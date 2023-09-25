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Посла Болгарии вызвали в МИД из-за выдворения священников РПЦ
Посла Болгарии вызвали в МИД из-за выдворения священников РПЦ из Софии
Посол Болгарии Атанас Крыстин вызван в МИД России, ему выразили протест из-за высылки из Софии священников РПЦ, сообщили в ведомстве.
Отмечается, что священников выдворили «под надуманным предлогом, в кощунственной и оскорбительной манере», передает РИА «Новости».
Инцидент назван очередной провокационной выходкой болгарских властей. Отмечается, что подобное обернется неприятными последствиями для инициаторов.
«Вместе с тем твердо убеждены, что их планы, нацеленные на подрыв многовековых духовных связей и традиций дружбы между народами России и Болгарии, не имеют никаких перспектив и обречены на провал», – добавили в МИД.
Напомним, священники русского храма-подворья в Софии вызвали в иммиграционную службу, где их попросили в 24 часа покинуть страну.