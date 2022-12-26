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Зеленский назначил сексолога без дипломатического опыта послом Украины в Болгарии
Зеленский назначил на должность посла Украины в Болгарии сексолога без опыта дипломатической деятельности
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Владимир Зеленский назначил на должность посла Украины в Болгарии сексолога без опыта дипломатической деятельности, сообщили СМИ.
Как сообщает «Украинская правда», Олеся Илащук, которую президент Владимир Зеленский назначил послом Украины в Болгарии, не имеет опыта «ни в дипломатии, ни на госдолжностях, до сих пор она позиционировалась как специалист по сексологии и драгоценным украшениям».
На сайте Зеленского опубликован указ о назначении Илащук чрезвычайным и уполномоченным послом в Болгарии, при этом в тексте указа не упоминается ее предыдущее место работы, передает РИА «Новости».
По данным ряда украинских СМИ, Илащук окончила Черновицкий университет и «Украинский Гештальт Институт», а в соцсетях указала, что является сексологом-консультантом, клиническим психологом, гештальт-терапевтом. Отметим, однако, что страница Илащук не верифицирована.
Ранее экс-посла Украины в ФРГ Андрея Мельника назначили замминистра иностранных дел. Мельник известен несколькими скандальными выходками. Например, он сравнивал канцлера Германии Олафа Шольца с «обиженной ливерной колбасой».
Раскрыта схема обмана Киева в вопросе поражения энергообъектов
Эксперт Васильев: Киев жжет покрышки, пытаясь изобразить попадания по объектам энергетики
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Автор Telegram-канала «Русский инженер» Алексей Васильев раскрыл схему обмана Киева в информации по повреждению объектов энергетической инфраструктуры Украины.
«Пару дней назад поднимал тему, что полезно изучить опыт украинских энергетиков по защите объектов критической инфраструктуры. И подписчики дали ценнейшую информацию», – отмечает автор.
По его словам, способ «довольно простой и эффективный». «Относительно рядом с трансформаторами и цехами готовят гору покрышек, и если их ПВО повезло сбить нашу ракету, которая шла курсом на этот объект, украинские военные поджигают покрышки и имитируют успешное попадание», – пишет Васильев в своем блоге.
«Причем уровень секретности по этим мероприятиям высочайшего уровня. Расчет на то, что наши не узнают о факте сбития конкретной ракеты и будут считать объект уничтоженным», – добавил он.
Ранее военные эксперты проанализировали снимки ночного удара ВС России по объекту в Киеве и установили, что российские беспилотники-камикадзе способны поражать пассивную защиту украинских энергообъектов.
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В ВСУ показали последствия выполнения приказов Залужного
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В Сети появилось видео, предположительно из Артемовска, на котором заснято, как бойцы ВСУ складывают в пакетах тела своих погибших сослуживцев. Один из военнослужащих отмечает, что на кадрах последствия призыва главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного ужесточить наказание за дезертирство.
«Вот это, пан Залужный, те хлопцы, которые выполняют ваши приказы и не покидают свои позиции. Поедут домой на Рождество», – говорит один из украинских военнослужащих.
Дата съемки неизвестна, но судя по риторике украинского автора – видео снято после того, как главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный призвал президента страны Владимира Зеленского ужесточить наказание для дезертиров.
Напомним, дезертирство украинских военнослужащих внезапно стало не только военным, но и политическим фактором. Верховная рада приняла закон об ужесточении наказания за дезертирство, но у закона тут же оказались влиятельные противники. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему закон принят именно сейчас и как это связано с битвой украинских олигархов против Зеленского.
Украинская армия несет серьезные потери. Добровольно воевать на направлениях, где идет настоящая мясорубка, почти никто не хочет. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник, комментируя обращение главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного к Владимиру Зеленскому с просьбой ужесточить наказание для военных за неповиновение.
Узнавая о реальных цифрах потерь ВСУ и учитывая тактику ВС России по перемалыванию живой силы противника, украинские солдаты начинают беспокоиться за свою жизнь и не хотят выполнять приказы. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала политолог Лариса Шеслер.
Украинские военные попали под «огненный дождь» в Марьинке
В Марьинке против ВСУ применили огонь зажигательными боеприпасами
Вооруженные силы Украины (ВСУ) попали под «огненный дождь» в городе Марьинка, который расположен к западу от Донецка.
В Telegram-канале «Военкоры русской весны» говорится, что против украинских военных применили огонь зажигательными боеприпасами. Ожесточенные бои за этот населенный пункт идут уже несколько месяцев, передает Lenta.Ru.
