской.

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    3 июля 2024, 21:37 • Новости дня
    Опубликовано видео удара «Искандер-М» по самолетам ВСУ в Кривом Роге

    Опубликованы кадры удара «Искандер-М» по самолетам ВСУ на аэродроме в Кривом Роге

    Опубликовано видео удара «Искандер-М» по самолетам ВСУ в Кривом Роге

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские военные с помощью ракетного комплекса «Искандер-М» нанесли удар по аэродрому «Долгинцево» в Кривом Роге Днепропетровской области, уничтожив украинскую технику.

    Эксклюзивные кадры удара, снятые с беспилотного летательного аппарата (БПЛА), предоставили «Известиям». На кадрах видно, как ракета «Искандер-М» поражает цели на аэродроме, вызывая взрывы и детонацию боеприпасов.

    Отмечается, что целью удара стали самолеты и техника украинских националистов, расположенная на объекте «Долгинцево».

    Ранее российское Минобороны опубликовало видеозапись ликвидации беспилотных водных катеров украинских военных у города Новороссийска в Краснодарском крае.

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    3 июля 2024, 18:23 • Новости дня
    Новак назвал условия для продолжения поставок газа в Европу через Украину
    Новак назвал условия для продолжения поставок газа в Европу через Украину
    @ Александр Астафьев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия готова продолжать поставки газа в Европу по территории Украины после 2024 года, когда истекает срок действия действующего контракта, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

    Новак отметил, что это зависит в первую очередь от Украины. По его словам, транзит через ее территорию идет, у них свои установлены правила. «От их желания зависит», – сказал он. Вице-премьер добавил, что Россия готова поставлять, но здесь вопрос не в РФ, передает ТАСС.

    В июне президент России Владимир Путин заявил, что РФ продолжает поставлять газ в Европу через территорию Украины и другими маршрутами.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как газ пойдет через Украину без контракта.

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    3 июля 2024, 19:52 • Новости дня
    Дерипаска назвал новые перспективные рынки для России

    Дерипаска: России нужно зайти на новые рынки Глобального Юга

    Дерипаска назвал новые перспективные рынки для России
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Рост российской экономики без переориентации на рынки Глобального Юга ограничен 1-2%, заявил бизнесмен Олег Дерипаска на Финансовом конгрессе.

    Как указал Дерипаска, российский внутренний рынок недостаточно емкий. По его словам, можно «толочься на нем еще 10 лет с таким ростом, но это не позволит достичь поставленных целей», передает РИА «Новости».

    Дерипаска видит будущее России в сотрудничестве со странами Глобального Юга, где в ближайшие 10 лет родится миллиард человек. «Как туда доехать? Как быстро изменить инфраструктуру? Как наладить логистику?» – задается он вопросами.

    По его словам, Россия может добиться новых рынков и должна идти «дальше Китая – до Малайзии, Индонезии, всей Юго-Восточной Азии, Африки, Индии», пишет РБК.

    Бизнесмен считает, что для решения этих задач необходимо инвестировать в транспортную инфраструктуру, в том числе в модернизацию Восточного полигона БАМа и Транссиба. Он отметил, что скорость движения по железной дороге на восток меньше 40 км/час. «У нас все стоит от Урала до Иркутска, просто пробка многомесячная», – добавил он.

    Ранее сообщалось, что за два года действия санкций, введенных против России недружественными странами, Москва не только смогла перенаправить на другие рынки товары, которые не смогли купить западные импортеры, но и получила от этого дополнительную выгоду в размере 5 трлн рублей.

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    3 июля 2024, 21:56 • Новости дня
    Энтомолог рассказал, как удалить осиное гнездо и не пострадать от укусов

    Энтомолог Гниненко дал инструкцию по правильному удалению осиных гнезд

    Энтомолог рассказал, как удалить осиное гнездо и не пострадать от укусов
    @ Dieter Hopf/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Осиное гнездо ни в коем случае не стоит опрыскивать пестицидами или поджигать, сказал газете ВЗГЛЯД кандидат биологических наук, энтомолог Юрий Гниненко.

    «Если вы где-то обнаружили осиное гнездо, то самое хорошее – это к нему не лезть, даже если оно на балконе. Если ос не тревожить, то они сами не нападут. Но человеческое любопытство они могут расценить как агрессию, а свое жилище осы тщательно охраняют. Поэтому гнездо лучше удалить, особенно если есть вероятность, что к нему из интереса полезет ребенок», – говорит Гниненко. 

