В Болгарии громкий скандал. Выяснилось, что бывшее руководство поставляло на Украину оружие и боеприпасы по схемам, которые больше подходят для мафии. Причем происходило это втайне от болгарского народа – в силу того, что негативное мнение народа было известно заранее. За такие схемы полагается тюрьма. Но ее организаторы, наоборот, рассчитывают вернуться во власть. Они что-то знают.

Бывший премьер-министр Болгарии Кирилл Петков вызван для дачи показаний на специальных парламентских слушаниях, которые сам же и спровоцировал. Основываясь на недавних интервью, которые дали Петков и его «правая рука», бывший министр финансов Асен Василев, германское издание Die Welt и американское Politico расписали схему, по которой болгарское правительство весной прошлого года тайно поставляло на Украину оружие, боеприпасы и дизель, причем топливо в том числе с завода в Бургасе, принадлежащего российскому «Лукойлу».

Некоторые считают, что Болгария таким образом практически спасла киевский режим. Причем спасла его, вопреки воле Народного собрания (то есть парламента), который тогда, согласовав ремонт техники для ВСУ, категорически запретил поставки вооружений в зону конфликта, чтобы не вовлечь в него Болгарию.

Петков подчеркивает, что прямых поставок не было. Механизм обхода вето народных избранников он описывает так:

«Наши партнеры из Польши и Румынии, из США и Англии покупали оружие, произведенное в Болгарии. Да, часть из него оказывалось на Украине, но это не потому, что мы его экспортировали, а потому, что наши партнеры ввозили его туда».

Петков и Василев сейчас в оппозиции, но надеются вернуться к власти после следующих выборов. Когда же они были там год назад, им пришлось играть в «схематоз», поскольку против вооружения ВСУ возражали и большая часть населения, и партнеры по правящей коалиции – социалисты.

Сейчас Петков объясняет свои тайные переговоры с представителями Киева (в основном с главой МИД Дмитрием Кулебой) тем, что в парламенте и даже в его собственном коалиционном правительстве засели «пророссийские политики», от которых это требовалось скрыть. А так бы он поддержал Киев болгарскими арсеналами открыто и сразу.

По сути это признание в незаконной торговле оружием в промышленных масштабах, а оправдания Петкова гроша ломаного не стоят.

Любая поставка чего-то стреляющего из страны в страну должна иметь «сертификат конечного пользователя». Торговля оружием – бизнес своеобразный, цепочка посредников может быть очень длинной, и у каждого из них что-то прилипает к рукам. Но в конце этой цепочки всегда находится конечный пользователь: человек, который покупает условный автомат для того, чтобы стрелять в своего врага. И производитель оружия должен отвечать за то, кому он этот автомат продает.

«Сертификат конечного пользователя» был придуман, чтобы избежать вооружения, например, террористов и контролировать санкции ООН, наложенные на ту или иную страну. Например, сейчас нельзя поставлять оружие в Йемен. Но кого это останавливает?

В идеале ситуация примерно такая. Племя мумбу-юмбу преследует племя юмбу-мумбу. ООН из желания мира во всем мире накладывает вето на поставки оружия обоим племенам. Но там же в Нью-Йорке находится некий мистер Смит, который говорит с британским акцентом представителю вождя или даже представителям обоих вождей:

«Ты зайди там через заднюю дверь, там будет приоткрыто. Только не забудь перевести 2% на счет фирмы «Жулики & Шпионы LTD» в Лихтенштейне».

Примерно так и поступил премьер-министр Болгарии Петков при деятельном соучастии министра финансов Василева. Для этого им, правда, потребовалось уволить министра обороны Стефана Янева, который очень не хотел поставлять на Украину что-либо.

Конфликт премьера и министра обороны весной прошлого года быстро стал публичным из-за того, что бригадный генерал Янев называл специальную военную операцию именно так – и никак иначе, ссылаясь при этом на президента РФ. А в конце 2021 года он и вовсе изъявлял желание выйти из НАТО и строить оборону Болгарии на основе национальной армии. Петков добился его увольнения, а взвешенная и национально-ориентированная позиция Янева дала ему повод утверждать, что в правительстве окопались пророссийские силы.

