До 2022 года считалось, что в руках Запада имеется всесокрушающая экономическая «бомба». Стоит взорвать ее над Россией – и жизнь в стране остановится. Но после стольких пакетов санкций можно сказать: ну вот, взорвали, а где результат? Нет результата. Страна не похожа на осажденную крепость.21 комментарий
Макрон собрался в Киев
Макрон решил посетить Киев в ближайшие недели после разговора с Зеленским
Телефонный разговор президента франции Эммануэля Макрона с украинским коллегой Владимиром Зеленским завершился обещанием французского лидера приехать на Украину, сообщили в Елисейском дворце.
В ходе разговора лидеры двух стран подтвердили свою приверженность к укреплению сотрудничества в различных сферах, в том числе в области кибербезопасности, разминирования и производства вооружений, передает ТАСС со ссылкой на AFP.
Отмечается, что визит Макрона в Киев составится в «ближайшие недели».
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж рассмотрит возможность ввода на Украину своих войск, если зона украинского конфликта будет смещаться в сторону Одессы.
До этого он заявил, что не исключает возможности отправки военных стран Запада на Украину. При этом, как отметил Макрон, «не исключать что-то – не значит делать это».
Политолог Тимофей Бордачев считает, что заявления Макрона о планах об отправке войск на Украину при расширении зоны СВО являются еще одним элементом самопиара.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что «высоко оценивает инициативу» Макрона, поскольку «присутствие сил НАТО на Украине» не следует считать «чем-то невообразимым».
Сенатор Алексей Пушков, в свою очередь, заявил, что Макрону и Сикорскому нужно публично обсудить, куда могут привести их планы отправить войска на Украину.