Шойгу: При наступлении на Запорожском направлении ВСУ потеряли 30 танков

Шойгу рассказал о неудачной попытке прорыва ВСУ на Запорожском направлении

Украинские военные попытались провести атаку на Запорожском направлении, для этого они задействовали более 1,5 тыс. военных, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

Атака ВСУ началась в 1.30 мск на Запорожском направлении силами 47-й механизированной бригады численностью до 1,5 тыс. человек и 150 единиц бронетехники, сказал глава ведомства, передает ТАСС.

Разведка своевременно засекла противника, по нему нанесли превентивный удар силами артиллерии, авиации и противотанковыми средствами. На всех четырех направлениях ВСУ были остановлены, они отошли с большими потерями, указал министр.

При наступлении на Запорожском направлении ВСУ потеряли 30 танков, 11 БМП и до 350 человек. А за 7 июня украинская сторона потеряла 945 человек, 33 танка, 28 БМП, 38 боевых бронированных машин.

Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с газетой ВЗГЛЯД сообщал, что после нескольких попыток провести разведку боем ВСУ решили совершить самую крупную атаку с момента начала СВО и понесли большие потери.