Политолог Рар: Союз Венгрии и Словакии может возродить газовое сотрудничество ЕС с Россией

Tекст: Евгений Поздняков

«Создание отдельных союзов внутри НАТО – давняя практика. Британцы сформировали некую коалицию с Польшей и Румынией для оказания военной поддержки Украине. Франция и Германия тоже поддерживают активное военное сотрудничество. Однако сейчас схожие инициативы исходят и со стороны Восточной Европы», – сказал германский политолог Александр Рар.

«Данный факт говорит об ослаблении лидерства Берлина и Парижа внутри ЕС. Вероятный союз Венгрии и Словакии не станет объединением «бунтарей» против политики Брюсселя. Такого развития событий никто не допустит. Думаю, что мы имеем дело с попыткой Будапешта воссоздать «Вишеградскую группу» под собственным руководством», – отмечает он.

«Венгрия, как ранее и Польша, хочет усилить влияние стран Восточной Европы. В силу потери позиций Парижа и Берлина в Брюсселе власть в ЕС плавно перетекает к государствам, которые западные страны до сих пор титулуют в качестве «новобранцев». Это связано и с постепенной ориентацией на правую идеологию в объединении», – подчеркивает собеседник.

«Напомню, что центром этих идей всегда являлась именно Восточная Европа. Кроме того, если на президентских выборах в США победу одержит Трамп, то Штаты также начнут в большей степени ориентироваться на взаимодействие со странами «новой Европы». В целом усиление позиций Венгрии в ЕС не сулит Украине ничего хорошего», – акцентирует эксперт.

«Евросоюз уже физически не способен продолжать столь затратную поддержку ВСУ. Об этом, в частности, ярко свидетельствуют итоги голосования в Бундестаге против поставок ракет Taurus. Однако союз Венгрии и Словакии, вопреки желанию немцев, может вернуть газовый альянс России и Европы», – резюмирует Рар.

Ранее стало известно, что Словакия может заключить с Венгрией «союз обороны и наступления». По мнению политического аналитика фонда Szazadveg Золтана Киселли, слова премьера Словакии Фицо о лишении Будапешта права голоса в ЕС позволяют сделать вывод, что Братислава заключила бы союз обороны и наступления с Будапештом, как это сделало польское правительство при PiS («Право и справедливость»)».

Варшава, в свою очередь, более ориентирована на то, чтобы стать наряду с Францией и Германией одним из определяющих игроком в ЕС в рамках «политики федерализации». Поэтому вместо «Вишеградской группы», куда входили Чехия, Польша, Словакия и Венгрия, может сформироваться «Веймарский треугольник», состоящий из Берлина, Парижа и Варшавы.

Киселли отметил, что при нынешних правительствах в Польше и Чехии политика объединения четырех восточноевропейских стран не может продолжаться. По его словам, глобалистское руководство этих государств уже не заинтересовано в интеграции, поэтому в скором времени региональное сотрудничество будет постепенно сворачиваться.

Он также добавил, что правительство Словакии, как и Венгрии, «скептически относится к федерализационным представлениям немецких и глобалистских элит, которые предпочитают транснациональные компании и инвестиционные фонды, а не более мелкие страны – члены ЕС».

Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил против возможного лишения Венгрии права голоса в Европейском союзе. «Я не соглашусь с нападками на страну за то, что она сражается за свой суверенитет и самостоятельность, даже внутри ЕС», – отметил он.