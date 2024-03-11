Макрон собрался в Киев

Макрон решил посетить Киев в ближайшие недели после разговора с Зеленским

Tекст: Денис Тельманов

В ходе разговора лидеры двух стран подтвердили свою приверженность к укреплению сотрудничества в различных сферах, в том числе в области кибербезопасности, разминирования и производства вооружений, передает ТАСС со ссылкой на AFP.

Отмечается, что визит Макрона в Киев составится в «ближайшие недели».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж рассмотрит возможность ввода на Украину своих войск, если зона украинского конфликта будет смещаться в сторону Одессы.

До этого он заявил, что не исключает возможности отправки военных стран Запада на Украину. При этом, как отметил Макрон, «не исключать что-то – не значит делать это».

Политолог Тимофей Бордачев считает, что заявления Макрона о планах об отправке войск на Украину при расширении зоны СВО являются еще одним элементом самопиара.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что «высоко оценивает инициативу» Макрона, поскольку «присутствие сил НАТО на Украине» не следует считать «чем-то невообразимым».



Сенатор Алексей Пушков, в свою очередь, заявил, что Макрону и Сикорскому нужно публично обсудить, куда могут привести их планы отправить войска на Украину.



