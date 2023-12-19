Америка стала своего рода заложником израильской политики. Вынуждена нести колоссальный ущерб из-за действий своего союзника, от которого она не может отказаться и которого не может полностью контролировать.3 комментария
Лидеры оппозиции объявили голодовку после выборов в Белграде
После выборов в Белграде лидеры прозападного блока «Сербия против насилия» объявили голодовку
Лидеры прозападного блока «Сербия против насилия» не признали победу правящей Сербской прогрессивной партии на выборах в скупщину Белграда, они отказались покинуть здание избирательной комиссии и объявили голодовку, сообщают информационные агентства.
Подсчет голосов продолжается, «Сербия против насилия» отстает примерно на 5%. Оппозиция требует аннулировать итоги голосования, утверждая, что власти «подвезли» в Белград 40 тыс. избирателей из других городов, а также Республики Сербской Боснии и Герцеговины, передает РИА «Новости».
Оппозиция устроила акцию протеста перед зданием городской скупщины и администрации сербской столицы, затем перекрыли движение у здания избирательной комиссии. Участники акции бросали яйца и рулоны туалетной бумаги в сторону входа, взорвали несколько петард. Полиция не вмешивалась.
Затем лидеры оппозиции вошли в здание «как депутаты», чтобы передать жалобы. Мариника Тепич заявила: «Мы дальше остаемся здесь как депутаты, Мирослав Алексич и я, и объявляем голодовку».
Как сообщил председатель комиссии Владимир Димитриевич, одной из сотрудниц перед зданием попали в голову брошенным предметом.
В соцсетях и СМИ появился видеоролик, на котором видно, что членам избиркома не позволили покинуть крыльцо здания, перегородив им путь. При попытке вернуться обратно в здание, протестующие начали забрасывать сотрудников комиссии яйцами, помидорами, пивными банками и другим мусором, передает ТАСС.
Напомним, коалиция правящей Сербской прогрессивной партии победила на выборах в парламент, получив свыше 47% голосов.