Экс-депутат Бундестага Гердт: Протестами против АдГ немцев пытаются отвлечь от экономического кризиса
«В настоящий момент АдГ является единственной политической силой, способной противостоять Олафу Шольцу. Все остальные партии представляют собой «ручную оппозицию». Собственную фракцию формирует и Сара Вагенкнехт. Отмечу, что у нее имеются неплохие шансы создать по-настоящему независимое объединение», – сказал экс-депутат Бундестага Вальдемар Гердт.
«Однако сейчас лишь АдГ способна громогласно выступать против беспорядка, учрежденного канцлером. Его политика довела страну до ужасающего спада в экономике. Во многих городах гремят забастовки фермеров и рабочих. Разумеется, Шольцу хочется подавить народные волнения», – отмечает он.
«Публичное порицание АдГ отлично для этого подходит. Думаю, именно он и его приспешники организовали травлю основных политических конкурентов. Не стоит забывать и о том, что в руках канцлера сосредоточена власть над многими немецкими СМИ. Правительственная пропаганда также активно помогает своему лидеру», – подчеркивает собеседник.
«Граждан всячески убеждают выйти на улицу, выразить недовольство по отношению к АдГ, которая якобы является пособницей фашизма. Это очень надуманная причина. Трезвый взгляд на проблемы неконтролируемой миграции пытаются представить в качестве радикальных националистических идей», – акцентирует эксперт.
«Отмечу, что тема фашизма была выбрана организаторами неслучайно. Немцы крайне негативно относятся к этой идеологии. Соответственно, заставить их поучаствовать в митинге против такой концепции достаточно легко. Тем не менее не думаю, что это серьезным образом отразится на репутации АдГ», – уточняет он.
«Недоброжелатели партии могут собрать тысячи граждан ФРГ, рассказать им массу небылиц и сказок, однако они не смогут изменить главного: простой работяга, возвращаясь домой с митинга, будет заглядывать в свой пустой кошелек. Рано или поздно он поймет, кто истинный виновник его бедственного положения», – резюмирует Гердт.
Ранее на митинг против АдГ в Кельне вышли более десяти тысяч человек. Об этом сообщает издание Deutshe Welle (признано в РФ иноагентом). Мероприятие проходило на центральной площади Хоймаркт. Люди держали в руках флаги ЕС и ЛГБТ-сообщества (признано экстремистской идеологией). На плакатах были надписи: «Нас больше!», «АдГ – зачинатель фашизма».
Аналогичные акции прошли и в других регионах ФРГ. Так, издание Die Zeit пишет о многолюдном митинге в Постдаме, куда на встречу с протестующими прибыли канцлер Олаф Шольц и министр иностранных дел Анналена Бербок. Мэр города Майк Шуберт поддержал граждан, вышедших на улицы, а также отметил, что они противостоят «чудовищной опасности для демократии».
В Дуйсбурге участниками митингов стали, приблизительно, 2,5 тыс. человек. Схожее количество людей собралось у штаб-квартиры АдГ в Гамбурге. Поводом для массовых демонстраций стала публикация издания Corrective, в которой говорится о встрече высокопоставленных членов партии со сторонниками нацистских взглядов в ноябре 2023 года.
На собрании обсуждалась возможность высылки из Германии около миллиона человек: просителей убежища, иностранцев с видом на жительство и «неассимилированных граждан». В указанной беседе якобы принимал участие Роланд Хартвиг, личный референт сопредседателя АдГ Алисы Вайдель.
После обнародования материала в стране начались споры о возможности запрета деятельности «Альтернативы для Германии». За запуск данной процедуры высказались некоторые политики из правящей Социал-демократической партии. Ранее в экспертном сообществе отмечали, что руководство ФРГ пытается отвлечь немецкое общество от экономического спада слухами о возможном начале войны НАТО и России.