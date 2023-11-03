Болгария отбирает священную собственность России

Болгарская прокуратура обнародовала план «возвращения в собственность государства» российского храма в Софии

Tекст: Кирилл Аверьянов

В Болгарии получила развитие история с закрытием находящегося в центре Софии православного храма Святителя Николая Чудотворца. По сообщению Болгарского Национального радио, исполняющий функции главного прокурора страны Борис Сарафов представил на оценку министра регионального развития и благоустройства Андрея Цекова четыре тома документов, призванных обосновать право собственности болгарского государства на здание храма. Цеков сообщил, что «государство имеет основания судебным путем вернуть себе право собственности на храм».

Также заведующий отделом надзора за законностью Верховной административной прокуратуры Виктор Малинов добавил, что прокуратура может возбудить дело, на основании которого здание и земельный участок под ним будут признаны собственностью Болгарии. По его словам, «в четырех томах доказательств, собранных Сарафовым, в частности утверждается, что после бомбардировок Софии 1944 года две трети средств на ремонт храма было предоставлено болгарским государством». Также, по мысли Малинова, «тому, что посольство России – правопреемник имперской России, недостаточно доказательств».

Министр Цеков уклонился от ответа на вопрос, будет ли инициировано возбуждение дела. По его словам, для знакомства с документами и их оценки необходим месяц.

Напомним, что ситуация вокруг храма обострилась 21 сентября, когда после праздничной литургии в честь Рождества Пресвятой Богородицы настоятель подворья архимандрит Вассиан (Змеев), секретарь подворья и водитель были вызваны в миграционную службу, выслушали обвинение в совершении «действий, направленных против национальной безопасности и интересов Болгарии», и насильственно выдворены в Сербию.

История храма Святителя Николая Мирликийского в Софии неразрывно связана с Россией. Он был построен на деньги российской казны и добровольные пожертвования русских и болгар русским архитектором А.Н. Смирновым по проекту русского архитектора М.Т. Преображенского, расписан русским художником В.Т. Перминовым. Участок земли, на котором стоит храм, в 1882 году был подарен правительству России Софийским городским советом.

Церковь предназначалась для окормления членов русской дипломатической миссии и русских, проживавших в Софии.

Вся церковная утварь, иконы, богослужебные книги и колокола были доставлены из России. Храм был освящен 24 ноября 1914 года и быстро получил в Софии название Русский (или Посольский) храм.

В 1915–1920 годах храм был закрыт в связи с Первой мировой войной и вновь открылся после прибытия в Софию русской дипломатической миссии А.И. Деникина. После установления дипотношений с СССР в 1934 году храм был передан Болгарской церкви и десять лет спустя сильно пострадал во время налетов англо-американской авиации на Софию (примечательно, что в 2010-м в Софии был установлен памятник… американским летчикам, убившим свыше 10 тыс. мирных жителей столицы Болгарии).

Весной 1946 года по постановлению правительства СССР храм был вновь передан в ведение Русской православной церкви (РПЦ). С ноября 1952 года он был передан в юрисдикцию Болгарской православной церкви (БПЦ), однако получил статус подворья Московской патриархии, став церковным посольством РПЦ при БПЦ.

С 1992 года храм вновь обрел «посольский» статус и считался одним из символов вечного единства России и Болгарии. Тем более что в крипте храма погребен один из наиболее почитаемых в двух странах святых – святитель Серафим (Соболев), в 1920-х годах бывший настоятелем церкви.

Документы, которые свидетельствовали о дарении властями Софии участка под застройку посольству России, сохранились и неоднократно публиковались, в том числе и после 21 сентября 2023 года. Однако, как видим, для современных болгарских властей, одурманенных русофобией, никакой юридической силы эти «бумажки» не имеют. Они просто отрабатывают заказ – примитивный антирусский заказ, согласно которому все, связанное с Россией и ее наследием, должно быть искоренено. Если конкретный повод не находится, его придумывают.





На данный момент Болгария находится поистине в парадоксальной ситуации. С одной стороны, ни в одной стране мира, считая Россию, нет такого количества улиц и площадей, названных в честь героев Русско-турецкой войны 1877-1878 годов, не установлено столько памятников (в том числе огромный конный монумент Александру II на бульваре Царя-Освободителя в центре Софии). Болгарский народ (и не только старшее поколение, но и молодежь) свято хранит память о русских братьях, отдававших жизни за освобождение их страны от османского ига, о советских воинах. Мощной поддержкой пользуется общественное движение «Русофилы», ежегодно проводящее многотысячные слеты в поддержку России.

С другой – позиция официальной Софии отличается прямо-таки зоологической русофобией, резко контрастирующей с настроениями обычных людей. Причем чаще всего это выражается в труднообъяснимых с точки зрения логики инициативах.

Так, в начале сентября этого года министр транспорта и коммуникаций Болгарии Георги Гвоздейков сообщил, что российский нефтяной терминал компании «Лукойл» перешел под «оперативное руководство» Болгарии,

причем София не намерена выплачивать никаких компенсаций за разрыв концессии с «Лукойлом». Авторами инициативы о возвращении нефтяного порта под контроль государства стали представители коалиций партии «Граждане за европейское развитие Болгарии» с Союзом демократических сил (ГЕРБ – СДС), «Продолжаем перемены» с «Демократической Болгарией» (ПП – ДБ), а также партией турецкого меньшинства «Движение за права и свободы».

Тогда действия депутатов раскритиковал президент Болгарии Румен Радев, обратившийся в Конституционный суд. Глава государства указал, что стремительное принятие поправок в закон, на основании которого была прекращена аренда нефтяного терминала Россией, не только противоречит конституции и принципам правового государства, но и является примером безответственного отношения к гражданам. Радев попросил Конституционный суд проверить принятые законодательные изменения на их соответствие основному закону.

Однако поскольку голос президента в Болгарии – лишь один из многочисленных голосов государственных мужей, «безответственное отношение к гражданам» осуждено никем не было. Более того, за этим последовали еще более вопиющие шаги, один из которых – грубейшее выдворение из страны клира Русского храма, а теперь и попытка присвоить его здание и земельный участок.