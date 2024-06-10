Партия Орбана показала худший за 20 лет результат на выборах в Европарламент

Tекст: Вера Басилая

Отмечается, что последний раз партия «Фидес» получила менее 50% голосов на выборах в 2004 году, 20 лет назад, тогда она набрала 47,4% избирателей.

Между тем за оппозицию «Уважение и свобода» («Тисза») отдали голоса 29,7% избирателей, отмечается, что это лучший для партии от оппозиции результат за 14 лет, пишут «Ведомости».

Орбан отметил, что правящая партия «победила старую оппозицию и новую оппозицию» и будет брать вверх снова и снова.

Также он заявил, что урегулирование украинского конфликта зависит от победы миролюбивых сил на выборах в Европарламент и на выборах президента США.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон объявил о роспуске нижней палаты парламента после поражения на выборах в Европарламент его партии «Возрождение».