Кто в Европе России друг, кто враг, а кто так

Одной из главных «страшилок» в Европе стал рост популярности сил, которые там принято называть «правыми евроскептиками». Они открыто обсуждают тему выхода своих стран из Евросоюза, а некоторые из них даже умудряются занять первое место в такой важной для ЕС стране, как Голландия. Судя по опросам, скоро по тому же пути может пойти и Австрия. В Германии и Франции правые евроскептики твердо занимают второе место по популярности, а в Италии и вовсе составляют ядро правящей коалиции. Виктор Орбан в Венгрии – тоже из их числа.

Последние новости подобного рода пришли из далекой Португалии. Там на выборах 10 марта третье место заняла партия Chega («Хватит»!»), набравшая рекордные для себя 18% голосов. Весьма неплохие перспективы правые имеют в Бельгии, где выборы пройдут в июне – одновременно с избранием депутатов Европарламента. Собственно говоря, процент голосующих за них растет почти везде. И по этой причине они увеличат свое представительство в Европарламенте. А значит, станут сильнее влиять на политику ЕС.

Все партии подобного рода объединяет несколько принципов. Первый – они желают сократить власть наднациональных институтов Евросоюза и вернуть полномочия отдельным государствам. Второй – отстаивание традиционных христианских ценностей (тут исключением будет голландская Партия свободы). Третий – закручивание «миграционных гаек» и неприятие массовой миграции в Европу из стран Ближнего Востока и Африки. Собственно, до 2022 года они в основном выезжали за счет последней темы.

Нас же в России больше интересует их отношение к нашей стране и поставкам европейского оружия на Украину. Наибольшее внимание у нас традиционно приковано к Германии и Франции, где принадлежащие к партиям подобного толка «Альтернатива» и «Национальное объединение» выступают против таких поставок. Того же самого подхода придерживаются Партии свободы в Нидерландах и Австрии, а входящую в правительство Словакии Национальную партию и вовсе можно считать русофилами. Казалось бы, вот они – наши люди в Европе…

И тут начинается «засада». Как бы ни были едины евроскептики в вопросах неприятия диктата европейской бюрократии, однополых браков или мусульманской иммиграции, есть главная вещь, которая их жестко разъединяет. И это – как раз отношение к России и Украине. В то время как одни партии подобного рода выступают в качестве «голоса разума», другие видят в нынешнем украинском неонацизме нечто идейно близкое себе. В России они видят экзистенциального врага, с которым Европа должна бороться из последних сил.

Для евроскептиков подобного рода консерватизм – это отстаивание старой, католическо-протестантской Европы. Россия для них – такая же «азиатчина», как Китай, Индия или Саудовская Аравия. Как говорил принадлежащий именно к такому типу евроскептиков действующий премьер Чехии Петр Фиала, Россия понимает только силу, и чтобы изменить ее поведение – ее надо поставить на колени. А естественный союзник в глазах таких сил – США как главная надежда и опора западного мира. А Украина – его главная протеже.

Большинство подобных сил входят в группу Европарламента «Европейские консерваторы и реформисты», хотя бывают исключения. Наиболее известна у нас – бывшая правящая в Польше партия «Право и справедливость». Сюда же относятся «Братья Италии», которыми руководит премьер Джорджа Мелони. Гражданско-демократическая партия Чехии вышеупомянутого Фиалы – тоже здесь. Как и «Демократы Швеции», «Истинные финны» из Финляндии, «Реформатский союз» из Голландии, «Голос» из Испании, «Свобода и солидарность» из Словакии… У немцев есть маленький русофобский «Союз Германии», имеющий евродепутата.

Успешно выступившая на выборах Португалии Chega тоже относится к числу евроскептиков-русофобов, поддерживающих вооружение Украины. Потому радоваться ее успехам, что можно было наблюдать в отечественной блогосфере, по меньшей мере, странно. Нынешняя версия партии «Йоббик» в Венгрии – тоже образец евроскептиков-русофобов. Тем более к таковым принадлежат правые евроскептики из стран Прибалтики и Хорватии. То, что некоторые из них не относятся к «Европейским консерваторам и реформистам», не должно вводить в заблуждение.

Существуют правые евроскептики, которые относятся к России нейтрально. Пожалуй, именно сюда следует причислить Партию свободы из Нидерландов, Народную партию из Дании и «Конфедерацию» из Польши. Они ругают Россию, но в то же время сомневаются в необходимости поддержки Украины. За такие партии можно «поболеть» на выборах, поскольку они выделяются на фоне антироссийских коллег большим здравомыслием. Но заблуждаться относительно их общей лояльности к России, безусловно, не стоит.

Означенные чуть выше силы входят в группу «Идентичность и демократия» вместе с теми, кого действительно можно считать лояльными России. Тут и АдГ, и французское «Нацобъединение», и итальянская «Лига», и чешская «Свобода и прямая демократия», и Словацкая национальная партия, и «Фламандский интерес» из Бельгии, и Партия свободы из Австрии. У них действительно есть последовательный интерес к отношениям с Россией, которую они воспринимают как безусловную часть Европы. А вот к США они относятся прохладно.

Не принадлежат к этой группе, но также являются лояльными России венгерская «Наша родина», словацкая «Республика», «Греческое решение» из Греции, Национальная партия из Словении, «Новый фламандский альянс» из Бельгии. Пока не принадлежит ни к одной из общеевропейских партий и «Фидес» Виктора Орбана. Но принадлежность или непринадлежность к той или иной общеевропейской группе в случае с правыми евроскептиками – вещь меняющаяся. Главное для нас – что в данный момент они действительно выступают против грубой антироссийской линии ЕС и НАТО.

На деле картина бывает еще сложнее. Так, в АдГ, французском «Нацобъединении» или Австрийской партии свободы есть русофобское крыло, находящееся в меньшинстве. А в испанском «Голосе» или «Демократах Швеции», напротив, существует относительно лояльное России меньшинство. Причем расхождения по поводу России и Украины могут вести и к образованию новых политических сил. И пусть ведут – ведь так ориентироваться в правых евроскептиках нам в России станет значительно проще.

Таким образом, правые евроскептики в большинстве своем делятся на отпетых русофобов и действительно удобных России. Первые в основном группируются вокруг «Консерваторов и реформистов», вторые – «Идентичности и демократии». Однако бывают исключения, а кто-то вообще никуда не входит или «кочует» из одного объединения в другое. В каждом случае надо отдельно смотреть программу партии и слушать заявления ее лидеров. И только после этого делать вывод, выгоден ли России ее успех на выборах или же пусть получает как можно меньше голосов.

Так что «болеть» за них стоит выборочно. А тот факт, что Россия стала тем фактором, который разделяет европейские политические силы, означает только то, что наша страна остается очень весомым фактором европейской политики.