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    26 сентября 2023, 08:28

    Болгары просят у России прощения за «мерзость» местных властей

    Болгары просят у России прощения за «мерзость» местных властей
    @ old.mospat.ru

    Tекст: Кирилл Аверьянов

    И простые болгары, и болгарская интеллигенция возмущены демонстративным русофобским шагом властей страны: высланы священники, служившие в православном храме в Софии. «Простите нас, дорогие русские братья и сестры!», – пишет профессор Софийского университета. Что же именно произошло?

    И без того непростые отношения России и Болгарии еще больше обострились в связи с выдворением из Болгарии настоятеля и двух служителей подворья Русской православной церкви в Софии. В МИД России 25 сентября вызвали посла Болгарии Атанаса Крыстина, которому был выражен решительный протест. В российском внешнеполитическом ведомстве назвали действия болгарских властей очередной провокационной выходкой, полностью вписывающейся в текущие евроатлантические установки по «борьбе с российским влиянием».

    А в четверг 21 сентября Болгария была шокирована известием – из страны выдворены трое русских священников, служивших на подворье Русской православной церкви в Софии, в храме Святого Николая Мирликийского (так называемая посольская церковь). Они были вызваны в иммиграционную службу Болгарии, где получили предписание в 24 часа покинуть территорию этой балканской страны как «лица, представляющие угрозу» для ее национальной безопасности.

    Речь идет о настоятеле Подворья Русской православной церкви в Софии архимандрите Вассиане, секретаре подворья протоиерее Евгении и сотруднике храма (гражданине Белоруссии). 22 сентября премьер-министр Болгарии Николай Денков пояснил, что решение принимало болгарское Агентство национальной безопасности. Выдворение священников происходило в унизительной форме – их в автозаке доставили на границу с Сербией. Особо кощунственный оттенок происходящему придавало то, что акт высылки пришелся на праздник Рождества Богородицы.

    «Ничто не предвещало такого невероятного развития ситуации. Мы утром совершали литургию, – рассказал архимандрит Вассиан (Змеев). – После службы нам позвонили, пригласили в миграционную службу, нас там, по сути, арестовали. Когда мы спрашивали, какие факты, в чем нас обвиняют, нам отказывались что-либо сказать. По сути дела, арест был без предъявления обвинений.

    Консул РФ [приехал], когда он потребовал назвать факты, они [болгарские правоохранители] на повышенных тонах стали говорить: «А почему мы обязаны вам говорить!?» Потом нам сказали: «Либо мы вас помещаем в тюрьму, лагерь для беженцев, либо вы немедленно покидаете территорию Болгарии». Мы согласились уехать».

    «Возмущены и шокированы фактом случившегося. Это еще раз говорит о том, что нынешнее руководство Болгарии окончательно встало на путь разрушения не только политических контактов между государствами, но и культурно-гуманитарных связей между нашими народами.

    Теперь цель – разорвать отношения между сестринскими Русской и Болгарской православными церквами, братские связи между русским и болгарским народами, – подчеркнула в официальном комментарии посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова. – Старинный русский храм, который много лет служил местом общей молитвы русских и болгар, теперь будет закрыт. В очередной раз подчеркиваем, что ответственность за стремительную деградацию двусторонних связей между Россией и Болгарией полностью лежит на болгарской стороне». В то же время Митрофанова отметила, что ответных действий Москва не предпримет, так как «мы не варвары».

    Решительный протест заявил также Отдел внешних церковных связей РПЦ: «Русская православная церковь заявляет решительный протест против необоснованного выдворения из Болгарии своих представителей. Выдворение священнослужителей, призванием которых является служение Богу и людям, проповедь мира и братства между народами, – возмутительное деяние, продиктованное русофобскими мотивами и желанием перечеркнуть славные страницы общей истории Болгарии и России».


    Конфликт, связанный с софийским храмом, – самый крупный после марта 2018 года, когда Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время визита в Болгарию публично поправил президента страны Румена Радева, подчеркнув, что Болгарию освобождали не Польша и не Литва, а Россия: «Мне трудно было слышать все эти ссылки на участие других стран в освобождении. Ни польский, ни литовский Сеймы не принимали участия в решении о начале войны с Османской империей. Надеюсь, СМИ нас слышат и передадут мое разочарование неправильной интерпретацией». Тогда многие болгарские СМИ возмутились позицией патриарха, что вызвало заметный кризис в отношениях РПЦ и БПЦ.

    Не исключено, что необъяснимо жесткие действия болгарских властей в отношении священников были предприняты в качестве «ответа» на прошедший 16 сентября в окрестностях Калофера Первый международный собор русофилов, собравший свыше 5 тыс. делегатов не только из Болгарии, но и из других европейских стран.

    К чести простых болгар, они не молчат в ответ на вопиющие недружественные действия софийской госбезопасности.

    Перед закрытым храмом собираются десятки людей, зажигают свечи, приносят цветы, многие выстраиваются в живую цепь. Ситуация обострена еще и тем фактом, что в храме покоятся мощи святителя Серафима (Соболева) – святого, глубоко почитаемого и русскими, и болгарами; теперь помолиться у мощей святого физически невозможно.

    «Вместе с изгнанными русскими священнослужителями из Софии уходит и святитель Серафим, – пишет болгарский священник Владимир Дойчев. – Его вещи останутся там, в склепе. Но для нас забор русского храма будет похож на иерусалимскую Стену Плача. Мы не сможем добраться до мраморной гробницы епископа, который принес нам столько утешения. Бедная, бедная София, ты не сможешь пойти к своему ангелу-хранителю... Куда ты теперь идешь? Кому и куда вы будете посылать письма своего отчаяния?»

    Многие знаковые фигуры болгарского просвещения размещают в соцсетях посты, пропитанные скорбью и стыдом. Широкий резонанс приобрело обращение профессора Софийского университета Св. Климента Охридского Дарины Григоровой:

    «Простите нас, братья и сестры русские, за эту мерзость, совершенную антиболгарской властью,

    осмелившейся изгнать русских священников из Болгарии, издевательство над праздником Рождества Богородицы. Злые политики уйдут, «как пыль, что ветер стирает с лица земли...» А нам, болгарам в антиболгарской сегодняшней Болгарии, что говорить с этим комом в горле...

    Преподобный Серафим Софийский, наш общий святитель РПЦ и Болгарской православной церкви, находящийся в склепе РПЦ Николая Чудотворца, из которой были изгнаны отцы русские, говорит в одном из своих учений: «Душа человеческая – непреодолимая крепость. Ключи от этого Бог доверил нам самим. Мы те, кто своим послушанием дьяволам передаем эти ключи в руки злых, чтобы уничтожить нас». Если сохраним ключ, то сохраним и Бога, и Болгарию, и «путь нечестивых погибнет». Простите нас, дорогие русские братья и сестры!»

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