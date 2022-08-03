Болгарский злодей хочет «отмыться» за счет России

Известный торговец оружием Емельян Гебрев обвинил ГРУ в уничтожении своего хранилища, взорвавшегося в последний день июля. Ранее разведке Минобороны РФ уже приписывали диверсии против бизнеса Гебрева и даже покушение на его отравление «Новичком», но сам он это отрицал. А теперь поменял свою точку зрения, но это не означает, что с ней нужно спорить, и вот почему.

То, что оружейный барон Емельян (в болгарской вариации – Эмилиан) Гебрев прямо обвиняет разведку Минобороны РФ в уничтожении части своего хозяйства (оружейного склада в городе Карнобат), означает прежде всего то, что он наконец-то усвоил мысль, которую ему пытались внушить в Евросоюзе. Мысль проста: во всех бедах барона виновата Россия и ее специальные службы.

Инцидент со складом в Карнобате (это недалеко от морского порта в Бургасе, то есть от каналов сбыта) у Гебрева – как минимум седьмой за одиннадцать лет. А самый известный из всех – так называемый инцидент во Врбетице, чешской деревушке, где осенью 2014-го с разницей в три недели рванули два склада и 150 тонн боеприпасов.

Именно этот инцидент стал поводом для массовой высылки российских дипломатических работников из Чехии – одной из неофициальных столиц «шпионских игр». После этого Прага удостоилась особой чести – вместе с Вашингтоном открыла специально для них созданный список «недружественных России государств».

«Особая честь» подразумевает особые санкции: список сотрудников дипломатических миссий этих стран урезан до минимума, а наем людей с гражданством РФ запрещен. Не каждая кухарка способна служить консулом, но в таких условиях обязанности кухарки могут перейти и к консулу. Тогда уже не до «шпионских игр», прикрытием которых посольства служили с момента появления в международном праве такого понятия, как посольства.

«Инцидент во Врбетице» стал частным случаем «шпионских игр» НАТО, а в Чехии его попытались использовать для игр внутриполитических. Премьер Бабиш ультимативно настаивал на «русском следе», президент Земан демонстративно в этом сомневался, а чешская полиция никаких доказательств «русского следа» так и не нашла – скандал схлопнулся.

На этом фоне Бабиш проиграл выборы, но его болгарский коллега Бойко Борисов, упрямый русофоб и атлантист, предвидеть этого не мог – и соорудил собственный скандал о «диверсиях ГРУ» в хозяйстве Гебрева. Болгарские силовики внезапно насчитали аж четыре аналогичных инцидента с «российским участием» в период с 2011-го по 2020-й.

Борисову это тоже не помогло – он проиграл выборы вслед за Бабишем (хотя и по другим причинам), а дело зависло, и о нем не вспоминают даже сейчас, когда отношения Москвы и Софии уже ничто испортить не может – их удерживает от полного разрыва только вероятность победы относительно вменяемой (в плане внешнеполитической ориентации) партии социалистов на внеочередных выборах.

Самое замечательное во всех этих историях то, что сам Гебрев и его компания ЕМКО версии о причастности российских спецслужб к разорительным взрывам последовательно отметали . Столь настойчивое нежелание понимать «намеки» от дружественных правительств (отношения Гебрева с Борисовым в болгарской «желтой прессе» описывались как чуть ли не приятельские) казалось удивительным в условиях, когда официальные структуры стран ЕС и разнообразные «независимые расследователи» упрямо настаивали на «российском следе» и во взрывах, и в попытке отравления Гебрева в 2015-м.

Травили, кстати, не чем-нибудь, а якобы пресловутым «Новичком». Утверждалось, что подтверждающие это анализы хранятся в лаборатории в Финляндии, но потом они оттуда таинственно исчезли.

По версии самого Гебрева, его отравление наверняка связано с намерением получить контроль над крупным заводом «Дунарит», производящим боеприпасы. У оружейного барона было как минимум три возможные причины утверждать так, а не иначе.

Во-первых, это вполне может быть правдой, а с заводом «Дунарит» связаны крупные фигуры из болгарской элиты, включая беглую (от правоохранительных органов).

