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9 июня, пятница  |  Последнее обновление — 14:45  |  vz.ru
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Стратегический товар усилит притяжение соседей к России

Производство и экспорт зерна становятся стратегическим преимуществом России Александр Гальперин/РИА Новости
Особый, чрезвычайный продовольственный фонд предложила создать Россия для всего Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Зачем производителям продовольствия – и особенно зерна – пяти стран союза необходима эта мера, как она поможет экспансии российского сельского хозяйства и почему это имеет значение для всего мирового рынка зерна? Подробности...
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«Мозговому центру» Европы не повезло с народом

Группа сторожевых собак обеспечивает движение европейского стада за вашингтонским пастухом Wiktor Dabkowski/ZUMA/ТАСС
Влиятельная организация, состоящая преимущественно из врагов Москвы, заказала опрос общественного мнения, итоги которого оказались для нее разочаровывающими. Население Европы не верит в возможность поражения России на Украине, не хочет ссориться с Китаем и не считает, что зависимость от США – это благо. Чем ответит на этот Джордж Сорос?  Подробности...
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Как воспитать детей мигрантов настоящими россиянами

России необходим комплекс мер для интеграции мигрантов в общество Донат Сорокин/ТАСС
Глава президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев предложил задуматься о квотах в школах для учеников, не владеющих русским языком. Также он озвучил идею сделать знание русского языка обязательным условием для получения женами мигрантов социальных пособий. В экспертной среде отмечают, что социальная интеграция второго поколения мигрантов является крайне насущной проблемой, решать которую надо незамедлительно. Как можно заставить мигрантов и их детей овладеть русским языком? Подробности...
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Мобильные телефоны приступят к «слежке за всеми»

Французы рискуют стать жертвами масштабной государственной слежки REUTERS/Christian Hartmann
Ваш личный мобильный телефон в любую минуту может стать доносчиком-информатором, передающим все ваши тайны полиции. Правда, не в России, а во Франции, именно там принят соответствующий закон. Как обосновывается данное нововведение, что говорят на этот счет правозащитники и как это будет реализовано с технической точки зрения? Подробности...
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Москва отбила психологическую атаку Украины

Москву атаковали восемь украинских беспилотников кадр из видео
Во вторник утром Москву попытались атаковать украинские беспилотники. В результате нападения повреждены несколько жилых домов, серьезно пострадавших среди жителей нет. По сообщениям Минобороны, из восьми аппаратов три были поражены системами РЭБ, остальные сбиты комплексами ЗРПК «Панцирь-С». Кремль назвал киевский режим организатором атаки. Какие цели преследовал враг и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности...
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Как размывается цивилизация вокруг России

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Если общество вступает в стадию одичания, не справляется с вызовами, которые ставит перед ним самостоятельное развитие, материальные признаки цивилизации – плотины, школы, общественные институты, образование и наука – могут достаточно быстро исчезнуть. Подробности...

Прорыв плотины – многоходовка Зеленского

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Майданному режиму нужен вариант, который позволит не садиться за стол переговоров в случае неудачи или отсутствия контрнаступления. И «зеленая» повестка, ставшая на Западе почти религией, как нельзя лучше подходит для этого. Подробности...
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«Контрнаступ» не стал для ВСУ легкой прогулкой

Алексей Васильев
Алексей Васильев, политический обозреватель, автор Телеграм-канала «Русский инженер»
ВСУ в ходе контрнаступления пока еще не ввели все резервы. Я не ожидаю, что у них что-либо получится, но даже если будет прорыв и ВСУ введут туда все резервы, то может оказаться, что это был мешок для уничтожения всей их атакующей группировки. Подробности...
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Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    «Мозговому центру» Европы не повезло с народом

    Группа сторожевых собак обеспечивает движение европейского стада за вашингтонским пастухом
    		  
    9 июня 2023, 14:40
    Фото: Wiktor Dabkowski/ZUMA/ТАСС
    Текст: Дмитрий Бавырин

    Влиятельная организация, состоящая преимущественно из врагов Москвы, заказала опрос общественного мнения, итоги которого оказались для нее разочаровывающими. Население Европы не верит в возможность поражения России на Украине, не хочет ссориться с Китаем и не считает, что зависимость от США – это благо. Чем ответит на этот Джордж Сорос?

    Социологическое исследование, выявившее скепсис европейцев насчет внешней политики их властей, было проведено по заказу Европейского совета по международным отношениям – структуры крайне примечательной, но нуждающейся в представлении. Это «мозговой центр» с отделениями в семи крупнейших городах Европы от Мадрида до Варшавы, основатели и распорядители которого – те, кого мы не любим.

    Глобалисты, атлантисты, лоббисты интересов США в Европе – это можно сказать про каждого из них, по большей части высокопоставленных отставников из стран НАТО. А фамилия самого известного из членов Совета говорит сама за себя: Джордж Сорос.

    В общем, это то место, где невозможно сейчас найти человека, который симпатизировал бы России. Симпатии к России – это то, что данная контора выявляет как некую угрозу для своих целей, а какие цели у глобалистов и атлантистов объяснять не нужно.

    Опросив по их заданию население 11 стран – Австрии, Болгарии, Дании, Франции, Германии, Венгрии, Италии, Нидерландов, Польши, Испании и Швеции, социологи пришли к следующим «тревожным выводам».

    Во-первых, только треть опрошенных полагают, что поставленная западными элитами задача – победить Россию на поле боя – реалистична. Половина пребывает в уверенности, что это невозможно.