    Для того чтобы избавиться от гнезда, энтомолог рекомендует вызвать специалистов. Во-первых, его удаление без специальной защиты, особенно если гнездо жилое, небезопасно. Во-вторых, действия непрофессионала могут только разозлить насекомых и спровоцировать нападение роя ос.

    «Никаких мер борьбы в виде приманок, каких-то ловушек в виде бутылок с пивом и так далее не нужно применять – все это неэффективно против целого роя. Самое действенное – снять гнездо и вывезти его куда-нибудь подальше. Это простому человеку сделать непросто, поэтому и нужно обратиться к специалистам», – считает энтомолог.

    Он предупреждает, что опрыскивать гнезда пестицидами тоже бесполезно. Дело в том, что отрава попадает лишь на верхний слой улья, а это не убьет, а только рассердит ос. Также собеседник отмечает, что иногда люди пытаются поджечь гнездо, но в домашних условиях это опасно, поэтому делать так не следует.

    Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что борьбу с осами внутри и снаружи помещения можно разделить на две группы: уничтожение гнезд и всех ос, находящихся в них, и контроль численности ос-фуражиров.

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    3 июля 2024, 21:57 • Новости дня
    Родственники украинских чиновников сбежали из страны с помощью детей-сирот

    Украинский омбудсмен Лубинец: Родственники чиновников из Киева использовали детей-сирот для побега за границу

    Родственники украинских чиновников сбежали из страны с помощью детей-сирот
    @ Sergei Chuzavkov/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Чиновники из Киева вывозили своих родственников за границу под видом сопровождающих детей-сирот, пишут украинские СМИ со ссылкой уполномоченного по правам человека на Украине Дмитрия Лубинца.

    По словам украинского омбудсмена, это произошло в марте 2022 года при эвакуации 68 воспитанников Центра детской реабилитации в детский лагерь немецкого Вупперталя, пишет издание «Страна».

    Лубинец отметил, что часть из 20 сопровождающих ранее не работала с детьми, а некоторые и вовсе никогда не были трудоустроены.

    По его словам, таким способом Украину покинули родственники сотрудников киевской Службы по делам детей и семьи и Центра социально-психологической реабилитации детей. Оказавшись за пределами Украины, каждый из сопровождающих мужчин уволился с должностей и не вернулся обратно.

    Ранее погранслужба Украины пожаловалась на дерзость уклонистов.

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    3 июля 2024, 17:52 • Новости дня
    В МИД решили не контактировать с США после инцидентов с американскими БПЛА в Сирии

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия не пойдет на контакт с США из-за опасного сближения американских беспилотников с российскими самолетами, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

    Дипломат подтвердил, что «никаких контактов не будет». По его словам, опасные маневры совершали именно американские беспилотники. Рябков добавил, что если бы они находились где-то ближе к штату Техас, тогда таких сближений бы не было, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что ВВС США над территорией Сирии дважды включали систему вооружений при сближении с самолетами ВКС России. 29 июня российский истребитель Су-35 был вынужден совершить маневр уклонения, чтобы избежать столкновения с американским беспилотником в Сирии.

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    3 июля 2024, 15:14 • Новости дня
    Вынесен приговор планировавшим воевать за ВСУ сыновьям липецкого священника
    Вынесен приговор планировавшим воевать за ВСУ сыновьям липецкого священника
    @ t.me/moscowproc

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Во Втором Западном окружном военном суде вынесен приговор сыновьям липецкого священника Игоря Ащеулова, которые планировали вступить в ВСУ и воевать против российской армии.

    Старшего брата Иоанна Ащеулова приговорили к 17,5 годам заключения, Алексея – к 17 годам, Тимофея – к 17 годам, передает ТАСС.

    Каждый из осужденных проведет первые три года в тюрьме, а остальной срок – в колонии строгого режима. Также всем братьям ограничена свобода на два года после отбытия наказания.

    Ожидается, что защита намерена обжаловать это решение, адвокаты в ходе рассмотрения дела настаивали на снисхождении.

    Источник сообщал, что все трое Ащеуловых признались в суде в желании вступить в формирования ВСУ и воевать против российской армии.

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    3 июля 2024, 19:10 • Новости дня
    В Госдуме назвали ошибкой заморозку пенсионных накоплений

    Депутат Аксаков: Заморозка пенсионных накоплений была ошибкой

    В Госдуме назвали ошибкой заморозку пенсионных накоплений
    @ Дмитрий Рогулин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Заморозка пенсионных накоплений была ошибочной, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в среду.

