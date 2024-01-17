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    Макрон снабдит Украину оружием нового типа
    Оскорбившего участников СВО главу узбекского землячества призвали лишить гражданства РФ
    Президент Аргентины заявил об угрозе социализма
    У Шварценеггера не оказалось наличных на оплату штрафа в Германии
    Названы лидеры и аутсайдеры по поставкам оружия Украине
    В Австрии заявили о заинтересованности в получении газа из России
    СМИ: В ЦАР начали подбирать место для размещения российской военной базы
    Карлсон: Украина выкачала из США полтриллиона долларов
    В Иране опровергли поставки России БПЛА для использования на Украине
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Свобода давно не там, где ее ищут

    Как-то с логикой у поуехавших странновато – ты рассказываешь оставшимся и живущим на территории ГУЛАГа про то, какие они быдло и путинисты и должны гореть в аду, а тебе и книжки печатают, и продают, и в театриках ставят, и много где чего.

    12 комментариев
    Наталья Потемкина Наталья Потемкина Политэмигранты врут, как очевидцы

    Говоря о том, что в США бытует миф о страшной и ужасной России, многие думают, что виноваты в этом исключительно американские СМИ. Увы, в конкурсе «кто расскажет самую страшную историю о России» они всегда будут на втором месте после так называемых очевидцев.

    20 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Британская конфетка не сделает жизнь Зеленского слаще

    На фоне того, что ни США, ни ЕС не выделили Украине денег, подписание соглашения с Британией в Киеве публично объявляют геополитической победой. На самом деле этот документ сродни решению ЕС о начале переговоров с Украиной о вступлении в союз.

    4 комментария
    17 января 2024, 21:42

    Бундестаг проголосовал против передачи Киеву крылатых ракет Taurus

    Бундестаг проголосовал против передачи Киеву крылатых ракет Taurus
    @ IMAGO/Sven Eckelkamp/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Немецкий парламент проголосовал против резолюции оппозиционного блока ХДС/ХСС, требовавшей от правительства передать Украине крылатые ракеты Taurus.

    За поставки ракет проголосовали 178 депутатов Бундестага, против выступили 485, трое воздержались, передает РИА «Новости».

    Передать Украине ракеты Taurus потребовали консерваторы из фракции ХДС/ХСС партии бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель, теперь они находятся в оппозиции.

    Напомним, 3 января представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт сообщил, что Берлин пока не принял решения о возможных поставках Киеву крылатых ракет Taurus.

    17 января 2024, 14:57
    Предсказавший развал СССР французский историк раскрыл неожиданное будущее России

    Предсказавший развал СССР французский историк Тодд заявил о будущем сближении России и Германии

    Предсказавший развал СССР французский историк раскрыл неожиданное будущее России
    @ Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    Поражение НАТО на Украине приведет к тому, что Россия и Германия сблизятся, заявил французский историк Эммануэль Тодд в интервью Journal du Dimanche.

    Он заявил, что Вашингтон с 2004 года одержим идеей отдалить Москву и Берлин, но этот план окажется провальным. По мнению ученого, Москва и Берлин больше не могут находиться в конфронтации, их экономики предназначены друг друга взаимно дополнять, передает РИА «Новости».

    Тодд уверен, поражение США на Украине сблизит Германию и Россию. Если США уйдут из Европы, тогда мы с удивлением увидим, как над умиротворенной планетой встает солнце, заключил он.

    Эммануэль Тодд – антрополог, историк, эссеист, прогнозист и автор многих книг. В 1976 году он предсказал распад Советского Союза в книге «Окончательный провал».

    Ранее журналист Сеймур Херш заявил, что Вашингтон начал подготовку подрыва «Северных потоков» еще до того, как Россия начала СВО на Украине.

    Коментарии (35)
    17 января 2024, 14:32
    Захарова назвала ужасающим число содержащихся «в застенках киевского режима» россиян
    Захарова назвала ужасающим число содержащихся «в застенках киевского режима» россиян
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала страшным и ужасающим число россиян, находящихся «в застенках киевского режима».

