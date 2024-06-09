Обран рассказал, от чего зависит мир на Украине

Tекст: Елизавета Шишкова

По его словам, достичь мира на Украине можно в два шага. Сейчас основной темой выборов в Европарламент во всех странах ЕС стал вопрос о мире и войне, передает ТАСС.

Второй шаг – это президентские выборы в США, которые пройдут в ноябре. Если победа будет за миролюбивыми людьми, то на Украине может быть восстановлен мир.

Ранее Орбан заявил, что конфликт на Украине дошел до опасного уровня, Запад подошел к точке невозврата.