    Во-вторых, большинство в той или иной степени выступает за восстановление отношений с Россией после окончания боевых действий, а большинство болгар, около трети австрийцев и четверть немцев – за полное восстановление. «Было бы опасно, если бы европейские дискуссии по этому вопросу руководствовались этой крайней позицией», – волнуются авторы доклада.     В-третьих, европейцы осознают зависимость континента от США, чувствуют беспокойство по этому поводу, высказываются в пользу обретения Европой большей автономии. За обеспечение безопасности с опорой на собственные силы выступили почти три четверти опрошенных, несмотря на то, что такая политика предполагает дополнительные расходы, а лишних денег на континенте сейчас нет.

    В-четвертых, опрошенные наотрез отказываются считать Китай врагом, противником или угрозой, выступая за нейтралитет при конфликтах между Вашингтоном и Пекином и в первую очередь – в конфликте вокруг Тайваня. В этом, казалось бы, ничего удивительного нет и быть не может, но это противоречит той задаче, которую ставит перед собой «мозговой центр» – укрепление евроатлантического единства на идеологической основе.

    В общем и целом, повторилась ситуация с соцопросом, проведенном по заказу Европейской комиссии около года назад. Тогда заказчики тоже с некоторым недоумением выяснили, что по вопросу противостояния с Россией слишком многие на континенте шагают «не в ногу», а особенно уверенно шагают так болгары, верифицированные как главные русофилы ЕС.

    Судя по новому опросу, болгары остались верны себе: только 17% считают Россию противником.

    К сожалению нельзя сказать, что пропагандистские усилия Запада и его «мозговых центров» вовсе не приносят результата: он есть – и он ощутим. В среднем по Европе количество тех, кто Россию противником все-таки считает, как будто удвоилось: раньше – треть, теперь – почти две трети.

    В таких странах, как Швеция, Дания и Нидерланды, большинство даже поддерживает введение разорительных санкций против Китая в том случае, если он начнет поставлять в Россию оружие. По другим пунктам опросника жители стран Северной Европы тоже стоят на жестко антироссийских позициях. В этом они едины с поляками, но сильно расходятся с болгарами и венграми.

    «Вызывает тревогу то, что Италия находится где-то посередине: четверть респондентов считают Россию «союзником» и только около трети считают ее «противником». Двусмысленное отношение итальянской общественности к России может поставить под вопрос надежность поддержки Украины итальянским правительством», – продолжают переживать авторы исследования.

    Успокаивает их то, что санкционное противостояние с РФ средневзвешенное большинство в Евросоюзе пока еще поддерживает. Хотя это очевидно расходится со скепсисом тоже большинства, которое считает Россию непобедимой.

    Европейский совет по международным отношениям так не считает, поэтому сигнализирует: в дальнейшем единая евроатлантическая политика может натолкнуться на трудности, поскольку единства среди европейцев нет.

    «Если бы европейские лидеры основывали свои действия на ожиданиях общественности, они не смогли бы подготовиться к чрезвычайно разрушительным сценариям с потенциально разрушительными последствиями для европейской безопасности», – заявил один из соавторов доклада Павел Зерка. Другими словами, «народ не тот».

    В этой реплике цели «мозгового центра» видны будто на ладони. Он, как группа сторожевых собак, обеспечивает движение европейского стада за вашингтонским пастухом, применяя меры воздействия к отстающим – когда просто гавкает, а когда и кусает.

    В российской публицистике принято выражать надежды, что когда-нибудь (скорее рано, чем поздно) европейцы осознают, что Россия не несет для них угрозы, что сотрудничать с нами выгодно, что нынешняя политика их властей ведет континент в опасный тупик, а дирижирующие ей американцы снимают сливки.

    Это исследование показывает, что значительная часть граждан стран ЕС и так все прекрасно понимают, несмотря на массированную пропаганду. Для бонз Европейского совета это очевидный повод для расстройства. Но, как ни парадоксально, в этом куда меньше радости для России, чем может показаться на первый взгляд. Реальная практика такова, что народы не выбирают внешнюю политику, даже если очень хотят.

    В той же Болгарии против поставок вооружений на Украину был не только народ, весьма недвусмысленно выразившей это на акциях протеста, но и парламент, как бы контролирующий правительство. Но это же самое правительство вполне успешно вооружало ВСУ втайне и от народа, и от парламента.

    А сейчас, после очередных внеочередных выборов, там такое правительство, которое опирается, с одной стороны, на партию «Продолжаем перемены», чей лидер и экс-премьер Кирилл Петков осуществил схему с тайными поставками, а с другой – на партию атлантистов и русофобов ГЕРБ, отлучить которую от власти якобы стремились «переменщики», но чего только не сделаешь, чтобы Брюссель был доволен.

    Брюссель доволен неокончательно, но бунта в европейских рядах не допустит. А все выводы и предупреждения, которые транслирует соросовский «мозговой центр», это не посыпание головы пеплом с криком «ай, все пропало», а демонстрация того, что глобалисты держат руку на пульсе. Проверяют, где тонко и может порваться, чтобы этого не допустить, вовремя перераспределив ресурсы и прикрыв политику политтехнологиями.

    Перемены возможны не раньше, чем непобедимость России будет явлена в рамках главной политической ставки атлантистов этого года – так называемого контрнаступления ВСУ. И тут у нас действительно есть поводы для радости, что бы там по этому поводу ни думали европейцы и их «мозговые центры». Думать они уже опоздали.

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