    Во время брифинга журналисты поинтересовались у Захаровой, есть ли в украинских тюрьмах российские граждане. Она ответила, что есть, а также добавила, что в МИД поступает «большое количество обращений по поводу наших граждан или наших соотечественников, которые стали жертвами киевского режима», передает ТАСС.

    Захарова пояснила, что такие обращения в основном идут и рассматриваются по линии аппарата уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой.

    «Цифры страшные, цифры ужасающие. Они, к сожалению, опять же, только растут», – добавила Захарова.

    По ее словам, Россия практически ежедневно призывает международное сообщество «хоть что-то сделать для того, чтобы облегчить страдания ни в чем не повинных людей».

    Ранее в Госдепе США подтвердили, что журналист, блогер и американский гражданин Гонсало Лира действительно скончался в украинской тюрьме.

    О смерти Лиры одним из первых сообщил известный американский журналист Такер Карлсон. Он утверждал, что Лира «подвергался пыткам в украинской тюрьме с июля».

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    17 января 2024, 10:38
    Бастрыкин поручил завести дело на президента узбекского землячества после оскорблений в адрес участников СВО
    Бастрыкин поручил завести дело на президента узбекского землячества после оскорблений в адрес участников СВО
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело после поста президента межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова с оскорблениями в адрес участников спецоперации.

    Как сообщили ТАСС в пресс-службе СК, в публикации в соцсетях Баратов оскорбительно высказался об участниках СВО и также признался, что его задевает термин «русский».

    С просьбой отреагировать на высказывания Баратова к Бастрыкину обратились военкоры. После этого председатель СКР дал поручение о возбуждении уголовного дела.

    1 января Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нападения мигрантов на участников СВО в Челябинске.

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    17 января 2024, 10:05
    Освобожденного в рамках обмена британского наемника Эслина заметили в зоне СВО

    «Российская газета»: Приговоренный к смертной казни в ДНР британец Эслин вернулся в зону СВО

    Освобожденного в рамках обмена британского наемника Эслина заметили в зоне СВО
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Британский наемник Эйден Эслин, попавший в российский плен в 2022 году, приговоренный в ДНР к смертной казни, а позже освобожденный в рамках обмена пленными, вновь замечен в зоне проведения спецоперации, пишут СМИ.

    В Сети появился ролик, снятый самим Эслином, на котором видна стела на въезде в Авдеевку, пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Военное дело».

    При этом по видео невозможно определить, вооружен ли британец.

    Газета Daily Mail писала ранее, что Эслин после освобождения в рамках обмена собирается работать в зоне СВО как «военный корреспондент».

    Коментарии (31)
    17 января 2024, 14:12
    ВС России поразили пункт дислокации иностранных наемников ВСУ
    ВС России поразили пункт дислокации иностранных наемников ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Валерия Городецкая

    Силы России за прошедшие сутки поразили пункт временной дислокации иностранных наемников, участвующих в боевых действиях в составе Вооруженных сил Украины, сообщило Минобороны.

    Ракетные войска и артиллерия, ударные беспилотники ВС России также поразили базу горючего для украинской военной техники, три склада боеприпасов 23-й механизированной бригады ВСУ, радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 и «Небо-СВ», 103 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и военную технику в 119 районах, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.

    Российская ПВО за сутки сбила 11 снарядов РСЗО «Ольха» и чешской Vampire, а также уничтожила 21 украинский беспилотник в районах Золотаревки, Белогоровки ЛНР, Новониколаевки, Горловки и Песков ДНР.

    Всего с начала проведения СВО уничтожено 567 самолетов, 265 вертолетов, 10 779 БПЛА, 450 ЗРК, 14 658 танков и других бронемашин, 1202 РСЗО, 7759 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 17 560 единиц спецтехники.

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    17 января 2024, 19:36
    ВС России нанесли высокоточный удар по пункту дислокации наемников в Харькове
    ВС России нанесли высокоточный удар по пункту дислокации наемников в Харькове
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России нанесли высокоточный удар по пункту дислокации иностранных боевиков в городе Харькове, основу которых составляли французские наемники, сообщили в Министерстве обороны России.

