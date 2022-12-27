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МИД Украины объяснил назначение сексолога послом в Болгарии
МИД Украины: Посол в Болгарии имеет диплом специалиста по международным отношениям
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Новый посол Украины в Болгарии Олеся Илащук, которую в СМИ называют сексологом, имеет диплом специалиста по международным отношениям, заявили в МИД Украины.
В ведомстве заявили, что дипломат с отличием окончила факультета истории, политологии и международных отношений Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича по специальности «Регионоведение» кафедры международных отношений, передает РИА «Новости».
В украинском МИД добавили, что кандидатуру Илащук одобрило правительство Болгарии. При этом назначение на должность послов некадровых дипломатов практикуется во всем мире.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назначил Илащук послом в Болгарии. По данным издания «Украинская правда», она не имеет опыта «ни в дипломатии, ни на госдолжностях. До этого времени она позиционировалась как специалист по сексологии и драгоценным украшениям.
Лавров предложил Украине два пути демилитаризации и денацификации
Лавров предложил Украине выполнить требования России «подобру-поздорову», иначе вопрос решит армия
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Если Украина не выполнит российские требования и продолжит «бессмысленное сопротивление», то ее демилитаризацию и денацификацию обеспечит армия России, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Лавров подчеркнул, что «врагу» известны российские предложения, которые касаются демилитаризации и денацификации территорий, находящихся под контролем киевского режима, а также устранения исходящих оттуда угроз. Он отметил, что это касается и вопроса безопасности «наших новых земель»: ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей России.
Как заявил Лавров, «дело за малым» – Киев должен «подобру-поздорову» выполнить российские требования, «иначе вопрос решит армия России», передает ТАСС.
Оценивая возможную продолжительность конфликта, министр сказал, что «мяч на стороне режима и стоящего за ним Вашингтона». По словам Лаврова, «они в любой момент могут прекратить бессмысленное сопротивление».
По словам министра, Киев хочет «еще глубже втащить американцев и других натовцев в водоворот конфликта», рассчитывая на их «лобовое столкновение с армией России».
В частности, Лавров напомнил о провокации с падением украинской ракеты в Польше. Как заявил глава МИДа, это свидетельствует, что украинский «режим не остановится ни перед чем».
Политика Запада, направленная на тотальное сдерживание России, крайне опасна, она несет риски скатывания к прямому вооруженному столкновению ядерных держав, сказал министр.
Напомним, Россия проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Изначально Киеву выдвигались требования признать воссоединение Крыма с Россией, а также независимость ДНР и ЛНР. Кроме того, был ряд политических условий.
Позднее из-за позиции Украины географические задачи СВО расширились. Поскольку жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей проголосовали за воссоединение с Россией, Россия согласилась вернуть эти регионы в состав нашей страны.
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ФСБ показала кадры с места ликвидации украинских диверсантов в Брянской области
ФСБ России опубликовала кадры после ликвидации украинской диверсионной группы из четырех человек на территории Брянской области.
На опубликованном видео рядом с убитыми боевиками лежит иностранное оружие. При себе диверсанты имели немецкие пистолеты-пулеметы SIG Sauer и боеприпасы к ним, приборы связи и навигации, а также «средства для совершения диверсионно-террористических актов – четыре СВУ общей мощностью около 40 килограммов в тротиловом эквиваленте», сообщает РИА «Новости».
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев рассказал, что количества взрывчатки, которое было у ликвидированной группы, хватило бы, чтобы уничтожить несколько крупных объектов инфраструктуры.
Напомним, ФСБ сообщила, что 25 декабря была уничтожена группа украинских диверсантов, которая хотела прорваться в Брянскую область.
Позже ФСБ назвала имена украинских диверсантов.
Командир спецназа «Ахмат» оценил потери ВСУ в 200 тыс. человек
Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов оценил потери вооруженных сил Украины с начала СВО в 200 тыс. человек
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С начала российской специальной военной операции на Украине украинские войска потеряли около 200 тыс. человек личного состава, сообщил командир спецназа «Ахмат», замкомандующего второго армейского корпуса Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов.
«Есть ли смысл в этих жертвах для нас? Считаю, что нет», – заявил Алаудинов в Telegram, добавив, что российские войска намерены «двигать вперед аккуратно, но уверенно», а единственная причина, замедляющая продвижение на Артемовском участке, – желание избежать жертв среди гражданских. Кроме того, «некоторое время занимает» уничтожение «сил и средств блока НАТО». При этом, по его словам, российские войска планомерно «сковывают» Артемовск (Бахмут), «фронт стабильный», город «будет освобожден».
