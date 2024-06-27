Болгарскую церковь возглавит дружественный России патриарх

Болгарской православной церкви (БПЦ) в ближайшее время предстоит важный выбор – выбор патриарха. Процедура голосования пройдет 30 июня.

Этот выбор тем более важен, что в последние годы Болгарская православная церковь прошла через множество испытаний, главным из которых может быть названо испытание политикой. Конечно, до уровня украинского политическо-религиозного цирка она не опустилась, БПЦ по-прежнему уважаема и пользуется авторитетом и у своего народа, и в международном религиозном сообществе. Однако сейчас Болгарская церковь подвергается таким яростным атакам извне, каких она не знала с конца XIX столетия. Кроме того, ведется работа по разложению церкви изнутри.

Об этом говорит лидер болгарской партии «Возрождение» («Възраждане») Костадин Костадинов. По его мнению, «в нашей Православной церкви уже есть митрополиты, которые публично высказали мнение, что БПЦ совершила большую ошибку, став независимой (от Константинопольского патриархата) в 1870 году. Есть люди, в полной мере защищающие нарративы турецкого патриарха».

По словам болгарского политика, «агония политической системы совпадает с подготовленным очень серьезным ударом по болгарской православной системе. В то же время и политическое, и духовное состояние в Болгарии подвергаются очень серьезному испытанию».

Кто же в таком случае претендует на пост болгарского патриарха? 21 июня Священный Синод Болгарского патриархата путем тайного голосования избрал трех претендентов на пост главы церкви – митрополита Врачанского Григория, митрополита Ловчанского Гавриила и митрополита Видинского Даниила. Именно кому-то из них предстоит занять место скончавшегося в марте 2024 года патриарха Неофита, возглавлявшего БПЦ с 2013 года. Поэтому стоит рассмотреть эти кандидатуры подробнее – и в первую очередь с точки зрения интересов России и Русской православной церкви.

Местоблюститель патриаршего престола Болгарской православной церкви с 19 марта 2024 года, митрополит Врачанский Григорий (Цветков) родился в 1970 году. В 1999 году будущий архипастырь окончил богословский факультет Афинского университета. Есть мнение, что высокую должность владыка Григорий занял отнюдь не как очевидный кандидат в патриархи, но в силу своего явного дистанцирования как от русофилов, так и от прозападных сил. Его задача – без потрясений и конфликтов провести собор и выборы нового предстоятеля.

Относительно молодой архипастырь (1972 года рождения) митрополит Видинский Даниил (Николов) в 2018 году стал одним из трех болгарских архиереев, поставивших подписи под письмом, осудившим раскольнические действия Константинопольского патриархата на Украине. С 2010 по 2018 год владыка Даниил был викарным епископом в США, Канаде и Австралии, он занимает последовательную антизападную и антифанариотскую позицию, отстаивая канонический порядок во вселенском православии и сестринские отношения между Болгарской и Русской церквами.

И, наконец, владыка Ловчанский Гавриил (Динев), родившийся в 1950 году, – один из самых старших архиереев Болгарии и при этом самый яркий и известный русофил из числа болгарских клириков. Он никогда не скрывал этой своей позиции, всегда высказывался в поддержку Московского патриархата и против Православной церкви Украины (ПЦУ) и раскольнических действий Константинопольского патриархата (в уже упомянутом письме 2018 года его имя стоит первым). Владыка Гавриил был духовным учеником известного русского старца, отца Иоанна (Крестьянкина), в 1986–1991 годах возглавлял подворье Болгарской православной церкви в Москве, а в 2013-м был одним из основных претендентов на патриарший престол, но тогда уступил Неофиту.

Таким образом, болгарские архиереи, которые непосредственно допущены к выборам, представляют собой вполне приемлемые (а владыка Гавриил – так и просто желательную) для России фигуры, которые будут проводить (или по крайней мере стараться проводить) политику плотного взаимодействия с РПЦ.

В то же время нельзя сбрасывать со счетов и наличие в БПЦ крупных «прозападных» фигур. Это митрополит Русенский Наум (Димитров), митрополит Пловдивский Николай (Севастиянов), митрополит Варненский и Великопреславский Иоанн (Иванов). Все они поддерживают тесные связи с Константинопольским патриархатом, известны публичными высказываниями в его пользу.

Их руками даже после избрания лидером БПЦ нейтрального или пророссийского лидера будет осуществляться откровенный политический заказ на осуждение «российской агрессии», признание ПЦУ, по возможности полный разрыв с Русской церковью.

Не исключено, что прозападные силы в БПЦ будут продавливать и дальнейшее развитие антирусской повестки в стране. В 2023 году произошел немыслимый по сути скандал вокруг софийского «посольского» храма, когда 21 сентября 2023 года власти Болгарии обязали настоятеля подворья Русской православной церкви в Софии архимандрита Вассиана (Змеева), секретаря подворья протоиерея Евгения Павельчука и сотрудника подворья Владимира Бонько покинуть территорию страны в течение 24 часов. Государственное агентство национальной безопасности Болгарии пояснило, что «меры были приняты в связи с их деятельностью, направленной против национальной безопасности и интересов Республики Болгария».

Священный Синод РПЦ, естественно, выразил «категорический протест в связи с грубыми и дискриминационными действиями болгарских властей». Тогда эти действия вызвали массовые возмущения болгарских верующих.

Список претендентов на патриарший престол говорит о том, что в болгарском обществе есть запрос на восстановление отношений с Русской православной церковью, которые были подорваны критикой предыдущего болгарского патриарха в адрес главы РПЦ в связи с поддержкой русским священством специальной военной операции на Украине. Русская церковь, в свою очередь, протягивает руку дружбы болгарским братьям. В своем соболезновании по поводу кончины Неофита патриарх Кирилл написал: «Мне памятно доброе братское общение с патриархом Неофитом, чей светлый образ навсегда сохранится в моем сердце».

И сам по себе факт того, что на пост патриарха в Болгарии претендуют люди здравомыслящие, не принимающие украинский церковный балаган и критически настроенные в отношении Константинополя, весьма отраден и говорит о многом. С таким человеком в любом случае придется считаться и болгарской власти, сколь бы русофобски она ни была настроена, поскольку позиции БПЦ в стране традиционно сильны и слово патриарха для болгар очень весомо.