    В Telegram-канале Минобороны сообщается, что в результате удара здание, в котором находились наемники, было полностью разрушено. По данным ведомства, было уничтожено более 60 боевиков, свыше 20 солдат доставили в больницы.

    Между тем военкоры опубликовали фотографии, предположительно, здания, по которому был нанесен удар. Украинские власти сообщали, что удар пришелся по «недействующему медцентру», а в Минздраве страны сообщили о восьми раненых, следует из сообщения в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны».

    Ранее сообщалось, что ВС России поразили пункт дислокации иностранных наемников ВСУ.

    Коментарии (18)
    17 января 2024, 08:42
    Макрон пообещал Украине ракеты SCALP и «сотни бомб»

    Le Monde: Макрон пообещал Украине ракеты SCALP и «сотни бомб»

    Макрон пообещал Украине ракеты SCALP и «сотни бомб»
    @ ABACA/Reuters

    Tекст: Ольга Никитина

    Париж передаст Украине около 40 ракет SCALP, самоходные артиллерийские установки (САУ) Caesar, а также несколько сотен бомб, пообещал президент Франции Эммануэль Макрон.

    Французский лидер рассказал, что в настоящее время работает с Киевом над двусторонним соглашением о гарантиях безопасности, которое планируется заключить через несколько недель. Макрон добавил, что для этого сам поедет на Украину в феврале, передает РБК со ссылкой на Le Monde.

    В августе французские власти передали Украине пробную партию ракет класса «воздух – поверхность» большой дальности SCALP.

    Между тем Брюссель начал аудит вооружений, переданных странами Евросоюза Украине.

    Коментарии (34)
    17 января 2024, 07:30
    Украина попыталась обстрелять Белгородскую область из РСЗО Vampire

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские средства противовоздушной обороны утром в среду пресекли попытку киевского режима провести террористическую атаку в Белгородской области, сообщило Минобороны России.

    ВСУ попытались обстрелять территорию региона из чешской РСЗО RM-70 Vampire и применить беспилотники, но дежурные средства ПВО уничтожили снаряды и дроны, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    До этого ночью среды Украина попыталась обстрелять Белгородскую область ракетами РСЗО «Ольха», эту попытку также пресекли.

    Коментарии (14)
    17 января 2024, 13:48
    Немецкий эксперт объяснил акции протеста против АдГ в Германии

    Экс-депутат Бундестага Гердт: Протестами против АдГ немцев пытаются отвлечь от экономического кризиса

    Немецкий эксперт объяснил акции протеста против АдГ в Германии
    @ Michael Kuenne/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Олаф Шольц вполне может быть причастен к организации демонстраций против «Альтернативы для Германии» (АдГ). Таким образом он пытается отвлечь немецкое общество от забастовок и экономического спада в стране. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал экс-депутат Бундестага Вальдемар Гердт. Ранее на митинг против АдГ в Кельне вышли более десяти тысяч человек.

    «В настоящий момент АдГ является единственной политической силой, способной противостоять Олафу Шольцу. Все остальные партии представляют собой «ручную оппозицию». Собственную фракцию формирует и Сара Вагенкнехт. Отмечу, что у нее имеются неплохие шансы создать по-настоящему независимое объединение», – сказал экс-депутат Бундестага Вальдемар Гердт.

    «Однако сейчас лишь АдГ способна громогласно выступать против беспорядка, учрежденного канцлером. Его политика довела страну до ужасающего спада в экономике. Во многих городах гремят забастовки фермеров и рабочих. Разумеется, Шольцу хочется подавить народные волнения», – отмечает он.

    «Публичное порицание АдГ отлично для этого подходит. Думаю, именно он и его приспешники организовали травлю основных политических конкурентов. Не стоит забывать и о том, что в руках канцлера сосредоточена власть над многими немецкими СМИ. Правительственная пропаганда также активно помогает своему лидеру», – подчеркивает собеседник.

