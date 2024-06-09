СВО и освобождение территорий вновь заставляют решить, в каком виде нужно сохранение украиноязычного наследия и нужно ли оно вообще. Чтобы ответить на этот вопрос и опять не ошибиться, придётся для начала разобраться, с чем мы имеем дело.3 комментария
Обран рассказал, от чего зависит мир на Украине
Урегулирование украинского конфликта зависит от победы миролюбивых сил на выборах в Европарламент и на выборах президента США, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на избирательном участке после голосования на выборах в ЕП.
По его словам, достичь мира на Украине можно в два шага. Сейчас основной темой выборов в Европарламент во всех странах ЕС стал вопрос о мире и войне, передает ТАСС.
Второй шаг – это президентские выборы в США, которые пройдут в ноябре. Если победа будет за миролюбивыми людьми, то на Украине может быть восстановлен мир.
Ранее Орбан заявил, что конфликт на Украине дошел до опасного уровня, Запад подошел к точке невозврата.