Также Алаудинов заявил, что украинские войска «израсходовали» как поставленные странами Запада вооружения, так и «огромное количество оружия советского производства», которое находилось на Украине. По его словам, «повторить поставку оружия Украине блоком НАТО сразу не получится», поскольку необходимых «объемов для экспорта у них просто нет».
Напомним, Алаудинов заявил, что украинские власти хотят подготовить население Украины и Запад к сдаче Артемовска, для этого его пытаются представить «не имеющим значение» городом. Алаудинов отметил, что так же Киев действовал при отступлениях ВСУ из Северодонецка, Лисичанска, Рубежного и других городов.
В конце ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщала, что потери украинской стороны составляют свыше 100 тыс. военных. В сентябре министр обороны России Сергей Шойгу сообщал, что на начальном этапе украинские войска составляли около 200 тыс. человек, Украина потеряла более 100 тыс. человек: «При этом погибших – 61 тыс. 207 человек и раненых – 49 тыс. 368 человек».
ООН ответила на предложение Украины по «мирному саммиту»
В офисе Гутерриша назвали условие его участия как посредника в предложенном Киевом «мирном саммите»
Генсек ООН Антониу Гутерриш согласен стать посредником на «мирном саммите» по ситуации вокруг Украины только в том случае, если согласятся все стороны, заявили в офисе генсека.
Как подчеркнули в офисе, Гутерриш может выступить в роли посредника, «только если все стороны хотят» этого, передает ТАСС.
Напомним, Украина предложила устроить в феврале «мирный саммит» на площадке ООН. По мнению главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, Гутерриш мог бы стать посредником на «саммите». При этом Кулеба заявил, что Россию стоит приглашать только после международного суда.
Кремль отверг возможность переговоров на условиях Киева. Отметим, что Гутерриш заявлял, что референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях якобы не могут быть приняты.
Кремль отверг возможность переговоров на условиях Киева
Песков отверг возможность проведения переговоров с украинской стороной на условиях Киева
Отвечая на вопрос, готова ли Москва согласиться на переговоры с Украиной при неких условиях со стороны Киева, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не следовала чужим условиям.
Песков сказал, что Россия всегда «ориентировалась только на свои», а также на здравый смысл, передает РИА «Новости».
Напомним, Украина выразила желание устроить в феврале «мирный саммит» на площадке ООН. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что перемирие с Россией возможно только на украинских условиях.
Украина решила повысить тариф на транзит нефти по «Дружбе»
Украина с 1 января повышает тариф на транзит нефти по «Дружбе» на 18%
Украина с 1 января 2023 года намерена повысить тарифы на транспортировку нефти по нефтепроводу «Дружба» через свою территорию на 18,3%, следует из данных на сайте российской компании «Транснефть».
С 1 января 2023 года тариф на прокачку по украинскому участку трубопровода в направлении Словакии и Венгрии будет повышен на 2,1 евро – до 13,6 евро за тонну. Таким образом, тариф на транзит нефти через территорию Украины вырастет на 18,3%, передает ТАСС.
В ноябре украинский оператор «Укртранснефть» уведомил российскую компанию «Транснефть» о повышении тарифов на транзит нефти по трубопроводу «Дружба».
Нефтепровод «Дружба» идет из Самарской области и проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии, Польши, Германии) и южный (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии).
Урожай в Запорожской области превысил ее потребности в пять раз
Глава правительства Запорожской области Кольцов сообщил об урожае, который в пять раз превысил потребности региона
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В Запорожской области собрали 2,5 млн тонн зерновых и масличных культур, продуктовая потребность региона составляет 500 тыс. тонн, сообщил председатель правительства Запорожской области Антон Кольцов.
Кольцов указал, что в регионе собран урожай, который «в пять раз больше», чем могут потребить сами жители Запорожской области. При этом общий объем засеянных зерновыми площадей в 2022 году составляет 1,27 млн га, что сравнимо с показателями «при Украине» со всей территории области, но сейчас речь только об освобожденной Россией территории. Кроме того, 20% посевов были уничтожены в результате боевых действий. Кольцов подчеркнул, что производители Запорожской области полностью обеспечивают регион молоком, хлебом и мясом.
Как сообщил Кольцов, жители региона смогут поменять украинскую гривну, хождение которой прекращается с 1 января, в течение трех месяцев – до 1 апреля «в любом отделении банка ПСБ и МРБ, пока без ограничения суммы», передает ТАСС.
