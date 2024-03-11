Начавшись в Прибалтике в середине 16 века, цивилизационная война России и Европы к середине 19 века разрослась до цивилизационной войны России с Миром.0 комментариев
Стало известно о возможном переносе визита Макрона в Киев
Tribune: Макрон может вновь перенести визит в Киев из соображений безопасности
Визит президента Франции Эммануэля Макрона в Киев, запланированный на март, может быть снова перенесен из соображений безопасности и с целью организации совместной с другими лидерами ЕС поездки, сообщили СМИ.
Как пишет Tribune, в контексте напряженности в отношениях с Москвой Макрон может передвинуть свой визит, который был запланирован на середину марта, чтобы отправиться туда в компании других лидеров Европы, придерживающихся такой же жесткой линии в отношениях с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА «Новости».
Отмечается, что совместный с другими лидерами визит в Киев и Одессу может быть использован Макроном, заявления которого о возможной отправке войск на Украину подверглись критике союзников по НАТО, как доказательство единства Запада в вопросе поддержки Украины.
По данным издания, французский лидер может направиться на Украину вместе с президентами стран Балтии, Румынии, Чехии, Великобритании или Нидерландов, «каждая из которых требует большей жесткости в отношении России».
Согласно источникам издания, «поездка состоится, но не обязательно в те даты, над которым работают соответствующие службы», поскольку «отмена или перенос этого визита будут восприняты Кремлем как сигнал слабости».
В понедельник в Елисейском дворце сообщили, что телефонный разговор Макрона с украинским коллегой Владимиром Зеленским завершился обещанием французского лидера приехать на Украину.
Ранее Politico заявила о создании Францией альянса стран, которые «потенциально готовы» отправить западных военных на Украину. Напомним, Макрон заявил, что не исключает возможности отправки военных стран Запада на Украину. По данным французских СМИ, он заявил, что Париж рассмотрит возможность ввести на Украину войска, если зона конфликта начнет продвигаться к Одессе.