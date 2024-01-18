В Венгрии не исключили создания военного союза со Словакией

Эксперт Szazadveg Киселли: Словакия может создать с Венгрией «союз обороны и наступления»

Tекст: Дмитрий Зубарев

По словам Киселли, слова Фицо о лишении Венгрии права голоса в ЕС позволяют сделать вывод, что правительство Словакии заключило бы союз обороны и наступления с венгерским правительством, как ранее польское правительство при PiS («Право и справедливость»)», передает РИА «Новости». По его словам, новое правительство Польши более ориентировано на то, чтобы в рамках «политики федерализации» стать наряду с Францией и Германией одной из определяющих стран в ЕС, поэтому для Варшавы место «Вышеградской четверки» (Чехия, Польша, Словакия и Венгрия – V4) может занять «Веймарский треугольник» (Германия, Франция, Польша).

Он добавил также, что правительство Словакии, как и Венгрии, «скептически относится к федерализационным представлениям немецких и глобалистских элит, которые предпочитают транснациональные компании и инвестиционные фонды, а не более мелкие страны – члены ЕС».

Киселли отметил, что при нынешних правительствах в Праге и Варшаве не может продолжаться политика V4. По его словам, глобалистские правительства Чехии и Польши уже не заинтересованы в этом, поэтому будет строиться меньше транспортных коридоров север-юг и будет меньше регионального сотрудничества.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что для лишения Венгрии права голоса в ЕС необходимо согласие всех членов, а нынешнее правительство Словакии не даст его.