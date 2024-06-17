Что стоит за самым крупным скандалом в истории ОДКБ

Наиболее серьезный конфликт за всю историю ОДКБ и, видимо, СНГ тоже – начался с заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что он никогда не посетит Белоруссию, пока ее лидером является Александр Лукашенко. Выступая в армянском парламенте и затронув тему членства Армении в ОДКБ, Пашинян заявил, что одна из стран объединения, а именно Белоруссия, поддержала Азербайджан в войне в Нагорном Карабахе, о чем открыто говорил белорусский лидер.

«Один из членов ОДКБ заявляет, что участвовал в подготовке 44-дневной войны, поощрял, верил и желал победы Азербайджана. И после этого я должен пойти и сесть обсуждать с президентом Белоруссии какие-то вопросы в формате ОДКБ?» – возмутился Пашинян. Лидер Армении пошел дальше: «Отныне более никогда не поеду в Белоруссию. Покуда в Белоруссии президент Александр Лукашенко. И вообще заявляю, что с этого момента ни один официальный представитель Армении не поедет в Белоруссию. Вообще». Премьер уточнил, что ситуация может измениться, если Лукашенко в приемлемом виде извинится перед армянским народом. Также отношение Еревана к ОДКБ поменяется в случае выхода оттуда Белоруссии.

Что же подвигло Пашиняна сделать такие резкие заявления? Речь идет о встрече Александра Лукашенко с Ильхамом Алиевым в мае 2024 года. Обещав тогда президенту Азербайджана помочь с восстановлением разрушенных территорий, президент Белоруссии добавил: «Я еще подумал, вспомнил наш разговор перед войной, перед вашей освободительной войной, когда мы философски рассуждали за обедом вдвоем. Тогда мы пришли к выводу, что в войне победить можно. Это важно. Очень важно удержать эту победу». «Беларусь с удовольствием будет участвовать в возрождении освобожденных территорий Азербайджана» – с таким заголовком вышел материал о поездке Лукашенко в Шушу.

Словом, позиция президента Белоруссии была определена весьма четко: его симпатии в армяно-азербайджанском конфликте явно на стороне Баку.

Вполне вероятно, что имеют место быть и чисто человеческие нюансы отношений руководителей стран. С Алиевым Лукашенко связывают весьма теплые связи, а вот о Пашиняне глава Белоруссии еще в начале его политической карьеры отзывался снисходительно, имея в виду как его политический возраст, так и генезис его власти: «пришедших с улицы» в Минске традиционно недолюбливают.

Конечно, Лукашенко мог бы избегать излишне прямолинейных публичных высказываний на тему армяно-азербайджанских отношений, традиционно весьма непростых. Но, с другой стороны, у него есть право на позицию, тем более в гостях у президента Азербайджана. Кроме того, обижаться Пашиняну, откровенно говоря, не на что. Карабахская война сентября–ноября 2020 года действительно имела освободительный характер, боевые действия велись на азербайджанской территории (из-за чего, кстати, в них не вмешивалась ОДКБ) ради деоккупации Карабаха и Восточного Зангезура.

У Пашиняна есть резоны высказывать недовольство. Вопрос лишь в его степени и форме, о выносе в публичное поле. Любой конфликт в стане союзников – это радость для противников. Зачем же давать лишние козыри тем, кто мечтает поссорить друзей, развалить ОДКБ изнутри? Зачем требовать извинений и вообще вести себя излишне эмоционально?

Секрет прост – «обида» Пашиняна на Лукашенко всего лишь продолжает ряд его претензий к России и ОДКБ. Резкими заявлениями и шагами (любые официальные поездки армянских чиновников в Белоруссию уже запрещены, посол отозван для консультаций) Пашинян хочет спровоцировать Минск на запрос об исключении Армении из ОДКБ. Тот факт, что Ереван будет именно «выгнан» из этой организации, а не уйдет из нее сам, крайне важен – это поможет Пашиняну сохранить членство в ЕАЭС и выглядеть жертвой, а не агрессором.

Однако, судя по всему, план не сработал: официальные лица Белоруссии отреагировали на происходящее сдержанно. «Импульсивные высказывания Никола Пашиняна оцениваем спокойно. По-прежнему уважаем братский армянский народ, с которым Белоруссию связывают многовековые исторические узы», – отметил советник-посланник Белоруссии в России Александр Шпаковский. А белорусский посол в России Дмитрий Крутой заметил, что Пашиняну не мешало бы разобраться с ситуацией в самой Армении – вместо того, чтобы комментировать действия других.

Стоит заметить, что отношения Белоруссии и Армении и раньше не выглядели особенно хорошими. Последняя рабочая поездка Никола Пашиняна в Минск состоялась в июне 2022-го, в ноябре того же года встречный визит в Армению нанес на тот момент министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. С тех пор официальных поездок в рамках двустороннего сотрудничества не было. Общий объем торговли между странами в январе–октябре 2023 года достиг 174,6 млн долларов, в то время как с Азербайджаном Белоруссия в ближайшем будущем планирует преодолеть планку в 1 млрд долларов.

Но главное – неизменный, хотя и плавный дрейф Армении от общих ценностей постсоветского мира к ценностям евроатлантическим. Отношения Армении с США повышены до уровня стратегического партнерства – вот где зарыта главная «собака» поведения Пашиняна. Все идет к тому, чтобы окончательно выбить Армению из общего постсоветского ряда, сделать ее бастионом евроценностей на Кавказе, перманентным источником проблем как для ближайших Грузии и Азербайджана, так и для России и Белоруссии. А потому истеричная риторика Пашиняна удивления не вызывает.