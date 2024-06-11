США и Армения решили повысить уровень отношений до стратегического партнерства

Tекст: Антон Антонов

В документе, принятом по итогам заседания в Ереване, сообщается, что стороны рассмотрели вопросы укрепления двусторонних отношений. Были обозначены «перспективы углубления связей в предстоящем году, которые будут сформулированы в меморандуме о взаимопонимании, повышающем статус двустороннего диалога до уровня комиссии по стратегическому партнерству», передает РИА «Новости».

США и Армения планируют в предстоящие месяцы определить конкретные направления работы по развитию отношений двух стран. США приветствовали стремление Еревана к более тесному взаимодействию с Западом. а также выразили поддержку «суверенитета, независимости, демократии и территориальной целостности Армении в соответствии с Алма-Атинской декларацией 1991 года».

Напомним, замначальника Генштаба ВС Армении генерал-майор Артур Ероян принял участие в заседании Военного комитета НАТО в формате начальников генеральных штабов. При этом Армения отказалась участвовать в заседании Совета министров обороны ОДКБ.