    «Мы тогда не просто поторопились, а сделали ошибку. Поскольку было принято законодательное решение, все на это решение ориентировались, и начали формироваться негосударственные пенсионные фонды. Все рассчитывали, что они смогут работать с деньгами, поступающими в эти фонды, довольно приличные суммы уже собрали. Потом вдруг неожиданно меняем правила игры», - приводит ТАСС слова Аксакова на Финансовом конгрессе Банка России.

    Депутат отметил, что, возможно, стоит обсудить вопрос возврата к «правилам игры, которые действовали до 2014 года».

    Ранее Совфед одобрил закон о возобновлении индексаций выплат работающим пенсионерам.

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    3 июля 2024, 17:04 • Новости дня
    В Минобороны рассказали о придуманной танкистами в зоне СВО защите для Т-80
    В Минобороны рассказали о придуманной танкистами в зоне СВО защите для Т-80
    @ Евгений Епанчинцев/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Министерство обороны России сообщило, что экипаж одного из танков Т-80 в составе группировки войск «Восток» в зоне СВО самостоятельно усовершенствовал свою машину, оснастив ее дополнительной защитой.

    В заявлении отмечается, что данная защита эффективна против FPV-дронов и магнитных мин. «На передней части танка установлен специальный трал, который используется для разминирования проходов», – передает «Московский комсомолец» со ссылкой на сообщение.

    Также сообщается, что танкисты укрепляют броню с помощью навесных козырьков и стальных листов на корпусе. Дополнительная динамическая защита устанавливается на днище, чтобы защитить машину от взрывов магнитных мин.


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    3 июля 2024, 19:44 • Новости дня
    Экзамен по русскому языку мигранты стали сдавать в десять раз хуже

    Минобрнауки: В России вырос процент не сдавших экзамен по русскому языку мигрантов

    Экзамен по русскому языку мигранты стали сдавать в десять раз хуже
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Доля мигрантов, не сумевших сдать экзамен по русскому языку, выросла в десять раз в период с января по май этого года, сообщила пресс-служба Минобрнауки России.

    По информации ведомства, процент не сдавших увеличился с 3% сразу до 30%, передает РИА «Новости».

    В Минобрнауки отметили, что в апреле этого года глава ведомства Валерий Фальков поручил руководителям вузов расторгнуть договоры с коммерческими организациями, которые ранее проводили экзамены по русскому языку для мигрантов. С тех пор экзамены принимают только государственные образовательные учреждения.

    Ранее в МВД сообщили о сокращении пунктов сдачи русского языка для иностранцев.

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    4 июля 2024, 03:52 • Новости дня
    Антонов предупредил о последствиях нового пакета военной помощи Украине
    Антонов предупредил о последствиях нового пакета военной помощи Украине
    @ MFA Russia/ Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Новый пакет американской военной помощи Украине на сумму 2,2 млрд долларов приведет лишь к новым жертвам среди мирного населения, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

    По словам Антонова, администрация США продолжает курс на войну и питает иллюзорные надежды на стратегическую победу над Россией. При этом предложения президента России о путях остановки конфликта и достижении мира продолжают отвергаться, передает ТАСС.

    Посол подчеркнул, что новые американские вооружения не снизят накал борьбы за освобождение Украины и приведут лишь к новым жертвам среди мирного населения, включая женщин и детей. Он также назвал бесперспективным проект накачки вооружениями «агонизирующего режима Зеленского», который поощряет киевских террористов к совершению новых преступлений.

    Напомним, президент США Джо Байден распорядился направить Украине новую военную помощь.


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    3 июля 2024, 20:01 • Новости дня
    Одесская область стала лидером по доносам на противников украинизации
    Одесская область стала лидером по доносам на противников украинизации
    @ Nekrasov/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Одесская область заняла третье место по количеству нарушений языкового закона на юге Украины, заявила представительница уполномоченного по защите госязыка на юге Украины Ярослава Витко-Присяжнюк.

    Как указала Витко-Присяжнюк, за первую половину 2024 года из региона поступило 203 жалобы. По ее словам, большинство из них (28,6%) касаются нарушений в сфере обслуживания и предоставления информации о товаре/услуге. Также зафиксировано 58 обращений по языку рекламных вывесок, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинское издание «Страна.ua».

