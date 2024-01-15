США угрожают новой бомбардировкой Балкан

О многих государствах в современном мире говорят, что они находятся под внешним управлением, однако в отношении лишь одной страны Европы внешнее управление закреплено нормами международного права. Речь идет о Боснии и Герцеговине (БиГ), части бывшей Югославии. Именно здесь в рамках выполнения Дейтонских соглашений 1995 года учреждена должность верховного представителя по БиГ, наделенного широкими полномочиями.



Данное должностное лицо, назначаемое представителями стран Руководящего комитета Совета по выполнению мирного соглашения, может выносить временные решения, обязательные для исполнения всеми государственными органами БиГ. Кроме того, верховный представитель может отстранять от власти любое должностное лицо как в БиГ, так и в составляющих ее энтитетов – хорватско-мусульманской Федерации Боснии и Герцеговины и Республики Сербской.

До сих пор все верховные представители были из стран Европейского Союза, а их заместители – из США. По сути, это должность наместника Запада в бывшей югославской республике. О том, чего добиваются верховные представители, весьма откровенно рассказал занимавший этот пост австрийский дипломат Валентин Инцко: «Мы должны дождаться момента, когда Босния и Герцеговина необратимо встанет на путь евроатлантической интеграции, тогда мы сможем закрыть свой офис».

Западные наместники активно вмешиваются в процесс замещения высших государственных должностей БиГ. Так, в 1999 году верховный представитель Карлос Вестендорп отрешил от власти избранного народом президента Республики Сербской Николу Поплашена. В 2003-м представитель Республики Сербской Мирко Шарович был вынужден подать в отставку с поста председателя Президиума БиГ из-за обвинений верховного представителя Пэдди Эшдауна в причастности к нарушениям оружейного эмбарго в отношении Ирака.

Именно во внутренние дела Республики Сербской чаще всего суют нос верховные представители. До поры до времени власти сербской части БиГ стоически переносили это вмешательство. Но их терпение лопнуло, когда ныне действующий наместник Кристиан Шмидт в 2021 году был назначен на свой пост без резолюции Совета Безопасности ООН, в связи с чем Россия и Китай отказались признавать его полномочия. Президент Республики Сербской Милорад Додик также не признал Шмидта в качестве «смотрящего» за своей страной и публично выступил за упразднение этого поста, считая его тормозом на пути развития Боснии и Герцеговины.

В 2023 году между Шмидтом и Додиком вспыхнул конфликт из-за блокирования верховным представителем планов властей Республики Сербской перевести в свою собственность недвижимое имущество, находящееся на территории энтитета. Шмидт заблокировал вступление в силу соответствующего закона Республики Сербской, а затем схожее решение принял Конституционный суд БиГ. В ответ Народная Скупщина Республики Сербской проголосовала за приостановку действия решений Конституционного суда БиГ и прекращение публикации актов верховного представителя в официальном бюллетене.

Шмидт аннулировал принятые Народной Скупщиной решения, сославшись на то, что они «прямо нарушают конституционный порядок Боснии и Герцеговины и Дейтонское мирное соглашение». Кроме того, он внес изменения в боснийское законодательство, согласно которым невыполнение решений верховного представителя квалифицируется как преступление.

В итоге прокуратура Боснии и Герцеговины выдвинула обвинения в отношении Милорада Додика за невыполнение решений верховного представителя, а Госдеп США ввел персональные санкции в отношении ряда высших чиновников Республики Сербской. В отношении Додика американские санкции действуют уже несколько лет.

На фоне конфликта с представителем Запада и властями в Сараево Милорад Додик неоднократно заявлял, что Республика Сербская может провозгласить независимость. «Если бы БиГ распалась в этот момент, ничего бы не существовало, кроме Республики Сербской. На следующий день мы продолжим жить как независимая страна», – сказал Додик в декабре прошлого года, подчеркнув, что гордится поддержкой Республики Сербской со стороны России и лично президента Владимира Путина.

В свою очередь российский лидер в ходе пресс-конференции по итогам 2023 года заявил, что оценки ситуации в Боснии и Герцеговине у России и Республики Сербской «полностью совпадают». Таким образом, можно констатировать, что на западных Балканах образовался еще один геополитический разлом: Москва поддерживает сербов, Запад потворствует шовинизму бошняков.

Пока что конфликт между Республикой Сербской и боснийскими властями далек от горячей фазы. Рассуждения Додика о независимости носят гипотетический характер и направлены прежде всего на усиление переговорной позиции в трудном диалоге с Сараево.

Поведение сербов в БиГ не идет ни в какое сравнение с бесчинствами албанцев на сербской территории. Из Республики Сербской не изгоняются представители национальных меньшинств, не проводятся этнические чистки, не совершаются террористические акты, то есть нет всего того, что весь мир наблюдал на рубеже тысячелетий в Косово перед провозглашением албанскими властями независимости. Однако сепаратистские тенденции Запад сегодня видит именно в Республике Сербской.

И вот 8 января, в преддверии празднования в сербском энтитете Дня Республики, над Боснией пролетели два истребителя F-16 ВВС США. Полеты прошли в рамках совместных военных учений американских и боснийских сил и были призваны продемонстрировать поддержку США территориальной целостности БиГ против «сепаратистской деятельности» сербов. По сути, американцы прозрачно намекают на возможность повторения натовских бомбардировок сербской территории.

К чести президента Додика – он заявил, что продолжит отстаивать интересы сербов, несмотря на угрозы со стороны США. «Я не иррационален, я знаю, что ответом Америки будет применение силы… Но у меня нет причин бояться этого и приносить в жертву сербские национальные интересы», – сказал Додик.





На следующий день после демонстративного полета американских истребителей сербы отметили День Республики Сербской, который прошел под лозунгом: «Будь свободным, будь сербом – празднуй 9 января». Празднование прошло вопреки решению Конституционного суда БиГ, который еще в 2019 году признал закон о Дне Республики Сербской не соответствующим Конституции страны.

9 января 1992 года состоялось первое заседание парламента сербского народа Боснии и Герцеговины. В 2016 году боснийские власти попыталась запретить празднование, после чего руководство Республики Сербской вынесло вопрос на референдум. По его итогам абсолютное большинство боснийских сербов поддержало празднование Дня Республики.

Среди бошняков доминирует принципиально иная оценка даты, к которой приурочен главный праздник сербского энтитета. Вице-спикер боснийского парламента Денис Звиздич написал у себя в соцсетях следующее: «9 января 1992 года, когда была создана полугосударственная «Сербская Республика Боснии и Герцеговины», является одной из самых мрачных дат в тысячелетней истории БиГ. Она официально ознаменовала начало массовых жестоких убийств, изнасилований, пыток, концентрационных лагерей и преследования несербского населения, особенно бошняков, кульминацией чего стал геноцид в Сребренице». Очевидно, что гражданам с такой разной исторической памятью сложно ужиться в одном государстве, и внешнее управление Запада здесь только усугубляет ситуацию, поскольку базируется на отстаивании интересов лишь одного из государствообразующих народов.