История с бывшим директором Института США и Канады РАН Валерием Гарбузовым поставила вопрос о том, работают ли отечественные аналитические центры на свое государство.

Слив Зе-команды сейчас действительно выгоден очень многим. И да, этот слив способен изменить мировую политику, как пишет Der Spiegel, в том смысле, что он запустит важные процессы на военном и экономическом треках.

Запад будет сейчас убеждать Россию начать переговоры с Киевом. Однако России эти переговоры не нужны – для них еще не созрели ни территориальные, ни политические условия.

Украинские курицы взорвали рынок Европы Французские птицеводы жалуются на наводнившую Европу украинскую курятину, экспорт которой резво вырос. Более того, они обвиняют Украину в недобросовестной конкуренции и просят помощи. Настоящая свободная торговля с Украиной, на что Брюссель пошел ради политического жеста, все чаще оборачивается для ЕС проблемой. Киеву стоит готовиться к схлопыванию такой свободной торговли, как это было и с зерном. Подробности Перейти в раздел

Кладбище в Киеве помогло Блинкену оценить потенциал ВСУ Спустя год в Киев вновь прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен. Посетив Берковецкое кладбище, он дал положительную оценку «контрнаступу» ВСУ и заявил о продолжении поддержки Украины. Однако эти ритуальные действия – лишь декорация, которая оттеняет истинные мотивы визита Блинкена в Киев. Подробности Перейти в раздел

«Это рационально». В Алтайском крае научились тратить деньги на людей Как получилось, что сказочный Кощей стал защитником алтайского села, что за изощренная форма кредита позволяет ремонтировать в регионе школы, мосты и дороги – и как удается создавать комфортную среду в самых отдаленных местах? Ответы на эти вопросы на месте, в Алтайском крае, узнавал специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД. Подробности Перейти в раздел

Почему Польше неловко за своих наемников на Украине Уже тысячи польских наемников погибли на Украине. Казалось бы, массовая гибель сограждан должна будоражить и польское общество, и польские власти. Однако для официальной Варшавы всех этих людей будто бы не существует. Почему руководство Польши заняло крайне странную, двойственную и даже стыдливую позицию по поводу участия польских наемников в украинском конфликте? Подробности Перейти в раздел