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3 августа, среда  |  Последнее обновление — 15:29  |  vz.ru
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Юань завоевывает российский финансовый рынок Zuma/ТАСС
После введения санкций Запада против России доллар и евро стали, по сути, токсичными валютами. Однако вскоре на рынке стали появляться новые финансовые продукты с другой дружественной валютой – китайской. Станет ли юань альтернативой традиционным западным валютам для хранения сбережений, путешествий и спекулятивных инвестиций? Подробности...
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Нэнси Пелоси окончательно развернула Китай лицом к России

Нэнси Пелоси начала холодную войну между Китаем и США Chris Kleponis /CNP/Global Look Press
Третьей мировой войны не случилось – самолет со спикером американского парламента Нэнси Пелоси приземлился в Тайбэе. Пекин грозился не допустить этого визита, но не принял никаких мер, чтобы предотвратить его. Правда, Китай уже пообещал «мощный и сильный» ответ США на визит Пелоси. Ухудшение отношений приведет и к тому, что в Пекине отныне не будут прислушиваться к мнению Америки в отношении России. Подробности...
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Как Бакатин разрушил КГБ СССР

Бакатин стал случайным человеком на посту главы КГБ СССР Юрий Абрамочкин/РИА Новости
Является ли предателем Родины последний глава КГБ СССР Вадим Бакатин и достоин ли он быть похороненным на престижном Троекуровском кладбище? Ведь Бакатин передал американцам ряд наших секретов и по сути разрушил КГБ. Возможно, дискуссия эта не совсем корректна, однако сам факт ее возникновения весьма показателен. Кем был этот человек и как он попал на должность руководителя одной из мощнейших спецслужб мира, не имея для этого никаких данных и опыта? Подробности...
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Болгарский злодей хочет «отмыться» за счет России

Гебрев – злодей вполне джеймс-бондовского типа REUTERS/Dimitar Kyosemarliev
Известный торговец оружием Емельян Гебрев обвинил ГРУ в уничтожении своего хранилища, взорвавшегося в последний день июля. Ранее разведке Минобороны РФ уже приписывали диверсии против бизнеса Гебрева и даже покушение на его отравление «Новичком», но сам он это отрицал. А теперь поменял свою точку зрения, но это не означает, что с ней нужно спорить, и вот почему. Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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    Болгарский злодей хочет «отмыться» за счет России

    Гебрев – злодей вполне джеймс-бондовского типа
    		   3 августа 2022, 14:54
    Фото: REUTERS/Dimitar Kyosemarliev
    Текст: Дмитрий Бавырин

    Известный торговец оружием Емельян Гебрев обвинил ГРУ в уничтожении своего хранилища, взорвавшегося в последний день июля. Ранее разведке Минобороны РФ уже приписывали диверсии против бизнеса Гебрева и даже покушение на его отравление «Новичком», но сам он это отрицал. А теперь поменял свою точку зрения, но это не означает, что с ней нужно спорить, и вот почему.

    То, что оружейный барон Емельян (в болгарской вариации – Эмилиан) Гебрев прямо обвиняет разведку Минобороны РФ в уничтожении части своего хозяйства (оружейного склада в городе Карнобат), означает прежде всего то, что он наконец-то усвоил мысль, которую ему пытались внушить в Евросоюзе. Мысль проста: во всех бедах барона виновата Россия и ее специальные службы. 

    Инцидент со складом в Карнобате (это недалеко от морского порта в Бургасе, то есть от каналов сбыта) у Гебрева – как минимум седьмой за одиннадцать лет. А самый известный из всех – так называемый инцидент во Врбетице, чешской деревушке, где осенью 2014-го с разницей в три недели рванули два склада и 150 тонн боеприпасов.

    Именно этот инцидент стал поводом для массовой высылки российских дипломатических работников из Чехии – одной из неофициальных столиц «шпионских игр». После этого Прага удостоилась особой чести – вместе с Вашингтоном открыла специально для них созданный список «недружественных России государств».

    «Особая честь» подразумевает особые санкции: список сотрудников дипломатических миссий этих стран урезан до минимума, а наем людей с гражданством РФ запрещен. Не каждая кухарка способна служить консулом, но в таких условиях обязанности кухарки могут перейти и к консулу. Тогда уже не до «шпионских игр», прикрытием которых посольства служили с момента появления в международном праве такого понятия, как посольства.

    «Инцидент во Врбетице» стал частным случаем «шпионских игр» НАТО, а в Чехии его попытались использовать для игр внутриполитических. Премьер Бабиш ультимативно настаивал на «русском следе», президент Земан демонстративно в этом сомневался, а чешская полиция никаких доказательств «русского следа» так и не нашла – скандал схлопнулся.

    На этом фоне Бабиш проиграл выборы, но его болгарский коллега Бойко Борисов, упрямый русофоб и атлантист, предвидеть этого не мог – и соорудил собственный скандал о «диверсиях ГРУ» в хозяйстве Гебрева. Болгарские силовики внезапно насчитали аж четыре аналогичных инцидента с «российским участием» в период с 2011-го по 2020-й. 

    Борисову это тоже не помогло – он проиграл выборы вслед за Бабишем (хотя и по другим причинам), а дело зависло, и о нем не вспоминают даже сейчас, когда отношения Москвы и Софии уже ничто испортить не может – их удерживает от полного разрыва только вероятность победы относительно вменяемой (в плане внешнеполитической ориентации) партии социалистов на внеочередных выборах.

