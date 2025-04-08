Европейская счетная палата указала на непрозрачность финансирования НПО из бюджета ЕС

Европу предупредили о возможном возврате активов России летом

Spiegel: Европа вернет активы России в случае блокировки санкций Венгрией

Tекст: Вера Басилая

Цахкна заявил, что Европе придется вернуть России замороженные активы, если Венгрия помешает продлению санкций в июне, передает РИА «Новости» со ссылкой на Spiegel.

По его словам, если Венгрия заблокирует продление санкций, то не только истечет срок их действия, но и Европейскому Союзу придется вернуть России 240 млрд евро.

Цахкна также призвал к немедленной конфискации российских активов.

После начала специальной военной операции на Украине Евросоюз и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов России – порядка 300 млрд евро. Более 200 млрд из этих средств находятся в Евросоюзе, преимущественно на счетах бельгийской Euroclear, одной из крупнейших расчетно-клиринговых систем в мире.

Ранее Евросоюз принял решение продолжать санкционное давление на Россию и удерживать ее замороженные активы до завершения военных действий на Украине.

Директор департамента международных организаций МИД Кирилл Логвинов заявлял, что ЕС может продолжить придерживаться санкций против России, даже если США решат их смягчить, из-за особого подхода европейских политиков к внешней политике.

Премьер Бельгии назвал конфискацию активов России «актом войны». В Кремле заявили, что изъятие замороженных активов России повлечет последствия.