    «Граждан всячески убеждают выйти на улицу, выразить недовольство по отношению к АдГ, которая якобы является пособницей фашизма. Это очень надуманная причина. Трезвый взгляд на проблемы неконтролируемой миграции пытаются представить в качестве радикальных националистических идей», – акцентирует эксперт.

    «Отмечу, что тема фашизма была выбрана организаторами неслучайно. Немцы крайне негативно относятся к этой идеологии. Соответственно, заставить их поучаствовать в митинге против такой концепции достаточно легко. Тем не менее не думаю, что это серьезным образом отразится на репутации АдГ», – уточняет он.

    «Недоброжелатели партии могут собрать тысячи граждан ФРГ, рассказать им массу небылиц и сказок, однако они не смогут изменить главного: простой работяга, возвращаясь домой с митинга, будет заглядывать в свой пустой кошелек. Рано или поздно он поймет, кто истинный виновник его бедственного положения», – резюмирует Гердт.

    Ранее на митинг против АдГ в Кельне вышли более десяти тысяч человек. Об этом сообщает издание Deutshe Welle (признано в РФ иноагентом). Мероприятие проходило на центральной площади Хоймаркт. Люди держали в руках флаги ЕС и ЛГБТ-сообщества (признано экстремистской идеологией). На плакатах были надписи: «Нас больше!», «АдГ – зачинатель фашизма».

    Аналогичные акции прошли и в других регионах ФРГ. Так, издание Die Zeit пишет о многолюдном митинге в Постдаме, куда на встречу с протестующими прибыли канцлер Олаф Шольц и министр иностранных дел Анналена Бербок. Мэр города Майк Шуберт поддержал граждан, вышедших на улицы, а также отметил, что они противостоят «чудовищной опасности для демократии».

    В Дуйсбурге участниками митингов стали, приблизительно, 2,5 тыс. человек. Схожее количество людей собралось у штаб-квартиры АдГ в Гамбурге. Поводом для массовых демонстраций стала публикация издания Corrective, в которой говорится о встрече высокопоставленных членов партии со сторонниками нацистских взглядов в ноябре 2023 года.

    На собрании обсуждалась возможность высылки из Германии около миллиона человек: просителей убежища, иностранцев с видом на жительство и «неассимилированных граждан». В указанной беседе якобы принимал участие Роланд Хартвиг, личный референт сопредседателя АдГ Алисы Вайдель.

    После обнародования материала в стране начались споры о возможности запрета деятельности «Альтернативы для Германии». За запуск данной процедуры высказались некоторые политики из правящей Социал-демократической партии. Ранее в экспертном сообществе отмечали, что руководство ФРГ пытается отвлечь немецкое общество от экономического спада слухами о возможном начале войны НАТО и России.

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    17 января 2024, 11:27
    Медведев: Существование Украины смертельно опасно для украинцев

    Tекст: Ольга Никитина

    Существование Украины смертельно опасно для украинцев, причем речь идет не только о бандеровском политическом режиме, но о «совершенно любой Украине», заявил заместитель председателя Совбеза (СБ) России Дмитрий Медведев.

    «Наличие самостоятельного государства на исторических российских территориях теперь будет постоянным поводом для возобновления военных действий», – заявил Медведев в своем Telegram-канале.

    Вне зависимости от того, кто стоит у руля «ракового новообразования под именем Украина», легитимности это «стране» не добавит, уверен зампред СБ России. А значит, сделал вывод он, неопределенно долго, «практически всегда» будет сохраняться угроза новой схватки.

    Угроза нового конфликта будет существовать со 100-процентной вероятностью, какие бы бумажки о безопасности ни подписывал Запад с марионеточным киевским режимом, подчеркнул Медведев, отметив, что разгореться конфликт может и через десять, и через 15 лет.

    Именно поэтому, подчеркнул он, существование Украины и фатально для украинцев.