Ремонт порта Бердянска начнут в 2023 году. В регионе в 2022 году перезапущено 70 промышленных предприятий. К газоснабжению подключен 201 населенный пункт, 95% квартир и 84% частных домов. Область закупает уголь в ДНР, ЛНР и Кузбассе, сообщил он.
Более 154 тыс. жителей области получают российские пенсионные выплаты месяц в месяц. Пенсии в 2023 году планируется пересчитать и вывести на уровень прожиточного минимума. Свыше 75 тыс. жителей области пользуются мерами государственной соцподдержки в виде различных выплат.
Были отремонтированы 145 из 173 школ региона к началу учебного года. Все 173 школы обеспечены бесплатным горячим питанием для начальных классов. При этом Запорожской области не хватает 1,3 тыс. школьных учителей. Также область нуждается в медицинском вузе для подготовки новых кадров. Медики из разных регионов России помогают в диспансеризации детей.
Комплексная программа развития Запорожской области будет принята в первой половине 2023 года. Федеральное финансирование фонда развития промышленности области составит 1,5 млрд рублей. Власти Запорожья готовы кредитовать промышленность под 3% через региональный фонд. Выкуп инвесторами компаний в Запорожье будет возможен после определения их стоимости. Запорожская область планирует войти в нацпроекты в 2023 году.
Напомним, жители Запорожской области, как и жители ДНР, ЛНР, а также Херсонской области, на референдуме проголосовали за воссоединение их региона с Россией. Осенью глава российского государства Владимир Путин утвердил принятие указанных регионов в состав России. При этом сам город Запорожье пока остается под контролем вооруженных сил Украины.
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Иран пригрозил Украине последствиями за «безответственные угрозы»
Украина может столкнуться с юридическими и политическими последствиями после призывов к уничтожению производства иранских вооружений, заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи.
Он подчеркнул, что Иран не участвует в конфликте на Украине и готов содействовать разрешению кризиса и установлению мира, передает ТАСС.
Чафи добавил, что риторика Украины является угрожающей и безответственной, Иран предупреждает о последствиях этого.
Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал уничтожить места производства оружия в Иране «из-за сотрудничества Москвы и Тегерана».
При этом журналист из Ирана Реза Аббаси заявил, что Украина отправится в доиндустриальную эпоху, если продолжит угрожать национальной безопасности Ирана.
Украине предсказали катастрофическое падение рождаемости
Академик НАН Украины Либанова предсказала год катастрофического падения рождаемости в стране
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Для Украины 2023 год станет годом катастрофического падения рождаемости, заявила директор Института демографии и социальных исследований имени Птухи, академик НАН Украины Элла Либанова.
Либанова не исключила, что к 2030 году население страны сократится до 35 млн. При этом она заявила: «Я мечтаю, чтобы к 2030 году нас было 35 млн». По ее словам, «этого может и не быть», передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.
Как пояснила Либанова, для простого восстановления поколений требуется, чтобы женщина в среднем за жизнь рожала «2,13–2,15 ребенка», но в 2021 году на Украине этот показатель был на уровне 1,1, в 2022 году – «еще меньше».
Либанова со ссылкой на данные Института демографии и социальных исследований НАН Украины сообщила, что население сокращается с 1994 года. По ее словам, по разным оценкам, уже сейчас в стране живет 34–35 млн человек.
Напомним, по данным Всеукраинской переписи населения 2001 года, на Украине проживало около 48 млн человек. Украинские СМИ и государственная служба статистики Украины сообщали, что население Украины в начале 2022 года составляло от 37 млн (без Крыма, ДНР и ЛНР) до 41 млн (без Крыма).
В декабре число прибывших в Россию с территории Донбасса и Украины беженцев превысило 5 млн человек. Летом, по данным ООН, во всех странах Европы насчитывалось порядка 6,3 млн граждан Украины, покинувших страну (по тем же данным, Россия тогда приняла почти 1,97 млн человек).
На акции протеста из-за отключения света в Киеве устроили стрельбу
Стрельба произошла на акции протеста из-за отключения света в жилом комплексе в Киеве
В Киеве произошла стрельба на акции протеста против отключения электричества в жилом комплексе из-за долгов застройщика перед энергохолдингом ДТЭК, сообщают СМИ.
На акцию протеста вышли жители ЖК Бережанский. Они перекрыли дорогу, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Напомним, в энергопоставляющей компании YASNO (входит в ДТЭК) сообщили, что в столице Украины наблюдается наиболее сложная в стране ситуация с электроснабжением. На днях гендиректор YASNO Сергей Коваленко признал, что нет никаких улучшений ситуации.