В четверг врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что город Марьинка вблизи Донецка вскоре будет освобожден, идут бои в оставшейся части города, где силы ВСУ пытаются закрепится в жилых постройках.
Соловьев показал боевое слаживание батальона танков «Армата»
Телеведущий Соловьев показал боевое слаживание батальона танков «Армата»
Телеведущий Владимир Соловьев показал первые кадры боевого слаживания экипажей танкового батальона, укомплектованного новейшими российскими танками Т-14 «Армата», которое проходит на одном из полигонов.
Как говорится в сообщении в Telegram-канале Соловьева, машина получилась не только прорывной, но и очень фотогеничной.
Подробности боевого слаживания батальона, укомплектованного танками «Армата», Соловьев обещал показать в прямом эфире «Воскресного вечера» на телеканале «Россия 1».
Ранее гендиректор РОЭ Александр Михеев рассказал, что новейший истребитель пятого поколения Су-57Э и танк нового поколения Т-14 «Армата» вызвали особый интерес со стороны стран – партнеров «Рособоронэкспорта» (РОЭ) на Международном военно-техническом форуме «Армия-2022».
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В Иране пригрозили отправить Украину в «доиндустриальную эпоху»
В Иране жестко отреагировали на призывы Киева ударить по оружейным заводам страны
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Украина отправится в доиндустриальную эпоху, если будет угрожать национальной безопасности Ирана, заявил журналист из Ирана Реза Аббаси в Twitter (запрещен в России).
Он подчеркнул, что слова о возвращении Киева в доиндустриальную эпоху не являются угрозой, это предупреждение, сообщает РИА «Новости».
Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал уничтожить места производства оружия в Исламской республике «из-за сотрудничества Москвы и Тегерана».
Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил Tasnim, что договорился о встрече с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой «в одной из европейских стран». Иран требовал от Украины предоставить доказательства того, что иранские дроны используются против украинских войск. Встречу планировали провести «две недели назад». Представители Ирана ждали украинских коллег, но «на 90-й минуте ожидания украинская делегация так и не появилась», сказал Абдоллахиан.
Напомним, Абдоллахиан подтвердил, что России были переданы беспилотники в небольшом количестве. Однако произошло это, по его словам, за несколько месяцев до начала военной операции на Украине. Он также опроверг информацию о поставках России иранских баллистических ракет.
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В Израиле опасаются планов России помешать Украине получить «Железный купол»
Генерал Яков Нагель: Израиль опасается передавать Украине «Железный купол» из-за России
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Россия может перехватить и изучить самую передовую ПВО «Железный купол», заявил в статье для National Interest (NI) израильский генерал Яков Нагель.
Нагель написал, что Израиль боится, что в случае установки ПВО на Украине, Россия завладеет системой на поле боя. Поэтому, по его словам, Тель-Авив не будет передавать ПВО Киеву вслед за США, сообщает Lenta.ru со ссылкой на National Interest.
Он также отметил, что Израилю тоже необходима эта система ПВО, а ее производство требует времени. Нагель отметил, что Израиль не намерен портить отношения с Россией отправкой оружия на Украину.
Напомним, газета The Times of Israel сообщила, что на прошлой неделе делегация украинских высокопоставленных военных тайно посетила Израиль. «Украинцы стремились продвинуться вперед в вопросе создания системы предупреждения о ракетных ударах, которую Израиль якобы пообещал построить для Украины», – написала газета.
Ранее министр обороны Израиля Бени Ганц заявлял об ограничениях, из-за которых страна не сможет поставлять Киеву вооружения. В октябре украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба говорил, что Киев официально просит у Израиля незамедлительно поставить системы ПВО.
Отметим, что разговоры о возможной передаче оружия происходят публичных трений между Тель-Авивом и Киевом. Так, в середине ноября посол Израиля на Украине Михаэль Бродский подверг критике решение Киева поддержать в ООН резолюцию «Действия Израиля», отрицающей связи евреев с Храмовой горой и требующей консультативного заключения Международного суда о действиях еврейского государства в Палестине.
Бродский подчеркнул, что поддержка инициатив в ООН, направленных против Израиля, не способствует укреплению доверия между странами. Также украинские дипломаты в ООН проголосовали за резолюцию «Риск распространения ядерного оружия на Ближнем Востоке», которая также негативно сказывается на интересах Израиля.
Политолог Саймон Ципис тогда заявил о необходимости признать Украину врагом еврейского государства.