     Самое замечательное во всех этих историях то, что сам Гебрев и его компания ЕМКО версии о причастности российских спецслужб к разорительным взрывам последовательно отметали. Столь настойчивое нежелание понимать «намеки» от дружественных правительств (отношения Гебрева с Борисовым в болгарской «желтой прессе» описывались как чуть ли не приятельские) казалось удивительным в условиях, когда официальные структуры стран ЕС и разнообразные «независимые расследователи» упрямо настаивали на «российском следе» и во взрывах, и в попытке отравления Гебрева в 2015-м.

    Травили, кстати, не чем-нибудь, а якобы пресловутым «Новичком». Утверждалось, что подтверждающие это анализы хранятся в лаборатории в Финляндии, но потом они оттуда таинственно исчезли. 

    По версии самого Гебрева, его отравление наверняка связано с намерением получить контроль над крупным заводом «Дунарит», производящим боеприпасы. У оружейного барона было как минимум три возможные причины утверждать так, а не иначе.

    Во-первых, это вполне может быть правдой, а с заводом «Дунарит» связаны крупные фигуры из болгарской элиты, включая беглую (от правоохранительных органов).

    Во-вторых, такой информационный подход мог помочь Гебреву все-таки заполучить контроль за «Дунаритом».

    И наконец, в-третьих: Гебрев вряд ли желал публичного конфликта с Россией и привлечения к своей персоне реального внимания со стороны российских спецслужб. Показательно, что особенно яростно отрицал то, что его контора поставляла оружие ВСУ, а ведь именно в этом заключался мотив, который приписывали российской разведке власти Чехии и Болгарии.

    Есть основания полагать, что Гебрев лжет – его оружие все-таки продали или как минимум намеревались продать Украине. А в том, что его жизнь напоминает шпионский роман, нет вообще ничего удивительного.

     Гебрев – злодей вполне джеймс-бондовского типа даже без учета того, что положительные персонажи из оружейных баронов вообще не получаются. Он – человек из девяностых, которые в Болгарии тоже были лихими, и давно состоялся как широкий специалист по торговле смертью: табаком, алкоголем, вооружениями. То есть в тех сферах, которые в постсоветских странах традиционно связывают с коррупцией, контрабандой и организованной преступностью.

    «Авторитетный предприниматель» многого добился благодаря связям на самом верху. Ему приписывают агентурную деятельность в пользу болгарских спецслужб еще советского времени. Но в итоге развал СССР, а равно распад ОВД и войны в Югославии стали для Гебрева трамплином: всё это открывало колоссальные перспективы для торговли вооружениями с пространства бывшего соцблока, если грамотно приложить блат и начальный капитал (а под свой бизнес он получал кредиты даже от госбанков).

    Впоследствии оружие Гебрева всплывало в самых разных местах и на разных континентах – от Никарагуа до Ливии. Он влипал в скандалы, лишался лицензии – и получал ее вновь, хотя одной из особенностей его товара (разнообразной советской «просрочки») оставалось низкое качество. Боеприпасы могли как вообще не сработать, так и сработать не вовремя.

    По это причине осенью 2011-го неподалеку от города Севлиево (Центральная Болгария) взлетел на воздух первый склад Гебрева. По той же причине могли самоуничтожиться и остальные, но следователей спустя долгие годы натравливали на них как на «российскую диверсию», вспомнив даже про Севлиево, хотя тогда Минобороны РФ нигде не воевало и не собиралось воевать.

    С точки зрения барона, напомним, все это было происками недоброжелателей, но недоброжелателей не российских. Не так теперь: буквально на следующий день после взрыва в Карнобате Гебрев уверенно указал на виновника – «ГРУ». Так сказать, пересмотрел свой подход к вопросу.

    Возможно, рассчитывает на то, что его объявят жертвой российской агрессии и компенсируют убытки.

    Может быть, и объявят. Но для России это ничего уже не изменит. «Прозрение» Гебрева наступило слишком поздно.

    Россию и Евросоюз нельзя поссорить сверх того, как уже поссорили. Не существует таких санкций, которые можно было бы ввести за все эти взрывы, но не ввели до сих пор. С Гебревым или без Гебрева, мы с Евросоюзом теперь враги и ведем войну на истощение.

    В условиях таких войн компенсации оружейным баронам обычно не выплачивают, но Гебрев, вполне возможно, столь высоко не метит и готов довольствоваться малым – превращением из предельно мутного типа с длинным злодейским бэкграундом, которым могут интересоваться правоохранители по всему миру, в ту самую «жертву российской агрессии».

    Но для России и ее отношений с ЕС, повторимся, это не меняет абсолютно ничего. Единственное – те, кто этого хочет, могут изменить отношение к самому вопросу. Как минимум приятнее считать обвинения со стороны Гебрева и от имени Гебрева не русофобией и лживым наветом, как считали прежде, а признанием заслуг и высокого профессионализма российских военных разведчиков.

    Уничтожение почти десятка складов с советским оружием, которое теперь обязательно бы попало в ВСУ как наиболее ими востребованное – это почти десять подвигов, не говоря уже о том, что после февраля 2022-го предназначенные для Украины вооружения Минобороны обещало рассматривать как законные цели спецоперации.  

    Так что пусть себе Гебрев пытается выслужиться и отмыться перед ЕС за российский счет. Этот счет уже оплачен эффектом от демонстрации возможностей российской разведки. 
     
     
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