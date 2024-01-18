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Рар: Союз Венгрии и Словакии не сулит Украине ничего хорошего
Политолог Рар: Союз Венгрии и Словакии может возродить газовое сотрудничество ЕС с Россией
Венгрия пытается воссоздать «Вишеградскую группу» под собственным руководством. Центр силы внутри ЕС постепенно смещается в сторону Восточной Европы, что может существенно изменить облик объединения. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал германский политолог Александр Рар. Ранее стало известно, что Словакия может заключить с Венгрией «союз обороны и наступления».
«Создание отдельных союзов внутри НАТО – давняя практика. Британцы сформировали некую коалицию с Польшей и Румынией для оказания военной поддержки Украине. Франция и Германия тоже поддерживают активное военное сотрудничество. Однако сейчас схожие инициативы исходят и со стороны Восточной Европы», – сказал германский политолог Александр Рар.
«Данный факт говорит об ослаблении лидерства Берлина и Парижа внутри ЕС. Вероятный союз Венгрии и Словакии не станет объединением «бунтарей» против политики Брюсселя. Такого развития событий никто не допустит. Думаю, что мы имеем дело с попыткой Будапешта воссоздать «Вишеградскую группу» под собственным руководством», – отмечает он.
«Венгрия, как ранее и Польша, хочет усилить влияние стран Восточной Европы. В силу потери позиций Парижа и Берлина в Брюсселе власть в ЕС плавно перетекает к государствам, которые западные страны до сих пор титулуют в качестве «новобранцев». Это связано и с постепенной ориентацией на правую идеологию в объединении», – подчеркивает собеседник.
«Напомню, что центром этих идей всегда являлась именно Восточная Европа. Кроме того, если на президентских выборах в США победу одержит Трамп, то Штаты также начнут в большей степени ориентироваться на взаимодействие со странами «новой Европы». В целом усиление позиций Венгрии в ЕС не сулит Украине ничего хорошего», – акцентирует эксперт.
«Евросоюз уже физически не способен продолжать столь затратную поддержку ВСУ. Об этом, в частности, ярко свидетельствуют итоги голосования в Бундестаге против поставок ракет Taurus. Однако союз Венгрии и Словакии, вопреки желанию немцев, может вернуть газовый альянс России и Европы», – резюмирует Рар.
Ранее стало известно, что Словакия может заключить с Венгрией «союз обороны и наступления». По мнению политического аналитика фонда Szazadveg Золтана Киселли, слова премьера Словакии Фицо о лишении Будапешта права голоса в ЕС позволяют сделать вывод, что Братислава заключила бы союз обороны и наступления с Будапештом, как это сделало польское правительство при PiS («Право и справедливость»)».
Варшава, в свою очередь, более ориентирована на то, чтобы стать наряду с Францией и Германией одним из определяющих игроком в ЕС в рамках «политики федерализации». Поэтому вместо «Вишеградской группы», куда входили Чехия, Польша, Словакия и Венгрия, может сформироваться «Веймарский треугольник», состоящий из Берлина, Парижа и Варшавы.
Киселли отметил, что при нынешних правительствах в Польше и Чехии политика объединения четырех восточноевропейских стран не может продолжаться. По его словам, глобалистское руководство этих государств уже не заинтересовано в интеграции, поэтому в скором времени региональное сотрудничество будет постепенно сворачиваться.
Он также добавил, что правительство Словакии, как и Венгрии, «скептически относится к федерализационным представлениям немецких и глобалистских элит, которые предпочитают транснациональные компании и инвестиционные фонды, а не более мелкие страны – члены ЕС».
Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил против возможного лишения Венгрии права голоса в Европейском союзе. «Я не соглашусь с нападками на страну за то, что она сражается за свой суверенитет и самостоятельность, даже внутри ЕС», – отметил он.