Говорят, что русские и американцы похожи; кому-то кажется, что они такие же простые, как мы, а кто-то отмечает, что нас роднят огромные просторы, которые нам пришлось заселять и осваивать. Однако русские, в отличие от американцев, – это народ, спаянный единой судьбой.0 комментариев
Европейская счетная палата указала на непрозрачность финансирования НПО из бюджета ЕС
Аудиторы Европейской счетной палаты выявили непрозрачное распределение 7,4 млрд евро для НПО в ЕС, что усилило критику консерваторов в отношении использования грантов для лоббирования.
Европейская счетная палата опубликовала доклад, в котором раскритиковал Европейскую комиссию за непрозрачное распределение 7,4 млрд евро для некоммерческих организаций, сообщает Politico. В отчете говорится, что процесс финансирования НПО в ЕС требует реформ, так как информация о распределении средств и их использовании недостаточно ясна и надежна. Член ЕСП Лайма Андрикене подчеркнула необходимость улучшений и подчеркнула, что система «слишком непрозрачна».
Отчет усилил критику со стороны консерваторов в Европейском парламенте, которые заявляют, что средства часто используются для лоббирования интересов ЕС, что также отражено в докладе. Несмотря на это, ЕСП не нашла доказательств нарушения законодательства ЕС или его ценностей при использовании средств НПО. Тем не менее, риск остается из-за недостаточной прозрачности, отметили аудиторы.
Также стало известно, что некоторые программы работы НПО, финансируемые ЕС, содержали элементы лоббирования, что подтвердили в Еврокомиссии. Комиссия обещала принять меры по улучшению прозрачности и минимизации административных барьеров.
В докладе также указано, что некоторые организации классифицировали себя как НПО, не соответствуя критериям. Например, одно крупное исследовательское учреждение имело руководство, состоящее только из правительственных представителей. ЕКА рекомендовал Еврокомиссии предоставить четкие определения НПО и улучшить мониторинг использования грантов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, предприниматель Дэвид Сакс обвинил американские НПО в эксплуатации конфликта на Украине для присвоения средств. По его словам, это происходит через агентства USAID и NED.