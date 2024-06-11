В России немало спорили и спорят о том, Европа ли мы. С одной стороны, нас постоянно «выписывали из европейцев» политики и публицисты других народов, с другой – и у нас есть тенденция самим объявить себя чуждыми Европе. Тенденция, которая усиливается на фоне нынешнего противостояния.11 комментариев
Замначальника Генштаба Армении принял участие в заседании комитета НАТО
Замначальника Генштаба ВС Армении генерал-майор Артур Ероян принял участие в заседании Военного комитета НАТО в формате начальников генеральных штабов.
Как сообщила пресс-служба Минобороны Армении, Ероян принял участие в заседании по видеосвязи во вторник. Он «подчеркнул важность сотрудничества с НАТО в деле трансформации оборонного сектора Армении и подтвердил приверженность продолжению участия в миротворческих миссиях под эгидой НАТО», передает ТАСС.
Ранее политолог Владимир Корнилов в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что Армения рискует повторить опыт Украины на пути в ЕС.