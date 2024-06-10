Орбан заявил, что доволен итогами выборов в Европарламент

Орбан заявил, что итоги выборов в Европарламент свидетельствует, что «поезд», который нес Европу к войне, «удалось замедлить»

Tекст: Денис Тельманов

«В ходе кампании я говорил только о том, что выборы в Европарламент - это возможность замедлить или остановить все более быстрое сползание европейских политиков в войну. Сначала в Европе, потом в США. Если не получится сложить эти две половинки, если мы не сможем выиграть это состязание сторонников мира с войной, то скоро мы втянемся в войну в Европе», – сказал Орбан в интервью телеканалу М1, передает ТАСС.



Он отметил, что выборы прошли так, как «планировали и хотели».

«Этот поезд удалось замедлить. Можно и остановить, потому что во Франции, которая была страной, которая наиболее решительно выступала за войну, произошло настоящее политическое землетрясение», – сказал Орбан.

Он добавил, что надеется на победу «сторонников мира» на предстоящих парламентских выборах во Франции и на возвращение Дональда Трампа к власти в США.

Ранее сообщалось, что партия Орбана показала худший за 20 лет результат на выборах в Европарламент. «Фидес» набрала 44,6% голосов.