Французы высмеяли Киев за призыв исключить Россию из ООН
Читатели Le Parisien раскритиковали призыв украинского МИД об исключении России из Совбеза ООН
Читатели французской газеты Le Parisien высмеяли предложение украинского МИД о лишении России статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН.
Так, комментаторы назвали киевский режим «поведением экстремистов, захвативших власть в Киеве в 2014 году». Кроме того, такое требование Киева, по мнению комментаторов, указывает на типичную эксцентричность, которая идет от режима, заслуживающего выдворения из этой организации, передает РИА «Новости».
Пользователи рассуждают о том, почему президент Украины Владимир Зеленский пытается заставить Москву замолчать. Многие комментаторы отмечают, что во Франции эту причину понимают.
«Долой этого Зеленского. За кого он себя принимает, этот мошенник», – отмечает Bjf75.
Ранее бывший европарламентарий Флориан Филиппо заявил, что Зеленский будет удивлен тем, что большинство французов являются приверженцами мирных переговоров с Россией.
Семью из восьми человек убили в Макеевке
В Макеевке убита семья из восьми человек, в том числе дети
В донецкой Макеевке расстреляли, предположительно, из автоматического оружия, семью из восьми человек, в том числе детей, сообщили в макеевской городской администрации.
В администрации сообщили, что убиты трое детей, в том числе годовалый ребенок. Убийство произошло в Червоногвардейском районе. На месте работают силовики, передает ТАСС.
Telegram-канал «Типичный Донецк» сообщил, что «все убиты выстрелом в голову», подозреваемые скрылись на Skoda Superb.
В Днепре демонтировали памятники Горькому и Чкалову
В украинском городе Днепре коммунальщики демонтировали памятник писателю Максиму Горькому и монумент летчику Валерию Чкалову, сообщило днепровское отделение Национальной общественной телерадиокомпании Украины.
На опубликованных материалах видно, что монументы убирают с постаментов с помощью подъемного крана, сообщает ТАСС.
16 декабря с улиц Днепра убрали монументы Александру Пушкину и Владимиру Дубинину. Ранее городской совет принял решение о переносе памятников Пушкину, Ломоносову, Горькому.
Ранее памятник поэту Александру Пушкину демонтировали в Черновцах на Западной Украине.
Спикер парламента Молдавии раскритиковал военный нейтралитет страны
Спикер парламента Молдавии Гросу осудил заложенный в конституции страны нейтралитет
Кишиневу непозволительно говорить о своем нейтралитете на фоне конфликта на Украине, заявил спикер парламента Молдавии, лидер правящей Партии действия и солидарности Игорь Гросу. При этом военный нейтралитет заложен в конституции Молдавии.
Гросу заявил, что наступил «момент истины», когда Молдавия должна «выбрать сторону». По его словам, «невозможно, непозволительно и непростительно вилять», заявляя, что Кишинев «нейтрален», «независим» и «любит всех». Гросу потребовал дать «четкую политическую оценку» конфликта на Украине, передает ТАСС со ссылкой на TV8.
При этом он подчеркнул, что в Молдавии не видят «на данный момент прямой угрозы вторжения» со стороны России. Однако, как утверждает председатель парламента, против его страны якобы направлены элементы «гибридной войны», в частности, кибератаки и «пропаганда, которая ведется в СМИ».
По версии Гросу, Газпром «снижает поставки газа в Молдавию, которая исправно платит за газ, чтобы заставить власти Молдавии кланяться». По его словам, Молдавия не станет «этого делать, так как тех, кто кланяется, не уважают».
Напомним, весной Гросу в ходе визита в украинскую столицу отказал спикеру Рады Руслану Стефанчуку в оказании военной помощи. Гросу сообщил, что страна, согласно статусу нейтралитета Молдавии, не может размещать военную технику в других странах.
Отметим, что Молдавия регулярно нарушает контрактные обязательства в части оплаты поставок российского газа. Молдавия оценила долг перед Газпромом в 590 млн долларов. При этом она нарушила договоренности по срокам аудита.
В Минобороны Украины подтвердили службу Арестовича в разведке
Глава ГУР Украины Буданов подтвердил службу Арестовича в разведке
Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович проходил службу в украинской разведке, заявил руководитель главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.
В интервью украинскому изданию «Лига.net» он отметил, что не помнит, как давно Арестович проходил службу. Однако заверил, что советник главы офиса Зеленского был задействован в разведке, передает РИА «Новости»
Ранее российский журналист Андрей Медведев со ссылкой на информацию исполняющего обязанности руководителя СБУ Василия Малюка предположил, что в России под видом проститукок-эскортниц работают женщины-агенты украинской разведки.