Россия помогла Вучичу остановить майдан в Белграде

Tекст: Илья Абрамов,

Анастасия Куликова

Сторонники сербского оппозиционного блока «Сербия против насилия» попытались взять штурмом городскую администрацию в Белграде. Демонстранты били стекла в окнах, забрасывали полицейских камнями и пивными банками, но правоохранители выставили щиты в дверном проеме. Кроме того, полиция была вынуждена применить слезоточивый газ.

Позднее силовики в шлемах и со щитами, прибывшие на площадь у администрации Белграда, разогнали протестующих и выставили оцепление. Также на место событий прибыл глава МВД Сербии Братислав Гашич и две машины скорой помощи. Во время протестов перед Скупщиной серьезно пострадали двое полицейских, еще несколько правоохранителей получили незначительные травмы. Были задержаны свыше 35 протестующих, при этом операция по выявлению участников беспорядков продолжается.

Президент Сербии Александр Вучич обратился к нации на фоне штурма протестующими здания городской администрации Белграда и призвал население не беспокоиться, передает газета «Вечерне новости». Он также заявил, что бунтовщики и головорезы будут задержаны, последует реакция компетентных государственных органов.

Вучич подчеркнул, что эти протесты ставят под угрозу независимость, самостоятельность и суверенитет Республики Сербия. «Мы сохраним свободу Сербии, потому что это высшая ценность», – сказал президент.

Позднее премьер Сербии Ана Брнабич отметила, что Москва предупреждала Белград о возможных беспорядках, и Сербия благодарна российским спецслужбам за предоставленную информацию. Она добавила, что к этим предостережениям многие отнеслись как к дезинформации, но были и те, кто воспринял их всерьез и хотел помогать.

Беспорядки разгорелись после выборов, в которых победила коалиция правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) президента Александра Вучича. На голосовании в парламент она получила свыше 47% голосов. По данным наблюдателей, прозападный блок «Сербия против насилия» заработал поддержку около 23% избирателей, Социалистическая партия Сербии набрала 6,7%.

Однако лидеры прозападного блока «Сербия против насилия» не признали итогов голосования в Скупщину Белграда, которое проходило параллельно парламентским выборам. Они отказались покинуть здание избирательной комиссии и объявили голодовку. Оппозиция требует аннулировать итоги, утверждая, что власти «подвезли» в столицу 40 тыс. избирателей из других городов, а также Республики Сербской Боснии и Герцеговины.

Как отмечают эксперты, ситуация в Сербии постепенно накаляется. Более того, ряд западных стран напрямую заинтересованы в таком развитии событий. Так, политолог и программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Тимофей Бордачев проводит аналогию с событиями в Грузии и на Украине, а также с нереализованными Западом замыслами в Белоруссии. «Прозападные силы в Сербии действуют по привычному сценарию из 2000–2010-х годов», – уточнил он.

По словам собеседника, такие сценарии разыгрываются во многих странах. Он привел в пример Латинскую Америку, в частности Венесуэлу. «Одна сторона действует в конституционном поле, а вторая – выходит за его рамки», – детализировал эксперт. При этом у прозападных сил в Сербии, по мнению Бордачева, есть главная и второстепенная задачи.

Основная, по его словам, это отстранение Александра Вучича и его партии от власти, а также изменение внешнеполитического курса Сербии. «Задача-минимум состоит в том, чтобы «потормошить» Вучича, напомнить президенту, что у Запада есть рычаги влияния на его администрацию», – добавил политолог. При этом собеседник убежден, что к происходящему приложили руку американцы, а также Британия. «Но Вучич не говорит о них прямо, потому что не хочет дополнительного давления», – полагает Бордачев.

Президент Сербии пытается всячески предотвратить майданный сценарий и решить ситуацию с протестами, уверен он.

«Александр Вучич действует иначе, чем тот же Виктор Янукович на Украине или грузинские власти в 2004 году»,

– подчеркнул программный директор клуба «Валдай». Схожей точки зрения придерживается и Николай Межевич, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований. «Получив положительный результат в ряде случаев, Запад выработал определенную модель действий. Теперь возникает соблазн повторять и повторять этот опыт. При этом в Сербии уже были попытки реализации «цветных революций». Одна из них – успешная для Запада – состоялась в 1990-е годы», – указал он.