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При падении БПЛА ВСУ в Саратовской области смертельные ранения получили трое бойцов ВС России
Трое военнослужащих погибли в результате падения беспилотника ВСУ около военного аэродрома Энгельс в Саратовской области, сообщает Минобороны.
Уточняется, что в ночь на понедельник примерно в 1.35 мск средства ПВО сбили на малой высоте при подлете к военному аэродрому Энгельс украинский беспилотник. Из-за падения обломков БПЛА трое бойцов ВС России технического состава получили смертельные ранения, передает РИА «Новости».
Известно, что авиационная техника не повреждена.
На аэродроме Энгельс базируются стратегические бомбардировщики дальней авиации ВКС России.
В ВСУ рассказали о массовом дезертирстве военнослужащих
Подполковник ВСУ пожаловался на массовое дезертирство бойцов
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Украинские военнослужащие стали чаще самовольно оставлять военные части, необходимо ужесточить наказание за дезертирство на Украине, заявил подполковник ВСУ, которого цитирует издание «Страна».
Он рассказал, что в его части около десятка солдат, которые уже уходили в «самоволку», получили мягкое наказание, но большинство из них снова сбежали, передает РИА «Новости».
«Поэтому дезертиров надо отметать и судить сразу, при первой попытке сбежать», – сказал подполковник.
По словам другого военного, нередко украинские силовики не выдерживают и ломаются морально из-за подавляющего превосходства российской артиллерии на передовой. Он назвал требование главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного ужесточить наказание «вполне ожидаемым».
Ранее главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный обратился к президенту страны Владимиру Зеленскому с просьбой подписать закон об ужесточении наказаний военных за неповиновение и дезертирство.
Напомним, дезертирство украинских военнослужащих внезапно стало не только военным, но и политическим фактором. Верховная рада приняла закон об ужесточении наказания за дезертирство, но у закона тут же оказались влиятельные противники. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему закон принят именно сейчас и как это связано с битвой украинских олигархов против Зеленского.
Украинская армия несет серьезные потери. Добровольно воевать на направлениях, где идет настоящая мясорубка, почти никто не хочет. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник, комментируя обращение главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного к Владимиру Зеленскому с просьбой ужесточить наказание для военных за неповиновение.
Узнавая о реальных цифрах потерь ВСУ и учитывая тактику ВС России по перемалыванию живой силы противника, украинские солдаты начинают беспокоиться за свою жизнь и не хотят выполнять приказы. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала политолог Лариса Шеслер.
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Названы риски введения ограничений против уехавших россиян
Политолог Минченко: Всех россиян, находящихся за рубежом, нельзя объявлять врагами
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Идея Вячеслава Володина понятна, но с содержательной точки зрения к его инициативе есть ряд вопросов. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог Евгений Минченко. Ранее в Госдуме сообщили о рассмотрении законопроектов по лишению уехавших граждан РФ преференций и введению повышенной ставки налогообложения.
«На самом деле, уже сейчас, если человек не является налоговым резидентом Российской Федерации и подпадает под определенные критерии, то у него будет повышенная ставка налогообложения. Не совсем понятно, что именно хотят изменить для граждан, уехавших за рубеж», – отметил президент Российской ассоциации по связям с общественностью Евгений Минченко.
«Что касается инициативы спикера Госдумы Вячеслава Володина – то тут много вопросов и нюансов. Как будут разделять всех, выехавших за границу? Ведь причин может быть множество: от, к примеру, болезни родственника, за которым человек поехал ухаживать, до более выгодной и интересной работы, учебы или стажировки», – рассуждает собеседник.
«Всех записать в предатели и наказывать – это очень сомнительный ход. Нет никаких четких критериев того, как это будет работать. Сейчас очевиден только один формальный признак, по которому можно обозначить человека, как предателя – он в определенных числах выехал из страны и до сих пор не вернулся. Но разве это справедливо?» – задается вопросом он.
«Я думаю, в случае если такой закон будет принят, оппозиционные партии могут обратиться в Конституционный суд, поскольку согласно Основному закону страны гражданам России гарантируется свобода перемещения», – полагает политолог.
«С другой стороны, я бы похвалил Вячеслава Володина за правильный ход с политической точки зрения. По терминологии исполнительного директора «Минченко консалтинг» Евгении Стуловой, сегодня есть четыре России: воюющая, глубинная, столичная и уехавшая. И спикер Госдумы, очевидно, пытается заявить себя в качестве одного из лидеров «России воюющей», – отметил Минченко.
