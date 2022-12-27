Внешней политике Украины прописали сексолога

Новым послом Украины в Болгарии назначена сексолог, гипнотизер и специалист по драгоценным камням Олеся Илащук. Прежде эта женщина опыта госслужбы не имела. Чем можно объяснить случившееся, учитывая, что Болгария – крайне важная с точки зрения интересов ВСУ страна, а подобный карьерный взлет Илащук для болгар оскорбление?

За двое суток до католического Рождества адмирал и крупная шишка в министерстве обороны Болгарии Эмил Ефтимов заявил о начале совместной с другими странами НАТО операции по доставке болгарского оружия на Украину. Строго говоря, операция могла начаться гораздо раньше и даже закончиться к этому времени, но теперь о ней объявлено официально.

Это очень чувствительный для Болгарии вопрос. Прежде всего потому, что абсолютное большинство населения против этого шага, в части своей – резко против, что регулярно дает понять на акциях протеста. Ничего удивительного, поскольку, по данным от самого Евросоюза, болгары являются наиболее пророссийским народом ЕС.

Чувствителен этот вопрос и для России. Во-первых, в отличие от большинства других стран Восточной Европы, арсеналы в Болгарии не испытывают дефицита, поскольку в помощи ВСУ ранее не участвовали (в республике только ремонтировали украинскую военную технику), кроме того, находятся в относительно удобной географической доступности от зоны боевых действий.

Во-вторых, это в основном оружие советского образца и соответствующие ему боеприпасы. То есть то оружие, которое ВСУ наиболее знакомо, каким они умеют пользоваться (чтобы освоить «вундервафли» из Западной Европы и Америки, приходится переучиваться).

В-третьих, в Болгарии есть собственное производство и оружия, и боеприпасов. Наряду с военно-промышленными комплексами Чехии и Словакии, болгарский ВПК американцы планируют использовать так же, как в годы Второй мировой войны советская власть использовала предприятия советского Урала. Разница в том, что обеспечивать предполагается уже «бандеровцев», а не тех, кто против них.

Проще говоря, речь идет о весомой внешнеполитической победе Киева, Вашингтона и Брюсселя. Они с самого начала СВО давили на болгарские власти с целью открытия поставок по государственной линии, а не только по линии частников вроде знаменитого оружейного барона Емельяна Гебрева.

Однако Софии, несмотря на практически полную лояльность атлантистам (часто – в ущерб себе), удавалось это давление выдерживать. Пока по итогам четвертых за два года парламентских выборов в Народное собрание не образовалось такое большинство, которое наконец-то сказало «да» Украине и натовцам.

А буквально через три дня после заявления адмирала Ефтимова болгары узнали, что украинская сторона смачно плюнула им в лицо, направив новым послом в Софию некую Олесю Илащук, у которой нет опыта не только дипломатической работы, но даже государственной службы.

Еще в прошлом году пани Илащук сбывала в интернете БАДы по старой пирамидальной схеме «гербалайфа»: не можешь продать, привлеки других. В то же время по основному профилю она позиционирует себя как сексолога, гештальт-терапевта и психолога, который обладает навыками гипноза.

В прошлом сексолог-гипнотизер числилась бенефициаром компании «Джемма», чей профиль – ремонт ювелирных украшений, и это якобы соответствует образованию Илащук. После того, как контора оказалась замешана в схеме по отмыванию денег, она переквалифицировалась на ремонт промышленного оборудования.

Такая биография больше подходит для мошенницы из Instagram* (социальная сеть, запрещенная в России по решению суда), чем для возведения в ранг чрезвычайного и полномочного посла. А по меркам традиционной дипломатии это просто из ряда вон.

Дипломатическое сообщество, как и всякое закрытое сообщество с большой историей и тайными знаниями, во многом подчинено традициям, протоколу, собственной «школе». Это настолько значимо для дипкорпуса, что «разрушить все до основания» не решились даже большевики, хотя поначалу и попытались. Первым наркомом иностранных дел СССР и вторым РСФСР (после Льва Троцкого) стал Георгий Чичерин – дворянин и потомственный дипломат, впервые поступивший на службу во внешнеполитическое ведомство Российской империи еще в XIX веке.

Только в 1930 году его сменил Максим Литвинов – аппаратный враг, но многолетний зам. Будучи сыном еврейского торговца, он к моменту назначения обладал огромным дипломатическим опытом – еще до революции работал фактическим послом большевиков в важнейших европейских столицах: Берлине и Лондоне.

Из-за характера своей работы и удаленности от места действия многим советским дипломатам удалось пережить Большой террор. С новыми коллегами из так называемого молотовского призыва они сформировали новую школу советской дипломатии (или, точнее сказать, его сформировала сама эпоха глобальных потрясений и перемен).

Ее выдающееся наследие, традиции, знания впоследствии достались в наследство в том числе Киеву, хотя и в урезанном виде. Некоторые дипломаты украинского происхождения остались в центральном аппарате, то есть в Москве. Некоторые переместились в РФ позднее.

Отток был связан в том числе с тем, что в дипломатическом корпусе независимой Украины начался отрицательный отбор, который, как считалось прежде, принял обвальный характер после госпереворота 2014 года: последние грамотные кадры вымывались в пользу национально-озабоченных горлопанов.

Как очевидно теперь, это было еще не дно. Дно пробито сейчас с назначением сексолога Илащук.

Проблема не только в ее прошлом и отсутствии необходимых навыков. И не только в том, что она возникла на ответственном посту будто из ниоткуда – в конце концов украинские коррупция и кумовство (включая ту разновидность, которую нужно комментировать как раз-таки сексологам) давно уже стали притчей во языцех, и мало кого могут по-настоящему удивить.

Главное, что Болгария действительно важная и при этом потенциально проблемная (из-за пророссийских настроений) для Киева страна, чтобы унижать ее подобным образом. У болгарских дипломатов далеко не самая последняя школа (точнее, их даже две – советская и евросоюзовская), чтобы не оценить, кого Украина присылает им в качестве равного партнера.

Самое примечательное, что МИД Украины в этом выборе упорствует: мол, назначение соответствует образованию Илащук, полученному десятилетия назад. При этом она якобы хорошо владеет английским языком (что называется, спасибо и на этом, хотя в Болгарии говорят на болгарском языке).

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Наверняка у этого назначения есть скрытые мотивы и механизмы, но по-настоящему они должны интересовать только клиентов Илащук. К ее истории хорошо подходит «бритва Хэнлона»: незачем объяснять заговором то, что проще всего объяснить глупостью, столь характерной для МИД Украины.

Ни одна другая страна не догадалась бы послать, например, в Германию откровенного зигомета и антисемита. Но Украина догадалась, и бывший консул в Гамбурге Марушинец теперь известен всей Европе как пример позора и деградации дипломатического корпуса страны, которая рассчитывает выиграть в противостоянии с Россией.

Как ей в этом поможет сексолог Илащук – вопрос открытый. Но обратить вспять деградацию дипкорпуса Украины способна только одна сила. Это не Илащук, не МИД Украины, не президент Владимир Зеленский и даже не США. Это Вооруженные силы Российской Федерации.

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