Вместе с тем собеседник не согласен с тем, что за беспорядками стоят Лондон или Вашингтон. «На мой взгляд, сегодняшними событиями руководили Берлин и Вена», – считает политолог. По его мнению, российские спецслужбы по своим каналам могли узнать о том, что Германия и Австрия готовы осуществить провокацию, и предупредили сербских коллег.

«Бунтовщики преследуют главную цель – отправить Александра Вучича в отставку и создать правительство, которое было бы полностью проевропейским, – полагает Межевич. – Если их план будет реализован, то стоит ожидать изменений во внешней политике Белграда. Допускаю, что речь пойдет о введении санкций против России. Кроме того, Сербия может дать согласие на вступление в ЕС и НАТО на любых условиях этих организаций». «В отличие от, например, Белоруссии, где в 2020 году была попытка реализации «цветной революции»,

Сербия находится в полном окружении недругов. В случае с Минском Россия сразу заявила о готовности оказать поддержку и сосредоточила силы на границе. Это очень серьезно повлияло на развитие событий. К сожалению, у Белграда такой возможности нет»,

– указал политолог. «Ситуация крайне сложная. Либо сейчас Вучич возьмет ситуацию под контроль, либо это будет какая-то другая Сербия, без Вучича», – полагает профессор Межевич.

«После выборов в Сербии оппозиция попыталась организовать протесты и добиться перевыборов в Скупщину Белграда. Однако выяснилось, что людей, готовых выйти на улицы, не так много. Дело в том, что большая часть жителей Сербии, в том числе выступающих против Вучича, отрицательно настроены по отношению к НАТО и позитивно к России», – добавляет Стеван Гайич, научный сотрудник Института европейских исследований (Белград), доктор политических наук, приглашенный профессор МГИМО.

«Эти граждане не очень хотят участвовать в делах, в которых могут быть замешаны западные спецслужбы. Именно поэтому оппозиция попыталась радикализовать протесты. Судя по всему, они хотели провоцировать правоохранителей на жесткую реакцию, что позволило бы привлечь на свою сторону больше людей. Сами же так называемые лидеры протеста покинули акцию сразу после начала штурма Скупщины», – отмечает собеседник.

«Запад заинтересован в поддержке этих протестов. Там хотят добиться от Белграда уступок в отношении Косово и ввода санкций против России. На выступления, в частности, могли повлиять Германия и Великобритания. Косвенно воздействуют и США. Все-таки канал N1, который активно освещал выступления, связан с CNN», – подчеркивает он.

«Также следует отметить большую позитивную роль России в данных событиях. Москва предупредила Сербию о грозящих беспорядках. Для граждан страны, находящейся в окружении НАТО, чувствовать поддержку очень важно. Кроме того,

озвучивание факта получения информации от спецслужб – это однозначный сигнал Западу со стороны властей Белграда, что Кремль даже в таких условиях может помочь»,

– убежден Гайич. «Происходящее в Сербии вызывает ощущение дежавю. Правящая партия, которая победила на выборах – это еврокритики. Однако проигравшая оппозиция тут же заговорила о подтасовке и фальсификациях. Так что, в Белграде произошла попытка очередной «цветной революции», – сказал германский политолог Александр Рар.

«Несогласные вышли на улицы, попытались взять штурмом администрацию города, чтобы захватить власть. Такие протесты «против фальсификаторов» наблюдаются с начала века, достаточно вспомнить «Революцию роз» в Грузии и Майдан на Украине. Западные СМИ, неправительственные организации и политики поддерживают протест оппозиции за якобы справедливые выборы, обвиняя выигравшую сторону в нелегитимности», – отмечает он.

«Либеральные элиты Европы не могут понять, как в Сербии могут выиграть силы, которые выступают против ЕС и его ценностей. Вучич, в свою очередь, отметил роль «западных сил» в разжигании протестов и, фактически, в попытке государственного переворота. Следует ожидать, что на Западе его вскоре будут обвинять в применении силы против демонстрантов и сотрудничестве с российскими спецслужбами», – поясняет собеседник.

«Вся Европа начинает бурлить. Тренды в сторону правого курса в большинстве европейских странах очевидны, но либеральные элиты этому ожесточенно противодействуют. «Цветная революция» в Сербии, по всей видимости, провалится. Но давление со стороны Брюсселя на Белград, чтобы последний двигался в сторону Запада, а не России, будет только нарастать», – резюмировал Рар.