    Кроме того, она отметила, что Одесская область стала лидером антирейтинга по несоблюдению использования государственного языка в вузах. «Парадоксально, но все эти преподаватели прекрасно владеют украинским языком», – уточнила Витко-Присяжнюк. По ее мнению, они часто ссылаются на то, что студенты сами просили их вести лекции на русском, но в основном такие случаи фиксировались студентами на видео во время дистанционного обучения и присылались целые лекции.

    В других южных областях, например, в Херсонской, жалоб на нарушение языкового законодательства не поступало. Однако, по мнению Витко-Присяжнюк, это говорит «не о количестве нарушений, а о количестве обращений граждан, неравнодушных к несоблюдению языкового закона».

    Напомним, в Одессе на бизнес-мероприятии произошел конфликт из-за языка проведения. Участницы мероприятия требовали от спикера, выступавшего на русском языке, перейти на украинский. Позже уполномоченный по защите госязыка Украины Тарас Креминь заявил, что в связи с инцидентом на бизнес-мероприятии в Одессе последует «жесткая реакция».

    Коментарии (23)
    3 июля 2024, 13:25 • Новости дня
    Грузия разозлилась на США и ОБСЕ из-за «прокремлевской» резолюции по Абхазии

    Грузия разозлилась на США и ОБСЕ из-за «прокремлевской» резолюции по Абхазии и Южной Осетии

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Тбилиси назвал «предвзятой» резолюцию ПА ОБСЕ из-за формулировки о том, что «необходимо примирение контролируемой Тбилиси Грузии, Абхазии и Осетии» и отказался ее подписывать, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Правящая «Грузинская мечта» выступила со специальным заявлением о том, что такая формулировка «противоречит государственным интересам Грузии и играет на руку Кремлю», так как Россия не упоминается как «сторона конфликта».

    Формулировку резолюции в Тбилиси назвали «странной конструкцией».

    Также Тбилиси возмущен, что на сессии ПА ОБСЕ в Бухаресте не удалось добавить в итоговый документ положение о «вредоносных действиях России» и осудить Россию за якобы «ухудшение гуманитарной ситуации и ситуации с правами человека в оккупированных регионах Грузии» – Абхазии и Южной Осетии.

    Депутат от парламентского большинства Гурам Мачарашвили особо отметил, что проект резолюции, который решила не подписывать «Грузинская мечта», внесли представители Америки, которая, наряду с ОБСЕ, участвует в проводимых после войны 2008 года Женевских дискуссиях по Закавказью.

    «Это вызывает сожаление и льет воду на мельницу России. И при этом США заверяют нас в партнерстве. Это – двойные стандарты», – заключил он.

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    3 июля 2024, 11:55 • Новости дня
    Минобороны показало кадры уничтожения катеров ВСУ возле Новороссийска
    Минобороны показало кадры уничтожения катеров ВСУ возле Новороссийска
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Видеозапись ликвидации беспилотных водных катеров украинских военных у города Новороссийск в Краснодарском крае опубликовало российское Минобороны.

    В ролике запечатлено, как ВС России в ночное время уничтожают украинские водные дроны дежурными огневыми средствами Новороссийской военно-морской базы в Черном море, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Всего уничтожено два катера, они следовали в сторону Новороссийска.

    В ночь на среду безэкипажные катера ВСУ атаковали Новороссийск, атаку отбили.

    Коментарии (7)
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    • «Китай закончит войну одним звонком»

      Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что один телефонный звонок из Пекина в Москву смог бы разрешить украинский конфликт. Китай ответил на эти инсинуации в духе «на себя посмотри», намекнув, что за кризис на Украине несет ответственность НАТО. Какова реальная роль Пекина на Украине? И каковы его цели?

    • Зеленский внезапно захотел переговоров

      После двух лет категорического отказа от переговоров с Россией и введения законодательного запрета на диалог с ее президентом Владимир Зеленский неожиданно заявил, что переговоры все-таки возможны. Он видит их «в формате трехстороннего соглашения наподобие зерновой сделки». Что это все значит?

    • Зачем Германия поддерживает Зеленского

      Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что поддержка Украины для ФРГ – это не благотворительность, а инвестиция в собственную безопасность и «один из главных национальных интересов». А как на самом деле?

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    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

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    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    • Под Байденом зашаталась собственная партия

      После провальных дебатов Байдена с Трампом Демпартия США начала обсуждать новых кандидатов на пост президента США. О том же задумываются и спонсоры партии. Сам Байден снимать свою кандидатуру отказывается, но не исключено, что в итоге он будет удален с дистанции принудительно.

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

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