    «Выбирая между вечной войной и неизбежной гибелью и жизнью, абсолютное большинство украинцев (…) выберет в конечном счете жизнь. Поймут, что жизнь в большом общем государстве, которое они сейчас не сильно любят, лучше смерти. Их смерти и смерти их близких. И чем быстрее украинцы осознают это – тем лучше», – заключил Медведев.

    Ранее Медведев предупреждал, что размещение британского военного контингента на Украине будет означать объявление войны России.

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    17 января 2024, 12:24
    Политолог: Гарантии безопасности Франции для Украины станут фикцией

    Политолог Ткаченко: Французские гарантии безопасности Украины не имеют реальной значимости

    Политолог: Гарантии безопасности Франции для Украины станут фикцией
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Илья Абрамов

    Соглашения, которые президент Франции Эммануэль Макрон собирается обсуждать с Владимиром Зеленским, не предполагают вмешательства Парижа в конфликт с Россией. Этот договор – фикция, которой члены НАТО прикрывают нежелание брать Украину в альянс. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Станислав Ткаченко. Ранее Макрон заявил о планах заключения двусторонних соглашений о безопасности с Украиной.

    «Двусторонние соглашения о безопасности, которые ранее заключил с Зеленским британский премьер Сунак, а теперь собирается подписывать Макрон – декорация без реальной значимости. Эти договоренности не предполагают вмешательства Британии или Франции в конфликт. Настоящие гарантии Украине может дать только вступление в НАТО, но туда ее никто не возьмет», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Такие договоренности могут стать своеобразным отчетом на грядущем саммите НАТО. Западные страны заявят о наличии двусторонних соглашений о безопасности и окончательно закроют вопрос о вступлении в альянс Украины. Поэтому, вероятно, следует ожидать визита в Киев с аналогичными целями и других европейских лидеров, например, Шольца или Мелони», – отмечает он.

    «Несмотря на то, что цели визита Макрона и Сунака были схожими, есть между их поездками и отличия. В частности, если разговор с французским президентом имеет какой-то смысл, так как он останется в ближайшее время главой государства, то британский премьер – «хромая утка». Если его партия проиграет, то Лондон может изменить свой подход к поддержке Украины, хотя и не кардинально», –резюмировал Ткаченко.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о планах приехать на Украину, сообщает Le Monde. Он также уточнил, что Франция «завершает процесс заключения соглашения о безопасности» с Зеленским. Подчеркивается, что договоренности будут аналогичны тем, которые в пятницу были заключены между Украиной и Британией.

    Также Париж передаст Украине около 40 ракет SCALP, самоходные артиллерийские установки Caesar, а также несколько сотен бомб, добавляет Le Monde. Французский президент таким образом стремится ответить на обвинения некоторых партнеров Парижа и показать, что Франция не отстает в плане военной поддержки офиса Зеленского от других стран.

    Напомним, Владимир Зеленский и премьер Великобритании Риши Сунак подписали двустороннее соглашение о безопасности, обязательства Лондона по этому документу будут действовать до вступления Украины в НАТО. Речь в договоре идет об обмене разведывательной информацией, сотрудничестве в сфере кибербезопасности, обучении медиков и военных, а также кооперации в оборонной промышленности. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что это значит на практике.

    Ранее Макрон заявлял, что Франция считает важным не допустить победы России в конфликте. Он призвал и дальше поддерживать Украину и усиливать оборону Киева и других уязвимых мест, отметив, что «в ближайшие месяцы придется принимать важные решения».

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    17 января 2024, 11:35
    Путин дал поручение о помощи гражданским женам погибших бойцов СВО

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин поручил правительству продумать меры поддержки женщин, которые не находились в браке с погибшими бойцами СВО, но совместно проживали, либо имеют общих детей.

    «Представить предложения о мерах поддержки жен лиц, погибших (умерших) при выполнении задач специальной военной операции, и женщин, которые не заключили брак с такими лицами, но совместно проживали с ними, вели общее хозяйство либо имеют общих детей», – говорится в перечне поручений, утвержденном по итогам заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, состоявшегося 4 декабря 2023 года, и опубликованном на сайте Кремля.

