В США связали новую помощь Украине с успехами контрнаступления

Politico: США считают, что дальнейшая помощь Украине зависит от успеха контрнаступления

Запад продолжит направлять военную и экономическую помощь Киеву, если вооруженным силам Украины удастся достичь успехов в контрнаступлении, заявили представители вашингтонской администрации высокого ранга.

Поддержка киевского режима прекратится в случае неудачи контрнаступления, что в свою очередь приведет к усилению призывов перейти к ускоренному дипломатическому урегулированию конфликта, приводит газета Politico мнение американских чиновников.

Издание отмечает, что Белый дом с тревогой наблюдает за украинским наступлением, поскольку на кону исход конфликта, а также репутация президента США Джо Байдена, передает ТАСС.

В администрации США в настоящее время нет уверенности в том, будут ли выделены Украине дополнительные средства, когда суммы, ранее уже одобренные Конгрессом, иссякнут. Как опасаются представители исполнительной власти, неудачи ВСУ могут дать возможность Республиканской партии воспрепятствовать выделению Киеву новой помощи.

Кроме того, продолжает издание, в Вашингтоне все больше беспокойства вызывают учащающиеся удары ВСУ по российской территории. В статье говорится, что это привело к «нескольким частным строгим замечаниям [украинской стороне] по дипломатическим каналам».

Американские СМИ ранее сообщили, что Украина якобы начала контрнаступление против России, оно находится в активной фазе, однако генштаб ВСУ эти сообщения опроверг. Спорят о контрнаступлении также в СНБО и минобороны Украины.