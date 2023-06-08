Генштаб ВСУ опроверг сообщения СМИ о начале контрнаступления

Генеральный штаб вооруженных сил Украины опроверг сообщения американских СМИ, сославшихся на украинских чиновников и военных, о начале контрнаступления, передает Reuters.

Представитель генштаба ВСУ заявил, что у них нет информации о начале контрнаступления, а анонимные источники Киев не комментирует, передает РИА «Новости».

Ранее телеканал ABC News сообщил со ссылкой на чиновников, близких к Зеленскому о том, что Украина начала контрнаступление против России, оно находится в активной фазе.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что украинские военные попытались провести атаку на Запорожском направлении, для этого они задействовали более 1,5 тыс. военных.

При наступлении на Запорожском направлении ВСУ потеряли 30 танков, 11 БМП и до 350 человек. А за 7 июня украинская сторона потеряла 945 человек, 33 танка, 28 БМП, 38 боевых бронированных машин.

Между тем, Минобороны показало уничтожение украинской техники на Запорожском направлении.