Во-вторых, такой информационный подход мог помочь Гебреву все-таки заполучить контроль за «Дунаритом».

И наконец, в-третьих: Гебрев вряд ли желал публичного конфликта с Россией и привлечения к своей персоне реального внимания со стороны российских спецслужб. Показательно, что особенно яростно отрицал то, что его контора поставляла оружие ВСУ, а ведь именно в этом заключался мотив, который приписывали российской разведке власти Чехии и Болгарии.

Есть основания полагать, что Гебрев лжет – его оружие все-таки продали или как минимум намеревались продать Украине. А в том, что его жизнь напоминает шпионский роман, нет вообще ничего удивительного.

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Гебрев – злодей вполне джеймс-бондовского типа даже без учета того, что положительные персонажи из оружейных баронов вообще не получаются. Он – человек из девяностых, которые в Болгарии тоже были лихими, и давно состоялся как широкий специалист по торговле смертью: табаком, алкоголем, вооружениями. То есть в тех сферах, которые в постсоветских странах традиционно связывают с коррупцией, контрабандой и организованной преступностью.

«Авторитетный предприниматель» многого добился благодаря связям на самом верху. Ему приписывают агентурную деятельность в пользу болгарских спецслужб еще советского времени. Но в итоге развал СССР, а равно распад ОВД и войны в Югославии стали для Гебрева трамплином: всё это открывало колоссальные перспективы для торговли вооружениями с пространства бывшего соцблока, если грамотно приложить блат и начальный капитал (а под свой бизнес он получал кредиты даже от госбанков).

Впоследствии оружие Гебрева всплывало в самых разных местах и на разных континентах – от Никарагуа до Ливии. Он влипал в скандалы, лишался лицензии – и получал ее вновь, хотя одной из особенностей его товара (разнообразной советской «просрочки») оставалось низкое качество. Боеприпасы могли как вообще не сработать, так и сработать не вовремя.

По это причине осенью 2011-го неподалеку от города Севлиево (Центральная Болгария) взлетел на воздух первый склад Гебрева. По той же причине могли самоуничтожиться и остальные, но следователей спустя долгие годы натравливали на них как на «российскую диверсию», вспомнив даже про Севлиево, хотя тогда Минобороны РФ нигде не воевало и не собиралось воевать.

С точки зрения барона, напомним, все это было происками недоброжелателей, но недоброжелателей не российских. Не так теперь: буквально на следующий день после взрыва в Карнобате Гебрев уверенно указал на виновника – «ГРУ». Так сказать, пересмотрел свой подход к вопросу.

Возможно, рассчитывает на то, что его объявят жертвой российской агрессии и компенсируют убытки.

Может быть, и объявят. Но для России это ничего уже не изменит. «Прозрение» Гебрева наступило слишком поздно.

Россию и Евросоюз нельзя поссорить сверх того, как уже поссорили. Не существует таких санкций, которые можно было бы ввести за все эти взрывы, но не ввели до сих пор. С Гебревым или без Гебрева, мы с Евросоюзом теперь враги и ведем войну на истощение.

В условиях таких войн компенсации оружейным баронам обычно не выплачивают, но Гебрев, вполне возможно, столь высоко не метит и готов довольствоваться малым – превращением из предельно мутного типа с длинным злодейским бэкграундом, которым могут интересоваться правоохранители по всему миру, в ту самую «жертву российской агрессии».

Но для России и ее отношений с ЕС, повторимся, это не меняет абсолютно ничего. Единственное – те, кто этого хочет, могут изменить отношение к самому вопросу. Как минимум приятнее считать обвинения со стороны Гебрева и от имени Гебрева не русофобией и лживым наветом, как считали прежде, а признанием заслуг и высокого профессионализма российских военных разведчиков.

Уничтожение почти десятка складов с советским оружием, которое теперь обязательно бы попало в ВСУ как наиболее ими востребованное – это почти десять подвигов, не говоря уже о том, что после февраля 2022-го предназначенные для Украины вооружения Минобороны обещало рассматривать как законные цели спецоперации.

Так что пусть себе Гебрев пытается выслужиться и отмыться перед ЕС за российский счет. Этот счет уже оплачен эффектом от демонстрации возможностей российской разведки.