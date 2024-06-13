Европа движется правильно, но медленно

В 27 государствах Евросоюза прошли выборы в Европарламент. К ним было приковано огромное внимание. Местами даже возникало ощущение, что европейские политики отставили все прочие дела и думали только о них. Поскольку одной из главных тем на этих выборах была Россия и помощь Украине, политики соревновались друг с другом в резких заявлениях. Которые у нас (как у объекта бесконечных нападок) наперебой цитировали, пытаясь понять, всерьез они там вознамерились войска в зону СВО отправить или просто стараются набрать на русофобии политические очки.

Между тем сами европейцы десятилетиями на эти выборы не ходили. Явка на них почти всегда была низкой – на порядок меньше, чем на национальных выборах. К примеру, в Голландии сейчас она составила 46%, в то время как на национальных выборах в прошлом году – 78%. Причина понятна: Европарламент мало что решает. Он преимущественно принимает рекомендательные резолюции, не имеющие последствий. Например, постоянно осуждает Россию то за отсутствие демократии, то за «грехи прошлого». В этом плане национальные парламенты в Европе куда более полновластны.

Однако считать Европарламент совсем уж пустой говорильней было бы ошибкой. У него есть две важные функции. Первая – принятие бюджета ЕС. В нашем случае это означает, сколько выделят Украине или на всякие НКО, ведущие подрывную деятельность против России. Вторая – из его рядов выдвигают членов Еврокомиссии. А вот они решают в Евросоюзе действительно почти всё – кроме того, что за европейцев придумывают в США. Поскольку время сегодня полувоенное, то от людей, сидящих в Еврокомиссии, зависит очень многое. Так что внимание к нынешнему голосованию вполне оправданно.

Главные опасения европейской элиты были связаны с ростом популярности правых евроскептиков, которых объединяет недовольство миграционной политикой и передачей слишком больших полномочий от национальных государств евробюрократии. Надо сказать, что эти опасения частично сбылись. Если в прошлом созыве подобные силы составляли 21% депутатского корпуса (149 из 705 депутатов), то теперь их стало 179 из 720 (без одного человека – ровно 25%). Что явно отражает рост недовольства европейцев решениями, принимаемыми в Брюсселе, а также падением уровня жизни вследствие слишком высоких трат на борьбу с Россией.

Если бы все эти депутаты составили единую фракцию, они бы почти сравнялись с крупнейшей по численности фракцией Европейской народной партии (186 мест) и далеко опередили бы социал-демократов (135). Однако они расколоты на две фракции («Европейские консерваторы и реформисты» и «Идентичность и демократия»), а около четверти вообще ни в одну из них не входят. Разделяет их как раз отношение к России – большинство выступает за прекращение военной помощи Украине, но некоторые (например, гражданские демократы из Чехии) являются откровенными русофобами. А «Братья Италии» или «Демократы Швеции» в целом следуют в этом вопросе генеральной линии ЕС.

Поэтому страх того, что правые евроскептики существенно осложнят жизнь евробюрократам, явно преувеличен. С рядом из них явно можно будет договориться, например, по вопросам помощи Украине или отношений с США. К тому же евроскептики-русофобы меньше критикуют устройство ЕС, нежели их относительно лояльные России коллеги. Так что на некоторые уступки по миграционным вопросам им пойти придется, и на борьбу с нелегалами явно выделят большие средства, чем раньше. Но основы внутренней и внешней политики Евросоюза в целом останутся незыблемыми и ни одного еврокомиссара правые евроскептики не получат.

Понятно, что нас прежде всего интересует результат «Альтернативы для Германии», французского «Национального объединения», итальянской «Лиги», австрийской и голландской Партий свободы, чешской «Свободы и прямой демократии». Словом, тех правых партий, которые действительно выступают против вооружения Украины и за налаживание диалога с Россией. Здесь есть хорошие новости: число таких евродепутатов выросло с 94 (13,3%) до 111 (15,4%). Будь они единой фракцией – заняли бы устойчивое третье место. То есть можно сказать, что запрос на прекращение помощи Украине и налаживание диалога с Россией среди европейцев несколько вырос.

Но степень сплочения «правильных людей» оставляет желать лучшего. Например, никак не примут в группу партию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана «Фидес», поскольку она кажется «недостаточно евроскептической». Словом, бесконечные внутренние склоки ведут к тому, что с этими силами будут считаться минимально. В то время как с третьей по величине фракцией считаться бы пришлось.

По счастью, одними правыми евроскептиками противники вооружения Украины не ограничиваются. Относительно полезными России могут быть и депутаты от «Европейских объединенных левых», и ряд внефракционных. Всего в Европарламенте будет 184 депутата (примерно 25,5%), которых можно назвать «укроскептиками» – раньше их было 164 (23,3%). То есть, несмотря на некоторое падение популярности крайне левых партий, количество недовольных безудержным вооружением Украины выросло и составляет совсем не маргинальное меньшинство. Но опять – все они разобщены, и коммунисты вряд ли договорятся с жесткими противниками миграции.

Еще из приятного – существенные потери «зеленых» и либералов из группы «Обновляя Европу». Эти как раз идут в авангарде антироссийской линии, считая принимаемые против России меры «недостаточными». Они потеряли в сумме 32 места (порядка 4,5% голосов). Тем самым европейцы выразили недоверие тем, кто ради борьбы с Россией готов довести их уровень жизни до предельного минимума, а то и вовсе – отправить регулярные войска на помощь Украине. Припомнили им и «зеленый переход», и деиндустриализацию, и инфляцию. Тем не менее своих еврокомиссаров и влияние на принятие решений они сохранят.

Общий итог такой. Европейцы пока не поняли, что от выборов в Европарламент зависит многим больше, чем кажется на первый взгляд – иначе явка была бы процентов на 15–20 выше. Нет у большинства и запроса на восстановление диалога с Россией и на полное прекращение военной помощи Украине. А «миграционные гайки» большинство европейских стран и так закручивают – достаточно сказать, что Голландия и Швеция в последние годы от мультикультурализма отказались. Так что частично власти свой народ слышат – пусть и не в той мере, в которой ему бы хотелось.

Как следствие – Урсула фон дер Ляйен (или кто-то из ее коллег-консерваторов из Европейской народной партии) возглавит Еврокомиссию. А в комиссары по внешней политике и безопасности на смену Жозепу Боррелю, объявившему Европу «цветущим садом» посреди джунглей, придет кто-то из его соратников из числа социал-демократов. Какие-то должности еврокомиссаров отойдут либералам из «Обновляя Европу», какие-то посты поменьше – «зеленым», чтобы задобрить и их. Благо, депутатских кресел для подобного расклада вполне хватит. И Евросоюз в целом продолжит ту же линию поведения, что и сегодня. В случае с Россией – линию откровенно враждебную.

Остается только надеяться, что вода будет и дальше точить камень. И что под воздействием роста числа укроскептиков и падения рейтинга воинствующих русофобов «система» сделает соответствующие выводы. Движение в правильном для нас направлении есть. Жаль, что пока оно не такое заметное... А пока снимем розовые очки и перестанем надеяться на быстрое прозрение европейцев. Ускорить его могут только наши военные, политические и экономические успехи, помноженные на их растущие трудности.