«С электоральной точки зрения и своего позиционирования внутри страны, я думаю, Володин действует вполне расчетливо и адекватно своим политическим целям. Отмечу, что на сегодняшний день Вячеслав Викторович один из самых профессиональных политиков России», – добавил он.
Рассуждая о реакции общества на данную инициативу, Минченко отметил, что однозначной точки зрения в этом вопросе не будет. «Какая-то часть общества безусловно поддержит такую инициативу, другая же раскритикует за ненужное закручивание гаек», – рассказал политтехнолог.
«Бизнес, я убежден, не скажет спасибо властям, поскольку сейчас из России уехали очень многие толковые специалисты. И из своего личного общения с крупными предпринимателями, я знаю, какие усилия они прилагают, чтобы сохранить этих сотрудников хотя бы на удаленке», – подчеркнул собеседник.
«Как мне кажется, стоит не забывать еще и о том, что люди хоть и уехали из страны, но у них остались российские паспорта и активное избирательное право. Нужно ли нам сейчас настраивать этих людей против власти, чтобы на ближайших федеральных выборах они пришли в консульства и проголосовали против?», – акцентирует он.
«Лично мне не совсем понятно, зачем всех граждан, которые находятся за пределами России, объявлять врагами. Почему мы забываем о «мягкой силе»? Мы не используем наших граждан в качестве коммуникаторов с другими средами и делаем так, чтобы те, кто может сказать что-то хорошее о России, были настроены против своей страны», – заключил Минченко.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что депутаты Госдумы разрабатывают законопроект об отмене преференций и повышении ставки налогообложения для россиян, покинувших страну, в том числе после начала специальной военной операции.
По его словам, есть те, кто считает, что необходимо давать преференции и льготы покинувшим нашу страну, чтобы они вернулись обратно, что неправильно. Володин добавил, что правильным было бы отменить преференции для покинувших Российскую Федерацию и ввести для них повышенную ставку налогообложения, в Госдуме работают над соответствующими изменениями в законодательство.
Напомним, глава Министерства финансов Антон Силуанов заявил, что идея облагать НДФЛ зарплаты уехавших за границу россиян, которые получают выплаты из России, справедлива.
В свою очередь сенатор Андрей Клишас заявлял о возможных ограничениях для покинувших страну во время мобилизации россиян. По его словам, в России могут разработать меры, которые «сделают нахождение за границей менее комфортным» для граждан, уехавших из страны с начала частичной мобилизации.
Депутат Госдумы Олег Морозов, оценивая эту инициативу, отмечал, что россияне, не совершившие противоправных действий, не должны подвергаться санкциям со стороны государства.
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Беспилотник в ДНР обратил в бегство украинских солдат
РИА «Новости» показало бегство украинского отряда под Авдеевкой из-за беспилотника с гранатами
Беспилотник первой Славянской бригады Народной милиции ДНР, оснащенный осколочными гранатами, обратил в бегство отряд ВСУ под селом Водяное в окрестностях города Авдеевка, сообщили СМИ.
При помощи коптера оператор совершает сбросы осколочных гранат на позиции противника, нервы украинских бойцов не выдерживают и они обращаются в бегство. Однако коптер следует за ними на высоте, с которой не слышно шума его винтов. После очередного точного сброса граната попадает под ноги одному из украинских солдат, передает РИА «Новости».
Ранее в Минобороны сообщили, что на Донецком направлении за сутки российские военные уничтожили свыше 80 украинских солдат и наемников.
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В Днепре начали раздавать повестки на рынках
В Сети появилось видео, как украинцам раздают повестки на рынках Днепра
На Украине продолжается новая волна мобилизации, в соцсетях публикуются видео с раздачей повесток на рынках города Днепр.
По некоторым данным, численность ВСУ планируется увеличить на 10-15% к февралю 2023 года, а также закрыть текущие потери на фронте.
«Северный. Ходят вручают по рынку и возле рынка повестки», – сказал житель Днепра на видео.
Ранее министерство обороны Украины приказало мобилизовать 20 тыс. жителей Харьковской области и 15 тыс. во временно неподконтрольной части Херсонской области.
Накануне в Сети появились видео, как мужчин на Украине забирают на военную службу не только из магазинов и с вокзалов, но также из клубов и баров.
14 декабря замглавы Минобороны страны Анна Маляр не исключила новую волну мобилизации на Украине, поскольку ВСУ несут большие потери. По ее словам, необходима ротация в зоне боевых действий, указ о мобилизации могут продлить.