Димитр Стоянов, исполняющий обязанности министра обороны ныне, вынужден теперь оправдываться и категорически отрицать, например, поставки в ВСУ танков Т-72. «Эти танки являются собственностью болгарской армии и находятся в наших формированиях», – утверждает он, подчеркивая: София не поставляла никуда ни танки, ни ЗРК.

В сентябре тот же Стоянов рассказывал, что к нему приходил украинский посол и «просил тяжелое вооружение»: «Ответ мой был ясен: есть решение парламента об оказании военно-технической помощи, но не о предоставлении оружия».

Бывший и. о. министра обороны Николай Милков в свою очередь клянется, что София никуда не продавала 14 своих штурмовиков Су-25.

«Никуда» – это важное слово, поскольку в схеме Петкова действительно не было поставок непосредственно на Украину. Оружие и вооружение передавались третьим лицам и третьим странам – и всё это внутри НАТО.

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В Болгарии после распада Варшавского блока осталось много разнообразных вооружений, которые болгарам объективно не нужны. Более того, там есть вполне дееспособная военная промышленность – не абы что, но снаряды и автоматы производить может. Все последние тридцать лет все правительства Болгарии и некоторые частные лица приторговывали этим добром в меру своего таланта и испорченности.

Более того, Болгария была частью оружейного хаба, когда ЦРУ вознамерилось вооружить в Сирии тех, кого посчитали «умеренными». Закончилось это плохо: «умеренные» взяли оружие и завернулись в черный флаг джихада. Но до того многие успели обогатиться, в том числе и некоторые болгары.

Что же касается Украины, то основным транзитером болгарского оружия туда выступает Румыния. Ранее в логистической схеме якобы присутствовала Венгрия, но со временем это потребовало соучастия венгерского правительства – наиболее критичного к идее поддержки Украины во всем Евросоюзе.

Те же поставки, которые шли через уже ставший знаменитым польский аэродром в Жешуве в 70 км от границы с Украиной, проходили через третьих лиц. В основном англоговорящих.

«Наша частная военная промышленность заработала полным ходом, – вспоминает Петков. – Мы позаботились о том, чтобы через Румынию и Венгрию открылся сухопутный коридор для грузовиков».

Таким образом, его правительство сделало всё, чтобы поставки болгарского оружия на Украину не носили государственного статуса и, соответственно, не имели бы «сертификата конечного пользователя».

Так же дела делались в эпоху холодной войны и немножко в 1990-е годы, когда болгарские самолеты, неожиданно вынырнув из облаков, бомбили что-то в Африке, а потом улетали в неведомую даль.

Случалось нечто подобное и на Балканах, а поведение Болгарии во время войн в бывшей Югославии вошло в местные поговорки и фильмы Кустурицы.

Но сейчас Болгария – страна НАТО, и Петков должен был уведомить членов альянса о своих действиях. И он, по его словам, не только уведомил – он сам предложил такую схему поставок оружия на Украину на февральской встрече НАТО.

Иными словами, подпольная торговля оружием по схемам, которые американцы приписывали Виктору Буту, – нормальное поведение для стран Североатлантического альянса.

Тайное стало явным в июне, когда глава государственной военной экспортной компании «Кинтекс» Александр Михайлов был вынужден уйти в отставку на фоне политических дрязг и в отместку обнародовал цифры (судя по всему, чтобы расшатать коалиционное правительство). В частности, сообщил об экспорте на общую сумму в два миллиарда евро и упомянул о поставках боеприпасов для реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град».

Формальная мотивация у Петкова и Василева выглядит сюрреалистически. Бывший министр финансов, например, утверждает, что «русские убили в Болгарии тысячи людей».

В реальности им нужен имидж «спасителей Украины» и «защитников Европы». Но не в глазах своего народа (70% болгар выступают против активной помощи), а в глазах США, ЕС и НАТО.

Так вопрос соучастия болгарского государства в накачивании Украины оружием стал одним из главных в местной предвыборной борьбе. Какая ставка в итоге сыграет – на мнение болгарского избирателя или на мнение англосаксов, сообщим дополнительно.

Но то, на каком именно органе Петков вертел мнение собственного народа, понятно уже сейчас. Парламентское расследование для этого не требуется.

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