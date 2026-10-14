Аудиторы ЕС предупредили о риске роста коррупции в новом бюджете

Politico: Глава Счетной палаты ЕС увидел риск роста коррупции в бюджете

Tекст: Игорь Иножарский

Европейская комиссия предлагает изменить долгосрочный бюджет ЕС после 2027 года так, чтобы значительная часть средств распределялась более гибко между разными целями, включая миграцию, сельское хозяйство и региональное развитие, что, по оценке Европейской счетной палаты, может затруднить обнаружение злоупотреблений, пишет Politico.

Тони Мерфи отметил, что ключевые элементы реформы размывают картину для контролеров: «Нам становится сложнее отслеживать движение денег», – сказал он, добавив, что странам фактически говорят: получайте крупные суммы и сами следите за порядком, превращая систему в «самоконтроль». По его словам, расширение свободы маневра для национальных правительств усложнит отслеживание реального использования средств.

Счетная палата напомнила, что уже сейчас ошибки при расходовании бюджета ЕС растут: за последний год они затронули операции примерно на 5 млрд евро, и при новой системе, где у национальных аудиторов разные полномочия и методики, такую цифру может стать невозможно даже оценить. Руководитель аппарата Мерфи Вольфганг Штольц указал, что работа национальных аудиторских органов год за годом оказывается «не полностью надежной».

Комиссия в заявлении защитила свою инициативу, подчеркнув, что ключевые принципы действующей системы контроля сохранятся и что национальные органы «хорошо функционируют», хотя Брюссель оставит за собой право требовать от столиц корректировки планов или введения механизмов исправления. Одним из нововведений станет включение Общей сельскохозяйственной политики в крупный интегрированный фонд национальных и региональных партнерских планов, тогда как сейчас ее проще проверять отдельно, без «смешивания в одном мешке», на чем настаивает Мерфи.

Источники Politico напоминают, что субсидии на сельское хозяйство и развитие регионов уже становились объектом злоупотреблений – от фиктивных пастбищ в Греции до средств на сельский туризм в Словакии, ушедших на роскошные виллы для состоятельных владельцев. Моделью для новой схемы распределения служит фонд восстановления после пандемии, который, по словам Мерфи, позволил странам быстрее направлять средства, но сделал траты более непрозрачными: вместо проверок на местах публикация ограничивается списком ста крупнейших получателей в год, и, как подчеркнул он, остается неясным, «где на самом деле оказываются деньги ЕС».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце лидеры пяти стран ЕС призвали сократить параметры нового бюджета союза. Летом венгерский министр по делам ЕС Янош Мадьяр заявил о выполнении Будапештом условий для получения замороженных средств ЕС. В прошлом году Европейская счетная палата указала на непрозрачность финансирования неправительственных организаций из бюджета ЕС.