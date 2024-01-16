Фицо объяснил, почему Венгрию не лишат права голоса в ЕС

Премьер Словакии Фицо заявил, что не даст согласия на лишение Венгрии права голоса в ЕС

Tекст: Кристина Цыцура

«Я не соглашусь с нападками на страну за то, что она сражается за свой суверенитет и самостоятельность, даже внутри ЕС», – передает РИА «Новости» со ссылкой на слова Фицо о Венгрии.

Он напомнил, что в Брюсселе появились планы лишить Венгрию «права голоса и других прав» в ЕС.

Фицо отметил, что никогда не согласится с атакой против Венгрии, которая противоречит представлениям о защите суверенитета и национальных интересов в ЕС.

Ранее Фицо заявил, что выплата Киеву 50 млрд евро повлечет жертвы, усиление позиции России, а не успех ВСУ.