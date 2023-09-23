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    В центре страны НАТО объединяются русофилы
    Правда и победа
    23 сентября 2023, 12:00 Мнение

    В центре страны НАТО объединяются русофилы

    В современном западном мире масштабный фестиваль людей, не скрывающих своей любви к России, выглядит неожиданно. Однако для значительной части болгар участие в русофильском движении – скорее, норма.

    Кирилл Аверьянов Кирилл Аверьянов

    политолог

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    День 16 сентября вполне может считаться знаковым в истории российско-европейских отношений. В этот день в болгарском курортном поселке Паниците, недалеко от города Калофера, начал работу Первый Международный русофильский собор – встреча тех, кто испытывает к России теплые чувства и поддерживает во всем.

    Больше всего событие напоминало огромный фестиваль где-нибудь в центре России: обилие российских флагов, маек с русской символикой и изображением президента Владимира Путина, звучащие русские и советские песни, слоган мероприятия – «С Россией в сердце». Также на соборе звучала резкая антинатовская риторика, неоднократно высказывались претензии болгар к правительству собственной страны и его политике. «Правящая политическая элита Болгарии злонамеренно и агрессивно разделяет наш народ надвое, разрушает символы, памятники, историю и вековую любовь к России», – заявил на форуме председатель болгарского и международного русофильских движений Николай Малинов.

    Подобные встречи болгарских русофилов являются традиционными – собор 2023 года был уже 18-м по счету. Однако в марте 2023 года из национального болгарского движения русофилы преобразовались в международное. В Москве представители 42 стран Европы, Азии, Африки, Южной и Северной Америки подписали манифест Международного движения русофилов (МДР). Среди его задач – организация акций в поддержку России, фестивалей и конкурсов по популяризации русского языка и русской культуры, инициатива по созданию музыкального конкурса «Интервидение» – своего рода антипода «Евровидения», налаживание активного взаимодействия со СМИ для распространения достоверной информации о России, формирование календаря русофилов и организация масштабного автопробега в поддержку России. Глава МДР Николай Малинов выступил с инициативой: собрать миллион подписей жителей европейских стран под петицией об отмене санкций против России и представить ее на рассмотрение руководства Евросоюза.

    Благодаря повышению статуса в соборе МДР смогли принять участие зарубежные гости: в Болгарию прибыли представители Австрии, Албании, Кипра, Румынии, Словакии, Турции, Франции, Чехии, Швейцарии. Специальным гостем стал Сергей Бабурин – президент Международной славянской академии науки, образования, искусства и культуры (МАУ). Посетила мероприятие также посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова, которая закончила свое выступление следующими словами: «Убеждена, что мы победим и все еще будет иначе».

    В современном западном мире подобное мероприятие – масштабный фестиваль людей, не скрывающих своей любви к России, – может вызвать удивление. Однако для значительной части болгар участие в русофильском движении – скорее норма. Страна, появившаяся на карте в 1878 году благодаря победе России в войне над Турцией, помнит и чтит русских героев. Достаточно сказать, что в центре Софии, на бульваре Царя Освободителя, высится огромный конный памятник Александру II, а улицы и площади во многих других городах и селах носят названия русских полководцев.

    Любовь к России в болгарском народе не могли поколебать никакие исторические обстоятельства. После 1990 года официальные болгарские власти, как правило, не педалировали тему благодарности своего народа России, однако полностью игнорировать ее не могли.

    Лишь в последние годы резко активизировались откровенные русофобы, которые выступают за изменение даты главного национального праздника страны – 3 марта, связанного с днем подписания Сан-Стефанского мирного договора. Однако, как заметил в разговоре известный болгарский историк Войн Божинов, и сейчас «более 70% болгар настаивают на том, чтобы день подписания Сан-Стефанского мирного договора оставался национальным праздником. Многие болгары поддерживают Путина и действия России на Украине, что признается даже западными СМИ, которые намеренно снижают процентные ставки, иллюстрирующие политические симпатии к российскому президенту и Москве, не только в Болгарии, но и во всей Европе».

    Безусловно, создание и существование в стране – участнице НАТО русофильского движения, которое в марте 2023 года вышло на международный уровень, можно и нужно считать именно болгарским феноменом – любовь и благодарность к русским «зашита» у болгар на генетическом уровне. Однако стоит отметить и плодотворные усилия советской, а затем и российской дипломатии в Болгарии, которая на протяжении десятилетий поддерживала тесные связи с болгарскими русофилами.

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