Запад пытается напугать Россию Макроном

Президент Франции Эммануэль Макрон не успокаивается. После того как ведущие европейские страны, США и даже глава НАТО Йенс Столтенберг категорически отказались поддержать его предложение об отправке войск на Украину, французский лидер стал демонстративно предлагать эту идею не ведущим. В самое ближайшее время Макрон намерен провести переговоры на эту тему с государствами Прибалтики, а также с самой Украиной (которую он в ближайшее время собирается посетить).

Казалось бы, действия французского лидера нелогичны, нерациональны. И даже в какой-то степени незаконны.

Дело в том, что в Елисейском дворце могут сколько угодно говорить о том, что они собираются отправить войска исключительно для «помощи в разминировании», – очевидно, что эти войска будут участвовать в боевых действиях. Не в статусе наемников, не в статусе отпускников (как те, что обслуживают французские «Цезари» и «Скальпы»), а под французским флагом. Соответственно, они станут целями для российских ракет. После обнуления какого-то количества французов Париж обязан будет как-то ответить в военном плане – и как он ответит? Нападением на Россию? Или все-таки промолчит, обрушив тем самым рейтинг французской власти? Макрон, конечно, сидит свой последний срок на посту президента, поэтому не задумывается о переизбрании, однако в его команде работают амбициозные люди, которые о своей репутации думают. И лишаться власти не хотят.

Что же касается внешнего контура, то Франция, государства Прибалтики и прочие ястребы имеют определенные обязательства в рамках ЕС (координация внешней политики), а также НАТО (общая оборонная стратегия). И здесь нет права на частную войну – по крайней мере такого типа, в таком регионе и против такой державы, как Россия.

Дело в том, что если европейские войска будут расположены на новых территориях России, временно оккупированных Украиной, то Москва может расценивать это нахождение как вторжение. И, соответственно, наносить удар не только по вторгнувшимся подразделениям, но и по территории их государств. С российской точки зрения это будет реализация прописанного в уставе ООН права на самозащиту – однако с позиции НАТО (которое не признает новые российские территории) основание для активации 5-й статьи о коллективной обороне.

Со всеми вытекающими и вылетающими. Причем в обе стороны.

Таким образом, французская инициатива угрожает самой французской власти. Угрожает всей европейской безопасности, даже евроатлантической безопасности. Обесценивает все попытки Берлина и Вашингтона не допустить уже не классического, но все-таки «конфликта на периферии». Почему же они тогда позволяют Франции вот так открыто собирать коалицию для ввода войск на Украину? Почему молчат, почему не ударят Макрона по рукам?

Париж дал третий вариант

По всей видимости, потому, что действуют вместе с ним, заодно. Потому, что эта французская инициатива рассматривается ими как выход из той вилки, в которой оказалась западная дипломатия на украинском направлении.

Вилка эта состоит из двух кажущихся для ЕС ужасными вариантов реагирования на все более и более приближающееся поражение Украины в ее конфликте с Россией. Первый вариант – просто стоять и смотреть за тем, как киевский режим теряет территории, власти и контроль над ситуацией в стране. Понять и принять российскую победу. Однако ужас для западных элит в том, что эта победа повлечет за собой крах выстроенного ими мира. Не потому, что Москва отправится мыть танки в Сене или Рейне, не говоря уже о Висле – все понимают, что вводить войска даже в Прибалтику (которая этого, конечно, заслужила) Владимир Путин не будет. А потому, что победа России обнулит доминирование Запада в мировой повестке, обесценит американо-европейскую стратегию по принуждению «глобального большинства» – и тогда непонятно, как дальше европейским элитам жить. Особенно в том случае, если в США на выборах победят неоизоляционисты во главе с Трампом.

Второй вариант – попытаться спасти киевский режим через эскалацию своего участия в конфликте. То есть через ввод войск НАТО. Но он, как отмечалось выше, чреват ядерной войной. Которую Европа тоже не хочет.

И вот сейчас при помощи Макрона США и ЕС хотят реализовать придуманный ими третий, наиболее безопасный, выход из вилки – сделать вид, что часть западных государств «во имя свободы и демократии» собирается вводить войска, а часть им всеми силами пытается противостоять. Пытается, пытается – но не получается. А чтобы получилось, что голос разума в Европе все-таки восторжествовал, нужно, чтобы Россия им помогла своими «правильными действиями». То есть пошла на уступки.





Проще говоря, Запад пытается при помощи демонстраций якобы сошедшего с рельсов рациональности Макрона напугать Москву и дать дополнительные аргументы той части российской элиты, которая выступает за прекращение СВО на минимально допустимых для России условиях. Убедить Владимира Путина пойти на приемлемый для Запада компромисс – например, на пресловутую заморозку конфликта. Угрожая в ином случае умыть руки и позволить ястребам из Франции и Прибалтики рисковать началом ядерной войны.

Конечно, вся эта стратегия в Москве читается. И шанс на то, что западная игра в хорошего и плохого полицейского приведет к успеху, невелик. Однако нужно понимать, что США и ЕС сейчас действуют в логике эскапизма. Не желая выбирать из двух одинаково неприемлемых (по их мнению) вариантов, они будут цепляться за любую альтернативу, у которой есть хотя бы минимальный шанс на успех. Хотя бы для того, чтобы максимально оттянуть пресловутый выбор.