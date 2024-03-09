Пушков предупредил Макрона о последствиях отправки войск НАТО на Украину

Сенатор Пушков считает, что Макрону и Сикорскому нужно задуматься о последствиях отправки войск на Украину

Tекст: Вера Басилая

По мнению сенатора, слова Макрона и Сикорского, и заявления главы Минобороны ФРГ Бориса Писториуса о том, что Германия не будет отправлять войска на Украину, говорят о том, что эти планы в НАТО уже обсуждались не раз, следует из сообщения Пушкова в Telegram-канале.

Пушков считает, озвучив публично обсуждения стран НАТО, Макрон открыл «ящик Пандоры». Сенатор сделал вывод, что в некоторых странах альянса начали подготовку общественного мнения к отправке войск на Украину в случае поражения ВСУ.

Он также раскритиковал попытки Макрона отбиться от критики его заявлений, и посоветовал лидеру Франции и главе МИД Польши также публично обсудить, куда эти замыслы приведут их страны.

«Ведь ничего нельзя исключать?» – написал Пушков.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что «высоко оценивает инициативу» президента Франции Эммануэля Макрона, который не исключил, что войска западных стран могут направить на Украину. По словам Сикорского, «присутствие сил НАТО на Украине» не следует считать «чем-то невообразимым».

Напомним, по данным французских СМИ, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж рассмотрит возможность ввода на Украину своих войск, если зона украинского конфликта будет смещаться в сторону Одессы. До этого он заявил, что не исключает возможности отправки военных стран Запада на Украину. При этом, как отметил Макрон, «не исключать что-то – не значит делать это».

Политолог Тимофей Бордачев считает, что заявления Макрона о планах об отправке войск на Украину при расширении зоны СВО являются еще одним элементом самопиара.