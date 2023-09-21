Вера в то, что деньги на вас свалятся, если вы только подберете ключ к вселенной, научитесь нужным трюкам, овладеете правильными методами, – главное, что внушают адептам. Мысль, что так не бывает, отвергается как пораженческая.3 комментария
Болгария решила выслать настоятеля подворья РПЦ в Софии
Власти Болгарии решили выслать из страны настоятеля подворья Русской православной церкви в Софии архимандрита Вассиана, назвав его угрозой национальной безопасности, сообщило посольство в Болгарии.
Дипломаты заявили, что отца Вассиана сочли угрозой национальной безопасности Болгарии, поэтому власти страны его решили выслать, передает ТАСС.
Газета ВЗГЛЯД писала, как болгар пытаются лишить главной связи с Россией, пытаясь отменить празднование на государственном уровне дня освобождения от Османской империи.