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Медведев заявил о приложении Россией усилий для уничтожения неонацистского режима в Киеве
Украинский неонацизм поддерживают даже те страны, которые заявляли о неприятии гитлеровской идеологии, но цели спецоперации будут достигнуты, Россия приложит все усилия, чтобы киевский неонацистский режим прекратил существование, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
Он добавил, что целями спецоперации являются защита соотечественников на новых территориях, денацификация «почти фашистского режима Украины», полная демилитаризация и гарантии от агрессий в будущем.
Он назвал шаг о начале спецоперации решением трудным, но вынужденным.
«Речь шла не только о защите братских республик Донбасса, но и о безопасности и суверенитете самой России. Скажем прямо – о ее выживании. Медлить дальше было невозможно», – передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию.
Медведев заявил, что Россия дает отпор всем попыткам унизить и уничтожить целые народы «в угоду групповым корыстным интересам».
Он добавил, что Россия приложит все необходимые усилия, чтобы все цели специальной военной операции были достигнуты.
«А отвратительный режим киевских националистов прекратил свое существование. Сегодня, кроме нас, с этой миссией не справиться больше никому», – подчеркнул зампредседателя Совбеза.
Эрдоган: Запад не пытался быть посредником в кризисе на Украине
Запад только активизировал провокации, а быть посредником в кризисе на Украине не пытался, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
Эрдоган отметил, что на этапе посредничества Турция взяли на себя эту роль в 2022 году в связи с черноморским зерновым коридором, сообщает РИА «Новости».
По его словам, целью зерновой инициативы была поставка продовольствия в нуждающиеся страны.
Напомним, 18 ноября сообщалось, что Россия в рамках зерновой сделки экспортировала более 15 млн тонн зерна.
В июне США дали прогноз по экспорту российской пшеницы на период с 1 июля 2022 года – 30 июня 2023 года, по данным аналитиков, экспорт ожидался на уровне 40 млн тонн. Между тем на период с 2021 по 2022 год США прогнозировали экспорт пшеницы из России на уровне 35 млн тонн.
В этом году в России был собран рекордный урожай пшеницы за всю современную историю – 159 млн тонн в бункерном весе, в чистом – 150 млн тонн.
По данным «Русагротранса», с начала сельскохозяйственного сезона (1 июля 2022) по ноябрь Россия экспортировала 19,8 млн тонн пшеницы, что уже на 1,4 млн тонн больше, чем годом ранее.
После начала конфликта на Украине экспорт зерна оказался заблокирован. президент России Владимир Путин заявлял, что западные страны искусственно создают истерику по поводу ситуации с доставкой украинского зерна, Россия его вывозу не препятствует.
В офисе Зеленского допустили прекращение поддержки Украины со стороны США
Арестович допустил прекращение поддержки Украины со стороны США
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Даже если США прекратят оказывать поддержку Киеву, вооруженные силы Украины все равно будут дальше продолжать воевать, заявил советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович.
«Может, они и кинут, конечно, но после 2023 года. Мне кажется, за 2023 год мы справимся», – добавил политический деятель, передает Lenta.ru.
Арестович подчеркнул, что в случае прекращения поддержки со стороны США Украина продолжит сражаться самостоятельно. «Во-первых, у нас есть европейская поддержка, и неевропейская тоже есть. В-третьих, мы – самая крупная страна, у нас худо-бедно, но работает ВПК», – утверждает он.
Советник главы офиса Зеленского уточнил, что Украина может обратиться за помощью к Китаю, который, по его словам, «обещает, что никогда не кинет».
Ранее источники Washington Post сообщили, что Владимир Зеленский в ходе визита в США пытался убедить Байдена и конгрессменов в способности Украины одержать полную победу в конфликте с Россией.
При этом в Кремле отмечали, что Россия существенно продвинулась в достижении одной из целей специальной военной операции – демилитаризации Украины.
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В ЛНР заявили о воюющих на стороне Киева наемниках из 30 стран
Присутствие наемников из более чем 30 стран выявлено в зоне ответственности 2-го армейского корпуса ЛНР на линии боевого соприкосновения, сообщил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко, ссылаясь на данные разведки.
Он сообщил, что в ходе мониторинга радиочастот на линии боевого соприкосновения было выявлено присутствие иностранцев.
«Больше всего зафиксировано переговоров на английском языке. Присутствует также немецкая, французская, итальянская и польская речь», – передает РИА «Новости» со ссылкой на слова Марочко.
Он уточнил, что только в ходе анализа за текущий месяц выявлено присутствие наемников из более чем 30 стран дальнего и ближнего зарубежья.