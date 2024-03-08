Российские войска в зоне спецоперации улучшили позиции на всех направлениях

Tекст: Алексей Дегтярев

На Купянском направлении Западная группировка улучшила положение по переднему краю и поразила живую силу и технику 14-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ у Новоселовского и Стельмаховки в ЛНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Отражены шесть контратак 57-й мотопехотной бригады ВСУ у Синьковки в Харьковской области. Украинская сторона за сутки на этом направлении потеряла до 40 человек и САУ «Гвоздика».

На Донецком направлении Южная группировка заняла более выгодные рубежи и отразила атаку украинских штурмовиков 31-й механизированной бригады у Новомихайловки в ДНР.

У Озаряновки, Курдюмовки, Георгиевки и Победы (ДНР) поражены живая сила и техника 24-й, 28-й, 33-й механизированных, 79-й и 92-й десантно-штурмовых бригад ВСУ.

Украинская сторона потеряла за стуки на этом направлении до 200 человек, три танка, две БМП, гаубицу «Мста-Б» и орудие Д-20. Ликвидированы четыре склада боеприпасов ВСУ.

На Авдеевском направлении группировка «Центр» заняла более выгодные рубежи и поразила живую силу и технику 24-й, 78-й, 110-й механизированных бригад ВСУ у Майорска, Новгородского и Орловки в ДНР.

Отражены четыре атаки украинских штурмовиков у Ленинского, Новгородского и Розовки, семь контратак у Петровского, Бердычей, Орловки, Тоненького и Первомайского в ДНР.

Украинская сторона за сутки там потеряла до 390 человек, две бронемашины, САУ «Гвоздика». Уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ.

На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» улучшила положение по переднему краю и поразила скопления живой силы и техники 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 105-й, 128-й бригад теробороны у Шевченко, Старомайорского, Урожайного (ДНР) и Новодаровки (Запорожская область). У Водяного (ДНР) отражена контратака 72-й механизированной бригады ВСУ. Украинская сторона за сутки потеряла там до 160 человек, два БТР и ЗРК «Стрела-10».

На Херсонском направлении группировка «Днепр» заняла более выгодные позиции и поразила живую силу и технику 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад, 35-й бригады морской пехоты и 15-й бригады нацгвардии Украины у Работино, Вербового, Новоданиловки, Степового (Запорожская область) и Новотягинки (Херсонская область).

Украинская сторона потеряла до 30 человек, два танка, американскую артиллерийскую систему М777, станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-В». Уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили украинский склад топлива для военной техники, пункт управления 80-й десантно-штурмовой бригады.

Средства ПВО за сутки сбили шесть снарядов РСЗО HIMARS и французскую управляемую авиабомбу AASM Hammer. Уничтожены 123 украинских дрона.