    Отмечается, что такие меры поддержки будут охватывать вопросы материального обеспечения, оказания медицинской помощи, предоставления возможности получения образования, повышения квалификации, профессиональной переподготовки. «При необходимости обеспечить внесение соответствующих изменений в законодательство России», – указано на сайте Кремля.

    Ранее Путин отмечал, что при создании таких механизмов нужно действовать аккуратно и не допустить каких-либо злоупотреблений.

    Коментарии (5)
    17 января 2024, 03:34
    Над Белгородской областью уничтожены четыре ракеты РСЗО и беспилотники

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим попытался ночью в среду провести террористическую атаку в Белгородской области с применением ракет РСЗО «Ольха» и дронов, сообщило Минобороны России.

    Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили семь ракет и четыре украинских беспилотных летательных аппарата в небе над регионом, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял, что рядом с Белгородом уничтожены семь беспилотников.

    Коментарии (4)
    17 января 2024, 16:59
    В Иране опровергли поставки России БПЛА для использования на Украине
    В Иране опровергли поставки России БПЛА для использования на Украине
    @ Morteza Nikoubazl/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    Иран никогда не поставлял России ЮПЛА и ракеты для использования на Украине, заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в швейцарском Давосе.

    По его словам, заявления Киева о том, что против них используются иранские дроны, создают много шума, но Украина не предоставила ни единого доказательства и ни одного подтверждающего документа, передает ТАСС.

    Ранее представитель России в СБ ООН Василий Небензя заявил, что между Россией и Ираном не было сделок, нарушающих резолюцию СБ ООН о Совместном всеобъемлющем плане действий по иранской ядерной программе.

    Напомним, в Белом доме заявили, что Иран якобы может изучать перспективу передачи России баллистических ракет для применения на Украине. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Киева нет данных о том, что Иран поставляет ракеты России.

    Коментарии (10)
    17 января 2024, 20:41
    Названы лидеры и аутсайдеры по поставкам оружия Украине

    Tекст: Кристина Цыцура

    Франция занимает последнее место среди западных стран по поставкам оружия Украине, пишет газета l'Opinion.

    Париж направил Киеву вооружений на 500 млн евро, в то время как Вашингтон потратил на Украину 43,9 млрд евро, передает ТАСС.

    В пятерку лидеров также входят Германия (17,1 млрд евро), Британия (6,6 млрд евро), Норвегия (3,6 млрд евро) и Дания (3,5 млрд евро).

    Газета указала на проблемы с поставкой вооружений на Украину. Так, их тормозит проблема совместимости западного и бывшего советского оружия.

    Натали Луазо, возглавляющая подкомиссию по безопасности и обороне Европарламента, указывает «на усталость от Украины, которая охватила и Францию».

    Коментарии (0)
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    К атаке Украины на Белгород прямо причастен Запад

    Украина совершила новый акт террора против гражданских лиц – Белгород подвергся массовому обстрелу кассетными боеприпасами. Убиты 15 человек, в том числе дети. В Вашингтоне заявили, что не поощряют подобные атаки, но эксперты указывают, что именно США несут за произошедшее прямую ответственность. И не только они. Подробности

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    • Гарантии Макрона для Украины

      Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал «не дать России победить», анонсировал новые военные поставки для ВСУ и сообщил о скором визите в Киев для подписания договора о «гарантиях безопасности» для Украины. Что это за гарантии? Чего хочет Макрон и что получит в итоге?

    • Наша миссия – быть за своих

      Поздравляем всех постоянных и случайных зрителей с наступлением 2024 года. Этот праздник разительно отличается от того, который был год назад. Россия все та же. Но в глазах наших врагов она сильно изменилась.

    • 2024 – год ограбления века

      Высока вероятность, что в 2024 году у России украдут 300 млрд долларов. Это стоимость замороженных активов РФ, которые Запад собирается передать Украине. Правда, в ЕС пока сопротивляются этой идее.

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