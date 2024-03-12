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    12 марта 2024, 11:12 • В мире

    Спецоперация спровоцировала геополитический разлом в центре Европы

    Спецоперация спровоцировала геополитический разлом в центре Европы
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Кирилл Аверьянов

    Две самые близкие в Европе страны, когда-то даже находившиеся в одном государстве – Чехия и Словакия, – внезапно вступили в жесткое противостояние. Поводом стало не только различное отношение к украинским событиям, но и роль «старшего брата», которую по отношению к Братиславе примерила Прага.

    Специальная военная операция России на Украине привела к тектоническим сдвигам в международной политике, и геополитические разломы теперь появляются в самых неожиданных местах. В конце февраля на встрече премьер-министров стран Вышеградской группы выяснилось, что существование этого важнейшего для Центральной и Восточной Европы альянса поставлено под вопрос. А все из-за того, что Венгрия и Словакия не согласились с намерением двух других участников объединения – Чехии и Польши – предоставлять военную помощь Украине.

    Польский премьер-министр Дональд Туск высказал недоумение по этому поводу: «Парадокс, что сегодня из Будапешта и Братиславы поступают столь неоднозначные сигналы, когда речь заходит о Путине и России. В конце концов, у нас был такой же опыт с Советским Союзом. Их танки были в Будапеште, Варшаве и Братиславе. Я не вижу ни одной причины, почему страны региона не могут быть крайне сплочены в сопротивлении и поддержке тех, кто борется с режимом, не принимающим наши общие ценности».

    Руководство Чехии также сделало вид, что не понимает, как можно не поддерживать Украину. В начале марта Прага отменила очередное совместное заседание кабинетов министров Чехии и Словакии в связи с дружественными шагами словацкой дипломатии в отношении России.

    В частности, чехов возмутила встреча словацкого министра иностранных дел Юрая Бланара с главой российского МИД Сергеем Лавровым на полях дипломатического саммита в Анталье. «Невозможно скрыть, что есть существенные разногласия по некоторым ключевым внешнеполитическим темам», – заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала, объясняя отмену межправительственных консультаций с кабинетом соседней страны.

    Ответ словаков не заставил себя долго ждать. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в видеоролике, опубликованном в его социальной сети, раскритиковал решение Праги. «Правительство Чехии решило угрожать нам только потому, что оно заинтересовано в поддержке войны на Украине, тогда как правительство Словакии хочет открыто говорить о мире», – заявил Фицо.

    Ранее Фицо заявлял, что вооруженный конфликт на Украине начался еще в 2014 году с «разгула украинских неонацистов».

    По его мнению, военного решения этого конфликта не существует и нужно искать пути мирного урегулирования ситуации, поскольку продолжение противостояния – это прямой путь к третьей мировой войне.

    Официальная Прага, напротив, делает все от себя зависящее для эскалации конфликта. Чехия была первой страной, которая еще до Великобритании и Польши поставила Украине танки. Чешский премьер-министр Петр Фиала выступил с инициативой по срочной закупке 800 тыс. снарядов для Киева из источников за пределами Евросоюза, и этот план уже начал реализовываться.

    Как видим, чешское и словацкое правительства занимают диаметрально противоположные позиции относительно российско-украинского противостояния, и рано или поздно это должно было привести к кризису в отношениях между бывшими частями ЧССР. Однако текущее обострение, с высокой долей вероятности, связано с выборами президента Словакии, первый тур которых состоится 23 марта. На сегодняшний день, согласно социологическим опросам, ноздря в ноздрю идут коллега Фицо по правительственной коалиции Петер Пеллегрини и либеральный политик Иван Корчок.


    Чешские журналисты сейчас задаются вопросом, не хочет ли либеральное правительство Чехии поддержать кандидатуру Корчока. Это вполне резонное предположение, учитывая, что взаимоотношения Праги и Братиславы ухудшились после того, как словацкое правительство возглавил Роберт Фицо.

    Если президентский пост в Словакии будет занимать соратник нынешнего премьера, то это еще больше усугубит кризис в чешско-словацких отношениях. На правах «старшего брата» Прага посылает избирателям соседней страны сигнал о том, что если словаки хотят дружбы с чехами, им нужно проголосовать за кандидата, которого в Киеве называют «проукраинским».

    Уходящий президент Словакии Зузана Чапутова, поддерживающая на выборах Корчока, «приняла пас» от чешских коллег, написав у себя с соцсетях: «Когда мы ослабляем ценности внешней политики, мы теряем друзей. Мне жаль, что это происходит. На своем посту я буду и дальше пытаться укреплять отношения между Словакией и Чехией». После этого Чапутова продолжила развивать наступление на Фицо, заявив, что предлагаемые премьером реформы «испытывают демократию на прочность», что грозит Словакии приостановкой выплат со стороны Евросоюза.

    Повлияет ли позиция Праги на волеизъявление словаков? Крайне сомнительно.

    Во-первых, между гражданами Чехии и Словакии имеются серьезные ментальные различия: словацкое общество исторически более русофильски настроено, нежели чешское.

    Неслучайно после Второй мировой лидер словацких коммунистов Густав Гусак предлагал Иосифу Сталину присоединить Словакию к Советскому Союзу. Поддержка России в конфликте с Украиной обусловлена прежде всего глубинными симпатиями словаков к Москве.

    Во-вторых, словацкие либералы, бывшие у власти до возвращения Роберта Фицо на премьерский пост, дискредитировали себя в глазах значительной части граждан непопулярными экономическими и политическими мерами. Поэтому у социал-демократа Пеллегрини больше шансов на успех.

    Наконец, в-третьих, давление Праги может привести к прямо противоположному результату – росту поддержки того кандидата, который не пляшет под чешскую дудку. Хоть между чехами и словаками нет такого же антагонизма, как, например, между сербами и хорватами, никому не нравится, когда сосед примеряет на себя роль «старшего брата».

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