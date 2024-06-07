7 июня 1945 года польская охрана жестоко забила до смерти эсэсовца Оскара Дирлевангера. Упрекать охранников за такое обращение с пленным сложно, ведь Дирлевангер был на всю голову отмороженным даже по меркам СС – маньяк, который шокировал даже других маньяков.6 комментариев
Орбан: Запад подошел к точке невозврата на Украине
Эскалация украинского конфликта дошла до опасного уровня, Запад находится очень близко к точке невозврата, когда будет невозможно дать обратный ход, предупредил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Орбан в эфире радиостанции Kossuth заявил, что об свидетельствуют воинственные заявления лидеров стран Евросоюза и НАТО, в частности, Франции, которая намеревается передать Украине самолеты, передает ТАСС.
Россия тоже выступает с чрезвычайно жесткими заявлениями в адрес США и их союзников, отметил премьер-министр.
Ранее Орбан заявлял, что правительство Венгрии хочет помешать Европе начать войну с Россией.