Болгары опять вредят России в пользу США

Tекст: Дмитрий Бавырин

«Во-первых, это некое наказание России за войну на Украине, и интересно, что инициировала этот шаг не Еврокомиссия, а Болгария. А во-вторых, это своего рода продвижение СПГ и абсолютно политическая дискриминационная мера».

Такими словами глава «Сербиягаза» Душан Баятович охарактеризовал неожиданный ход болгарского правительства: взымать за прокачку российского раза по территории республики в 20% от базовой цены, хотя было 10%, и это общепринятый «гешефт» в подобных случаях.

Задача, о которой объявлено официально, – снизить рентабельность поставок через Болгарию для Газпрома. То есть даже не пополнить болгарский бюджет, а просто навредить России. Заявил об этом нынешний глава Минфина Болгарии Асен Василев. Такие у него приоритеты.

Однако в первую очередь пострадавшими себя ощутили не россияне, а сербы и венгры: через территорию Болгарии российское топливо поступает именно к ним.

«У нас проблемы», – заявил сербский президент Александр Вучич. Венгерские представители были более резки и многословны, обещая призвать болгар к ответу.

Как уже было отмечено выше, это их самодеятельность. Благодаря лоббизму Венгрии, а также Германии, Австрии и ряда других зависящих от поставок из РФ стран ЕС, Еврокомиссия не стала вводить санкции против российского трубопроводного газа. Болгарское правительство ввело их само, отказавшись, в соответствии с требованием Владимира Путина, платить за газ в рублях.

Переход на заморский СПГ и перекупку излишек ЕС (хорошо известная на Украине схема) отразился на болгарских потребителях предсказуемо – увеличением расходов. А теперь болгары хотят, чтоб ту же глупость повторили за ними сербы и венгры.

Если кому-то покажется, что это уже чересчур для православного славянского народа – вставлять палки в колеса другим православным славянским народам, то это иллюзия. С Россией у болгар едва не дошло до полного разрыва отношений, с сербами отношения традиционно тяжелые – без любви.

При дележе османского наследства в начале ХХ века Болгария рассорилась со всеми соседями, напала на сербскую Македонию, которую считала своей, позорно проиграла так называемую Вторую балканскую войну буквально за месяц и пошла на поклон к немцам (дважды).

Но и в XIX веке болгары и сербы конкурировали друг с другом и в принципе, и, страшно ревнуя, за роль главного протеже императорского Петербурга. Россия тогда выбрала Болгарию как имеющую выход к морю. Видимо, зря. По крайней мере дальнейшая история говорит в пользу этого.

А теперь Болгария, нимало не беспокоясь ни о сербах, ни об официальных союзниках – венграх, примитивно и тупо проталкивает американский СПГ, чьим лоббистом и маркетологом официальная София стала уже давно.

Это фирменная болгарская метода – вредить российским энергетическим проектам в пользу американских. Именно Болгария по просьбе США затягивала строительство газопровода «Южный поток» – и затянула так, что Россия вынуждена была выйти из проекта, переключившись на альтернативный – «Турецкий поток», реализованный в рекордно короткие сроки.

Потом у «Турецкого потока» появился «рукав» – «Балканский поток», по которому и поступает газ в Венгрию и Сербию. И опять болгары разными способами тянули время, выводя соседей из себя и как будто подтверждая региональный национальный стереотип о себе как о страшно медлительном народе (в России так воспринимают, например, финнов и эстонцев).

Но дело, надо думать, не в медлительности, а в пресловутой «руке Госдепа», наличие которой, как и намерение загубить российский проект, Госдеп даже не скрывал.

У американцев сложились крайне удобные для них отношения с многолетним болгарским премьером Бойко Борисовым – матерым русофобом, который выполнял любые американские прихоти грубо, но эффективно. Нельзя исключать, что на Борисова в Вашингтоне имелся компромат: у него откровенно мафиозная репутация и на родине, и в Евросоюзе в целом.

У еврокомиссаров в Болгарии другой любимчик: друг Асена Васслева Кирилл Петков, ставший премьером после Борисова. Он тоже доказал свою надежность в плане участия в подлостях: его правительство тайно вооружало ВСУ, несмотря на запрет парламента, протесты населения и данные социологов, показавшие, что большинство населения Болгарии выступает против спонсирования Украины.

Как показывают другие опросы, проведенные по заказу самой Еврокомиссии, болгары в массе своей по-прежнему остаются наиболее пророссийским народом ЕС. Они просят прощения за мерзости своих властей, а однажды даже залепили Петкову снежком в лицо с криком «Предатель!»

Но правительство у них сейчас самое мерзкое и подлое из возможных, если смотреть на него из России: одна его опора – партия Петкова, вторая – партия Борисова. Таков итог пятых за три года парламентских выборов.

Причем предвидеть такой итог избиратели никак не могли: Борисов и Петков вообще-то враги, партия второго была создана, чтоб отстранить от власти партию первого. Просто функционерам из США и ЕС надоело играть в болгарскую демократию, и они запрягли лебедя и щуку в одну телегу, повелев вредить России совместными усилиями. Что и имеем, причем со все той же отвратительной услужливостью, которая стала фирменной чертой обоих антагонистов – и Петкова, и Борисова.

Реформа борделя путем перестановки кроватей с точки зрения Запада завершилась успешно: правительство самого пророссийского народа ЕС бежит впереди русофобского паровоза и перекладывает на плечи народа (как в случае с отказом от российского газа, например) издержки, о которых непосредственное начальство в Брюсселе даже не просило, зато попросило любимое начальство из Вашингтона.

Тошно, должно быть, так жить.