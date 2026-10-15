Швеция сочла новый проект бюджета Евросоюза слишком дорогим

Швеция отказалась поддержать проект бюджета Евросоюза на 1,76 трлн евро

Tекст: Мария Иванова

Исполняющий обязанности премьер-министра Швеции Ульф Кристерссон по прибытии на заседание Евросовета в Брюсселе заявил о неприемлемости нового финансового плана объединения, передает ТАСС.

«Это даже не отправная точка для переговоров. Это слишком масштабно и слишком дорого. Это увеличит чистый вклад Швеции в ЕС на 60%. Это совершенно неприемлемо», – заявил Кристерссон.

Стокгольм входит в группу из шести стран, которые добиваются сокращения размера бюджета и перенаправления средств на инвестиции в оборону, а не на поддержку сельского хозяйства и отстающих регионов. Проект также считают завышенным Германия, Нидерланды, Дания, Финляндия и Австрия.

Этой коалиции противостоит большая группа членов объединения, выступающих за сохранение традиционных статей расходов на сельское хозяйство и выплаты беднейшим странам.

Бюджет Евросоюза утверждается на семь лет. В настоящее время ведутся переговоры по плану на 2028–2034 годы, объем которого, согласно предложению Еврокомиссии, должен составить 1,76 трлн евро с учетом инфляции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг глава Европарламента заявила о беспрецедентном расколе в ЕС из-за бюджета.

В среду лидер германской оппозиции Фридрих Мерц сообщил о необходимости сократить бюджет объединения по всем направлениям.

В понедельник Еврокомиссия выступила против урезания антикризисных статей.