Израилю все труднее противостоять моральной солидарности евразийских стран, в число которых входит и Россия. Особенно когда на другой чаше весов – уже 18 тыс. погибших гражданских. Поэтому ситуацию рано или поздно придется урегулировать.

Многие описывают происходящее в политических элитах США терминами безумия. Но если раньше политический процесс этой страны определяла смена различных политических концепций, то сегодня мы наблюдаем одновременное или почти одновременное банкротство большинства из них.

Очень хорошо, что в Европе есть такие здравомыслящие политики, как премьеры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо. Они готовы сотрудничать с Россией и прямо говорят о тех проблемах, которые несет Европе безудержный антироссийский курс. Но они всё равно остаются частью западной системы и действуют в ее рамках.

За алмазные санкции Запада заплатят богатые европейцы Евросоюз все-таки решился на запрет российских алмазов. Эти санкции уже много раз пытались протолкнуть еврочиновники, но мировая бриллиантовая столица в Бельгии сопротивлялась до последнего. Что означают для российского производителя алмазов эти санкции и кто на самом деле заплатит за новые вмешательства в рынок? Подробности Перейти в раздел

Россия поможет истории расставить все по местам на Украине На расширенном заседании коллегии Минобороны Владимир Путин обозначил приоритеты во внешнеполитической стратегии России. Ее ключевые особенности заключаются в суверенитете, защите территориальной целостности страны и достижении баланса сил в мире. Все это невозможно без развязки украинского кризиса. Путин напомнил, что сопредельные с Украиной страны хотели бы вернуть свои бывшие территории, которые сейчас подконтрольны Киеву. Есть ли в этих словах предпосылки для новых сценариев разрешения украинского вопроса? Подробности Перейти в раздел

Северный морской путь получит поддержку из космоса Россия завершила создание специализированной спутниковой группировки, предназначенной для получения метеоинформации из арктических областей. Вывод на орбиту второго спутника «Арктика-М» имеет значение не только для точности прогнозов погоды, но и для функционирования важнейшей транспортной артерии – Северного морского пути. Подробности Перейти в раздел

США начинают новую безнадежную войну Целую коалицию собирают Соединенные Штаты для военной операции с силой, которая угрожает всей мировой торговле. Фактически Вашингтон объявил новую войну в тысячах километров от своих границ. И война это, скорее всего, вновь будет для Америки неудачной. Почему? Подробности Перейти в раздел

Украина убила Илью Киву по двум причинам В Подмосковье убит Илья Кива – один из самых одиозных политиков Украины, который прошел путь от «правосека» до политического эмигранта в России. В Киеве уже заявили, что убийство совершено в рамках «спецоперации СБУ». В чем заключались мотивы данного преступления и какие выводы по его итогам следует сделать России? Подробности Перейти в раздел