На фоне того, что ни США, ни ЕС не выделили Украине денег, подписание соглашения с Британией в Киеве публично объявляют геополитической победой. На самом деле этот документ сродни решению ЕС о начале переговоров с Украиной о вступлении в союз.0 комментариев
Фицо объяснил, почему Венгрию не лишат права голоса в ЕС
Премьер Словакии Фицо заявил, что не даст согласия на лишение Венгрии права голоса в ЕС
Для лишения Венгрии права голоса в ЕС необходимо согласие всех членов, а нынешнее правительство Словакии не даст его, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
«Я не соглашусь с нападками на страну за то, что она сражается за свой суверенитет и самостоятельность, даже внутри ЕС», – передает РИА «Новости» со ссылкой на слова Фицо о Венгрии.
Он напомнил, что в Брюсселе появились планы лишить Венгрию «права голоса и других прав» в ЕС.
Фицо отметил, что никогда не согласится с атакой против Венгрии, которая противоречит представлениям о защите суверенитета и национальных интересов в ЕС.
Ранее Фицо заявил, что выплата Киеву 50 млрд евро повлечет жертвы, усиление позиции России, а не успех ВСУ.